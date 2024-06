ธอส.จัดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดอกเบี้ยพิเศษใน‘บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @พิษณุโลก’21–23 มิ.ย.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เอาใจชาวภาคเหนือตอนล่างให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองง่ายขึ้น ด้วยการจัดงาน “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ พิษณุโลก” ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ณ เซ็นทรัล พิษณุโลก โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน นำโดยอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 6 คงที่เท่ากับ 1.99% ต่อปี, เดือนที่ 7 - 36 คงที่เท่ากับ 3.19% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 2.99% เท่านั้น) และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี, ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และการกู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. ในปัจจุบัน เท่ากับ 6.545% ต่อปี) ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี ให้กู้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์หลัก อาทิ ซื้อบ้าน/คอนโดมิเนียม ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม รีไฟแนนซ์ และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (หลักประกันในการยื่นกู้ต้องอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท อุทัยธานี และลพบุรี เท่านั้น)สามารถจองสิทธิ์ผ่าน Line GHB Buddy ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 พิเศษ! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน และรับ Gift Voucher จาก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มูลค่า 1,000 บาท (1 ใบต่อ 1 ราย) และพิเศษแบบสุด ๆ สำหรับลูกค้าภายในงานเท่านั้น!! จะได้พบกับช่วง Golden Minute อัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 1.99% ต่อปี เปิดจองสิทธิ์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. จองก่อนได้ก่อน กรอบวงเงินจำกัดและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินทำนิติกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก รับเครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง (อันดับละ 1 เครื่อง) อีกด้วยชุดนาคราช หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี ออกรางวัลทุกเดือน รวม 36 ครั้ง โดยมี รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รางวัลที่ 3 มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัล โดยมีโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่สูงถึง 0.00045% ขณะที่รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง รางวัลละ 100 บาท และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมุน 1 ครั้ง รางวัลละ 30 บาท และยังได้ลุ้นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 รางวัลละ 30 บาท ซึ่งเป็นรางวัลที่ไม่มีในสลากออมทรัพย์ชุดอื่น จะทำให้การออมเงินของลูกค้ามีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลรวมถึงได้รับผลตอบแทนมากขึ้น หากลงทุนเพียง 100,000 บาท จะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.72% ต่อปี และ หากลงทุน 1 ล้านบาท จะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.84% ต่อปี เพียงจองสิทธิ์ภายในงาน หรือ LINE GHB Buddy ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 และซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราชหรือซื้อสลากออมทรัพย์ชุดอื่นๆ ของ ธอส. ได้ตั้งแต่วันที่ 21–30 มิถุนายน 2567 ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Mobile Application : GHB ALL GEN พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์จำนวนเงินตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป/รายการ จะได้รับกระเป๋าสะพายใบเล็ก มูลค่า 350 บาท จำนวน 1 ราย ต่อ 1 ใบ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมดลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์การเงินของ ธอส. ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด จะได้รับของที่ระลึกฟรีอีกมากมาย โดยงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @พิษณุโลก มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567ณ เซ็นทรัล พิษณุโลก โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th