ปตท. คว้าอันดับ 1 บริษัทชั้นนำในไทยและอันดับ 2 ในอาเซียน จากนิตยสารฟอร์จูน สะท้อนผลการดำเนินงานและความสำเร็จที่เป็นเลิศในระดับสากล

ปตท. คว้าอันดับ 1 บริษัทชั้นนำในไทยและอันดับ 2 ในอาเซียน จากนิตยสารฟอร์จูน สะท้อนผลการดำเนินงานและความสำเร็จที่เป็นเลิศในระดับสากลดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กล่าวว่า ปตท. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียน จากนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) ที่จัดอันดับบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 500 (Fortune Southeast Asia 500) เป็นครั้งแรก โดยประเมินจากผลการดำเนินงานด้านการเงินในปีงบประมาณ 2566 และทิศทางการเติบโตขององค์กร สะท้อนการเป็นบริษัทชั้นนำที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียนดร.คงกระพัน กล่าวว่า ปตท. ภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่เติบโตที่สุดในประเทศไทย และเป็นบริษัทที่เติบโตเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี บนหลัก “ความยั่งยืนอย่างสมดุล” สะท้อนกลยุทธ์การดำเนินงานที่เข้มแข็งในหลายมิติ ได้แก่ การสร้างการเติบโตในธุรกิจไฮโดรคาร์บอน ทั้งธุรกิจสำรวจและผลิต ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และ ธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ หรือ New S-Curve ผ่านธุรกิจ EV ธุรกิจ Logistics ธุรกิจ Life Science และ ธุรกิจ Industrial AI รวมทั้งการสร้างความชัดเจนกับแนวทางความยั่งยืน ในการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสมดุล สู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)ทั้งนี้ นิตยสารฟอร์จูน เป็นนิตยสารธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงิน ที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากทั่วโลก โดยได้เริ่มจัดอันดับบริษัทชั้นนำของโลก 500 อันดับ (Fortune Global 500) เป็นครั้งแรกในปี 2498 และจัดอันดับเฉพาะในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปยุโรป (Fortune 500 Europe) และล่าสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จ และแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน การเติบโต และทิศทางของธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสในการขยายตลาด ที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย#ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน #TOGETHER FOR SUSTAINABLE THAILAND, SUSTAINABLE WORLD