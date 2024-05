CPN เผยโฉม‘Central Park Offices’บนทำเล Super Core CBD ดีที่สุดใจกลางเมือง ตั้งเป้าธุรกิจออฟฟิศ โตต่อเนื่องเกิน10%ต่อปี

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ Chief Finance, Accounting and Risk Management Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา พัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ใหม่ ‘Central Park’ ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน Central Park Offices โดยทั้งสองส่วนยังเชื่อมโยงกับโรงแรมดุสิตธานี และอาคารที่พักอาศัย ภายในโครงการมิกซ์ยูส Dusit Central Park มูลค่าการลงทุนรวม 46,000 ล้านบาท บนพื้นที่รวม 440,000 ตร.ม. บนที่ดิน 23 ไร่ มุมถนนสีลม-พระราม 4จะเป็นอีกหนึ่งโครงการ Key Milestone สำคัญในการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานของเซ็นทรัลพัฒนา โดยเราได้ทุ่มเทความเชี่ยวชาญตลอดกว่า 40 ปี ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาโครงการ Retail-Led Mixed Use ทำให้อาคารสำนักงาน 10 โครงการบนทำเลยุทธศาสตร์รอบกรุงเทพฯ ยังคงเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของย่าน CBD และย่านเศรษฐกิจนั้นๆ โดยมีจุดแข็งสำคัญ คือ การพัฒนาอาคารสำนักงานภายใต้แนวคิด Employee Centric ที่ตอบรับเทรนด์และ Evolving ไปพร้อมกับไลฟ์สไตล์การทำงานยุคใหม่อยู่เสมออีกทั้งการเชื่อมโยงกับศูนย์การค้า ยังเป็น Ecosystem ที่ดีในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้ใช้งานภายในอาคารได้ครบทุกมิติ โดยทุกอาคารใส่ใจมาตรฐานด้านความยั่งยืนและมี Facilities ครบครัน ทั้งนี้ ธุรกิจอาคารสำนักงานถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในทุกโครงการมิกซ์ยูสของเรา โดยตั้งเป้าเติบโตต่อเนื่องมากกว่า 10% ต่อปี ภายในระยะเวลา 5 ปี (2567-2571)การพัฒนาโครงการ “Central Park Offices” ซึ่งเป็นอาคาร Prestigious Class A จะเป็นอีกหนึ่งอาคารสำนักงานที่ดีที่สุดของเซ็นทรัลพัฒนา พร้อมมอบ “ประสบการณ์พิเศษที่เหนือกว่า”ด้วยจุดเด่น 3 ข้อ ดังนี้ศักยภาพที่แข็งแกร่งของทำเล หัวมุมถนนสีลมที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก เชื่อมต่อ Core Connectivity อย่างลงตัวการออกแบบพื้นที่โครงการคำนึงถึง Journey ในทุกส่วนของโครงการมิกซ์ยูส จึงสามารถมอบ “คุณภาพชีวิตที่ดี” ให้กับผู้ใช้งานได้แบบ Work/Life Integration ทำให้ผู้คนรู้สึกอยากมาทำงานและมาใช้ชีวิตที่นี่ เป็น Community ของคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ทั้ง Hotel, Residence, Retail, และ Office ซึ่งมีเพียง 1 อาคารต่อ 1 Component ทำให้การใช้ชีวิตมีคุณภาพและสะดวกสบายนายคุณายุทธ เดชอุดม Head of Business Development Strategy บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่มเทความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ ร่วมกับ Award-winning Design Consultant ระดับโลก ในการพัฒนาอาคาร Central Park Offices แห่งนี้ และด้วยจุดแข็งของทำเลที่ดีที่สุด เชื่อมต่ออย่างลงตัวกับพื้นที่สีเขียว จะทำให้ที่นี่เป็นอาคารสำนักงานระดับโลกที่ผู้คนอยากมาใช้ชีวิต โดยมี Positioning ที่ชัดเจนและเหนือกว่าในการเป็น The Future Work/Life for Global Visionaries โดดเด่นด้วยแนวคิดสำคัญ คือโครงการที่ต้องการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนทำงานด้วยพื้นที่ สีเขียว Rooftop Park ขนาด 7 ไร่ และดีไซน์ฟังก์ชั่น Private Terrace ที่สามารถมองเห็นวิว สวนลุมพินีได้เต็มที่ตอบโจทย์ Modern Working Lifestyle ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานรุ่นใหม่ต้องการ Productivity & Creativity จึงดีไซน์ Flexible Space ประกอบไปทั้ง flex space, ห้องประชุม, townhall ที่ใช้งานได้หลากหลายตั้งเป้ามาตรฐาน LEED Gold, WELL Platinum และ Wired Score Gold และมีระบบที่ใส่ใจ Well-Being เช่น การกรองและควบคุมคุณภาพอากาศ, การเลือกใช้วัสดุที่ลดการดูดซับความร้อนและใช้กระจกที่ลดการสะท้อนแสง, มีระบบ Smart Energy Control, รวมถึงระบบ Securityพื้นที่สีเขียว Rooftop Park ที่สอดรับกับ Healthy Lifestyle ของคนเมือง รองรับกิจกรรมต่างๆ ด้วย Jogging Track ลู่วิ่งและ Trail พร้อมทำกิจกรรม Outdoor ได้อย่างมีคุณภาพไฮไลท์คือ Rooftop Bar บนชั้น 43 ที่สามารถชมวิวกรุงเทพได้แบบ 360 องศา และ Glasshouse ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ Retail มีร้านอาหารหลากหลายครงการมี Major Interchange Station ของ BTS & MRT 2 สายหลักตัดกัน ดังนั้น จึงเดินทางสะดวกและเข้าสู่โครงการได้อย่างไร้รอยต่อ อีกทั้งแต่ละอาคารภายในโครงการยังเชื่อมโยงกัน ทำให้ผู้ใช้งานจากทุกองค์ประกอบสามารถสัมผัสประสบการณ์ Privilege ของแต่ละส่วนได้อย่างลงตัว โดยส่วน Central Park Retail ถือเป็นอีกส่วนที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานบริษัท ที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโครงการได้แบบ Complete Lifestyle ตั้งแต่มื้อเช้ามี Grab & Go Food, มื้อกลางวันมีตั้งแต่ World-class Street Food ไปจนถึง Business Lunch, สามารถเดิน Shopping หรือ Relax ระหว่างวัน, ตอนเย็น Socialize บน Rooftop Barมอบการใช้ชีวิตระดับ Top-notch Quality ให้กับผู้คนที่มาใช้ชีวิตและทำงานที่นี่ เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของคนทำงานที่มีวิสัยทัศน์ทั้งจากบริษัทชั้นนำในไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ สีลมยังเป็นย่านที่แวดล้อมด้วย Affluent Neighbourhood ตั้งแต่ศูนย์กลาง Financial & Commercial District, ย่านที่อยู่อาศัยระดับ Ultra-luxury, Grade-A Office Towers, Embassies & Consulates รวมถึงมหาวิทยาลัย, โรงเรียน และโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศในย่านใกล้เคียงกันนี้ เครือ Central Group ยังปักหมุด Strategic Locations ทั้งเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ชิดลม และหัวมุมถนนสีลมนี้กับโครงการ Dusit Central Park ที่จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กระดับโลกเป็นโครงการมิกซ์ยูสระดับโลกภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยมีพื้นที่รวม 440,000 ตร.ม. บนที่ดิน 23 ไร่ มุมถนนสีลม-พระราม 4 ประกอบด้วย โรงแรม Dusit Thani Bangkok จำนวน 39 ชั้น 257 ห้อง; อาคารสำนักงาน Central Park Offices จำนวน 43 ชั้น พื้นที่ (GBA) 130,000 ตร.ม.; ศูนย์การค้า Central Park พื้นที่ (GBA) 130,000 ตร.ม.; และที่พักอาศัย พื้นที่ขนาด 50,500 ตร.ม. แบ่งเป็น Dusit Residences และ Dusit Parkside