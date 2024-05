CPN ชูไทย'แลนด์มาร์ก Pride ระดับโลก'เตรียมจัด Thailand’s Pride Celebration 2024'Pride For All'ยิ่งใหญ่ ตลอดเดือนมิ.ย.ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ผนึกพันธมิตรหน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ประจำประเทศไทย และภาครัฐ-เอกชน นำโดย กรุงเทพมหานคร, บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด, Muse by Metinee บางกอกไพรด์ และบริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, ประกาศความยิ่งใหญ่เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของ LGBTQIAN+ ทั่วโลก ภายในงาน Thailand’s Pride Celebration 2024 “Pride For All” ผลักดันไพรด์ไทยสู่สายตาชาวโลก มุ่งสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030 พร้อมเดินหน้าปลุกเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวไทยไตรมาส 2ในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล และกรรมการผู้จัดการ บจก. สไปร์ซซี่ ดิสก์ พร้อมด้วย ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา, คุณพูลศรี เกียรติมณีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร, มร.เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย UNDP, คุณเมทินี กิ่งโพยม CEO จาก Muse by Metinee, คุณอรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด, ภก.พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงาม ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณประภัสสร กาญจนสูตร ศิลปินผู้เชื่อในความเท่าเทียมของมนุษย์ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัลกรุ๊ป ในฐานะ The Pioneer of Equality ที่สร้างพื้นที่ สำหรับ All Global Citizen ตอกย้ำ บทบาทองค์กรแห่งความหลากหลายและเท่าเทียม เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกคนในสังคม โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เราได้จัดงาน Pride มาอย่างต่อเนื่อง และจัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆ ปี ให้พื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความเป็นตัวตนได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQIAN+ ที่เป็น Soft power สำคัญของประเทศไทยและในปีนี้น่ายินดีมากที่ทุกฝ่ายร่วมผนึกกำลังทั้งภาครัฐ-เอกชน ยกระดับให้ Pride month ประเทศไทยยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ทุกเพศสภาพแสดงออกได้อย่างอิสระ แสดงตัวตนได้อย่างชัดเจน มีความพร้อมและสามารถดึงดูดกลุ่ม LGBTQIAN+ ในหลากหลายมิติ สะท้อนศักยภาพประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030 ทั้งนี้ สำหรับเทศกาล Pride month คือเทศกาลสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจประเทศ โดยในปี 2023 มีนักท่องเที่ยวไทย-ทั่วโลก มาร่วมฉลองงาน Pride ที่เซ็นทรัลเวิลด์ กว่า 1.6 แสนคน และที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทยราว 5.2 แสนคน ซึ่งปีนี้ คาดการณ์ว่าจะมีคนมาร่วมงานมากกว่าครึ่งล้านดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวว่า เราเห็นความสำคัญของ Rainbow Economy ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง มีศักยภาพทางการเงิน ข้อมูลจาก ททท. พบว่า มี Spending power สูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 40% มีไลฟ์สไตล์เรียบหรู มีความ Loyalty ต่อแบรนด์สูง และเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากข้อมูล พบกลุ่ม LGBTQIAN+ ทั่วโลกมีจำนวนกว่า 500 ล้านคน อยู่ในเอเชีย 288 ล้านคน และในไทยประมาณ 4 ล้านคน และคาดการณ์ว่า ประชากรกลุ่มนี้จะขยายตัวไปถึง 1 พันล้านคนทั่วโลก ในปี 2050* ประเทศไทย มีรายได้จากการท่องเที่ยวจากกลุ่มนี้อยู่ราว 2.3 แสนล้านบาท มากเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก จึงนับเป็นตลาดใหญ่ด้านการท่องเที่ยวของโลกอีกกลุ่มหนึ่ง*อาทิ เซ็นทรัล ภูเก็ต, สมุย, พัทยา, มารีนา, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ขอนแก่น เป็นต้น แบ่งเป็นได้แก่อัพสเกลความยิ่งใหญ่ในพาเหรดพันธมิตรสีรุ้งทั่วประเทศกว่า 17 สาขา นำโดย เซ็นทรัลเวิลด์ ฉลองเดือนแห่งความเท่าเทียม 5 ปีต่อเนื่อง เปิดพื้นที่สำหรับ centralwOrld citizensฉลองงานแห่งปีที่ทุกคนรอคอยโดย Muse by Metinee ในงาน “Rhythm of Pride” รวมดารา-คนดังกว่า 500 ชีวิต พร้อมเซอร์ไพรส์โชว์ Giant Pride Wings ยิ่งใหญ่, ‘Bangkok Pride Parade 2024’ แสดงพลัง LGBTQIAN+ บนถนนสีรุ้งฉลองสมรสเท่าเทียม ประกาศ Pride ไทยสู่ Pride โลก ณ จุดฟินาเล่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ สะบัดธงยักษ์ 200 ม. วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 67 ตามลำดับ, เซ็นทรัล พัทยา 22 มิ.ย. 67 งานฉลองไพรด์สุดยิ่งใหญ่กับขบวน Parade จาก 100 องค์กร ผู้ร่วมขบวนกว่า 10,000 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง Pattaya Pride Month ตลอดเดือนมิ.ย., เซ็นทรัล สมุย ขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะสมุย Music Festival ปิดทั้งเกาะ ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ชวนนักท่องเที่ยวกว่าแสนคนจัดโดย RS Multi X, เซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมมือกับภาคเมือง ททท. และพาร์ทเนอร์ จัดขบวนพาเหรดแสดงความ Proud Pride ทั่วเมืองเก่าภูเก็ต (ลานมังกร – ถลาง) และสาขาเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงราย โคราช นครสวรรค์ จันทบุรี ขอนแก่น หาดใหญ่ เป็นต้น8 สาขา อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ : Galderma Presents ตลาดโสด ครั้งที่ 2 ตอน #โสดไม่ทำทรง By Spicydisc ขยายพื้นที่เต็มลานเซ็นทรัลเวิลด์ 3 วันเต็ม รวม 200 ร้านดัง แฟชั่น ร้านอาหาร ดูดวงเรื่องความรัก และคอนเสิร์ตจากศิลปิน Spicy disc ยกค่าย เริ่ม 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 67 และ เซ็นทรัล พระราม9, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ขอนแก่น, ภูเก็ต, หาดใหญ่, มารีนา เป็นต้น: อาทิ เซ็นทรัลเชียงใหม่ : แฟชั่นโชว์ The Pride Thailand x Looker, Drag Queen Show, Cabaret Show, Talk show จากอินฟลูดัง และชมการแสดงจากนางโชว์ชั้นนำ และ คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่ เซ็นทรัล พระราม 9, เชียงราย, โคราช, ปิ่นเกล้าอาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ : ตลาดโสดบาร์, เซ็นทรัล ภูเก็ต : Private Party กับอ๊อฟ ปองศักดิ์: พบการประกวดให้กลุ่ม LGBTQIAN+ ได้โชว์ความเป็นตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ อาทิ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, อยุธยา และระยอง ประกวดลิปซิงค์, เซ็นทรัลหาดใหญ่: MISS TEEN TRANS RAINBOW SKY 2024โดยสมาคมฟ้าสีรุ้ง, เซ็นทรัลมารีนา: Drag Queen Star และเซ็นทรัลขอนแก่น ประกวด Miss Isaan Pride Festival 2024 เป็นต้น: พบกับศิลปิน เซเลปชื่อดัง รวมดาวตัวมัม จากกลุ่ม LGBTQIA+ ที่มาแสดงจุดยืนและร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month อาทิ เซ็นทรัลบางนา พบ คู่จิ้น เก่ง-น้ำปิง จากรายการ “DMD Friendship the Reality”, เซ็นทรัล พระราม 9 ร่วมพูดคุยกับ 3 Celebrity ในประเด็นสมรสเท่าเทียมคุณนพณัช ชัยวิมล (ออฟ) ผู้กำกับซีรีย์ Y ชื่อดัง, ดร.ณฐอร นพเคราะห์ (ต๊อกแต๊ก A4) หมอดูชื่อดัง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านความเท่าเทียมสภาผู้แทนราษฎร ผู้อยู่เบื้องหลังร่างกฎหมาย สมรสเท่าเทียม และคุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น - ศิลปิน นักแสดง, เซ็นทรัล โคราช : แลนด์มาร์คทุ่งนีออนสายรุ้ง ผอ.แตงโม ดาว Tiktok ชื่อดัง followers กว่าล้านคน เซ็นทรัลปิ่นเกล้า พบ นนท์ ธนนท์ เป็นต้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ยังชวนตื่นตาไปกับ Photo Landmark “OVER THE RAINBOW” และเตรียมช้อป EXCLUSIVE PRIDE COLLECTION นำโดย POP MART คอลเล็คชั่นใหม่ CRYBABY PRIDE PARADE FIGURE Limited Edition ดีไซน์สายรุ้ง พร้อม POP BEAN ไฮไลท์!! CRYBABY PRIDE FIGURE ยักษ์ ขนาด 3.5 เมตร ในงาน Rhythm of Pride ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 2567 เวลา 16.00 – 18.30 น. และ Exclusive Collection จากแบรนด์อื่น ๆ อาทิ CALVIN KLEIN, CARNIVAL, CASETiFY, CC DOUBLE O, CHARLES & KEITH, DIESEL, GUESS, H&M, JELLY BUNNY, LEE, LEVI’S, LYN, NGG, OPTIC SQUARE, POMELO, RAVIPA, SEPHORA, WRANGLER อร่อยไปกับเมนูพิเศษจากร้านอาหารชื่อดัง อาทิ SHAKE SHACK, BON CHON, HAAGEN-DAZS พร้อมโปรเด็ดจากร้านค้ามากมายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่จะร่วมขับเคลื่อน Rainbow Economy กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไทย ในช่วงเทศกาล Pride Month ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2567