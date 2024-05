8 อสังหาฯ ทุ่ม 50,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการทำเล“ถนนหอการค้าไทย”รวม 1,300 ไร่

นับจากการเปิดใช้ถนนเมื่อปี 2557 จนถึงปัจจุบัน “ถนนหอการค้าไทย” กลายเป็นทำเลทองของการอยู่อาศัย และยัง เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรวม 8 บริษัท ได้แก่ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น บมจ.แสนสิริ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา บมจ.พราว เรียล เอสเตท และ ฮ่องกง แลนด์ ที่มีแผนพัฒนาโครงการ ร่วมสร้างสังคมคุณภาพบนถนนหอการค้าไทยเปิดเผยว่า ถนนหอการค้าไทย ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนชัยพฤกษ์และถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง (ถ.345) ระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นถนนที่บริษัทก่อสร้างขึ้น โดยใช้งบ 400 ล้านบาท ปัจจุบันเติบโตเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีทั้งโครงการที่อยู่อาศัย โรงเรียนนานาชาติ ธุรกิจร้านค้ามากมายเกิดขึ้น มีการพัฒนาโครงการไปแล้ว 20 โครงการ เป็นพื้นที่ 920 ไร่ มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท จำนวนรวม 3,100 ยูนิต เป็นหนึ่งในทำเลที่มีโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพหลากหลายรูปแบบ และได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มผู้ซื้อบ้านในกรุงเทพโซนตะวันตกตลอดเส้นทางถนนหอการค้าไทย มีพื้นที่สำหรับพัฒนาโครงการรวม 1,300 ไร่ มูลค่าโครงการทั้งหมดคาดว่าอยู่ที่ 50,000 ล้านบาท จำนวนรวมประมาณ 4,600 ยูนิต ใช้ระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ในการพัฒนาโครงการเต็มพื้นที่ สู่การเป็นทำเลที่อยู่อาศัยและศูนย์กลางธุรกิจที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ซื้อบ้าน ภายใต้การพัฒนาของ 8 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ในปีนี้ถนนหอการค้าไทยยังได้รับอานิสงส์จากรถไฟฟ้าสีชมพูเปิดให้บริการ และการขยายถนนชัยพฤกษ์เป็น 10 ช่องทางที่กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2567 เพิ่มศักยภาพการคมนาคมเชื่อมตรงจากถนนแจ้งวัฒนะ ส่งผลให้พื้นที่ขยายตัวเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกสำหรับ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีที่ดินบนถนนหอการค้าไทย 600 ไร่ มูลค่าโครงการรวม 20,500 ล้านบาท พัฒนาไปแล้ว 530 ไร่ จำนวน 13 โครงการ มีโครงการที่ยังเปิดขายอยู่ 6 โครงการ ตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้ครบทุกรูปแบบ ทั้งบ้านเดี่ยว 4 โครงการ ได้แก่ เพอร์เฟค เพลส, เพอร์เฟค พาร์ค 2 โครงการ และ เลค เลเจ้นด์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับ ฮ่องกงแลนด์มีทาวน์โฮม 1 โครงการ ได้แก่ เดอะ เมทโทร และอาคารพาณิชย์พร้อมการพักอาศัย 1 โครงการ ได้แก่ มาร์เก็ต อเวนิว ในส่วนที่ดินอีก 90 ไร่ มีแผนพัฒนาเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ ทั้ง อาคารพาณิชย์ ธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของคนในชุมชนบนถนนสายนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบกล่าวว่า ถนนหอการค้าไทย ถือเป็นถนนเศรษฐกิจสำคัญอีกเส้นทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้ที่ดินที่อยู่แวดล้อมคึกคัก และด้วยจุดเด่นของทำเลที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง อีกทั้งยังแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และโรงเรียนนานาชาติ SISB ทำให้ย่านนี้กลายอีกหนึ่งทำเลทองของกรุงเทพฝั่งตะวันตกที่น่าสนใจ ซึ่งบริษัทฯพร้อมเปิดตัวโครงการ Grande Pleno แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ มูลค่าโครงการ 1,250 ล้านบาท บนถนนเส้นดังกล่าว กำหนดเปิดพรีเซลในวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้รูปแบบโครงการ Grande Pleno แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ จะเป็น “บ้านแฝดพรีเมียม 2 ชั้น” จำนวน 198 หลัง ราคาเริ่มต้น 6.09 ล้านบาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ “เพิ่มพื้นที่ขยายความสุขที่มากกว่า” เพื่อตอบโจทย์ครอบครัวใหม่ที่กำลังมองหาบ้านในสเปซที่ลงตัวกับความต้องการ มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่แตกต่างจากซัพพลายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยบ้านฟังก์ชั่นใหญ่ คุ้ม ครบทุกความต้องการ ขนาด 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 143-169 ตร.ม. พร้อม Exclusive Clubhouse สระว่ายน้ำและฟิตเนส 24 ชั่วโมง ที่ให้คุณได้เริ่มต้นชีวิติใหม่กับบ้านที่ลงตัว เหนือระดับด้วยความสะดวกสบายถึงขีดสุด ให้ทุกช่วงเวลาชีวิตของคนในครอบครัวลงตัวที่สุดด้านโดย นายมงกุฎ เตโชฬาร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ เปิดเผยว่า เอสซี แอสเสท เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่เข้ามาพัฒนาโครงการบนถนนหอการค้าไทย จนถึงขณะนี้มีการพัฒนาโครงการมาแล้ว 3 โครงการ ในระดับราคา 10-30 ล้านบาท ปิดการขายไปแล้ว 1 โครงการ และเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่ 2 โครงการ ได้แก่ “บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ แจ้งวัฒนะ” บ้านหรู โครงการใหม่ inspired by bled castle, Slovenia พื้นที่ 33 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,560 ล้านบาท จำนวน 72 ยูนิต และ “บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์” บ้านหรู ลา-ไน ซีรีย์ inspired by Chamonix, Mont-Blanc พื้นที่ 26 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท จำนวน 82 ยูนิต นอกจากนี้ ยังมีที่ดินบนถนนหอการค้าไทยอีก 70 ไร่ที่รอการพัฒนานายมงกุฎ กล่าวว่า นับจากวันแรกที่เข้ามาพัฒนาโครงการ เอสซี แอสเสท เล็งเห็นถึงศักยภาพของทำเลถนนหอการค้าไทย ที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นเมืองใหม่ในอนาคต จนถึงวันนี้ มีการเดินทางสะดวกสบาย เชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู มีสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นมากมาย ทั้งร้านค้าต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติ นอกจากจะเป็นทำเลแห่งการอยู่อาศัยที่มีโครงการแนวราบให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ราคา 2 ล้านบาท ไปจนถึง 80 ล้านบาทแล้ว ยังนับเป็นศูนย์รวมธุรกิจแห่งใหม่ในทำเลแจ้งวัฒนะเปิดเผยว่า แสนสิริเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการแถวหน้า ที่ร่วมบุกเบิกโครงการบนถนนหอการค้าไทย ให้ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทำเลทองแห่งใหม่ในปัจจุบัน โดยแสนสิริมีการพัฒนาโครงการในโซนนี้ 2 โครงการ พื้นที่รวม 102 ไร่ มูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท ได้แก่ สราญสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ และ Else ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ โดยทั้งสองโครงการได้รับการตอบรับที่ดีมาก ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสนสิริ เล็งเห็นถึงศักยภาพในด้านต่างของถนนหอการค้าไทยและในย่านชัยพฤกษ์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะการเดินทางที่สะดวกสบาย เป็นแหล่งรวมการใช้ชีวิตที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เป็นทำเลทองที่มีศักยภาพ ด้วยอาณาเขตที่เชื่อมต่อถึง 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและประกอบกิจการ มีดีมานด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีโครงการที่อยู่อาศัยครบทุกระดับราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น นับเป็นหนึ่งในโลเคชั่นสำคัญในการพัฒนาโครงการของแสนสิริ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเปิดเผยว่า พฤกษา เข้ามาพัฒนาโครงการบนถนนหอการค้าไทยตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดใช้ถนน มีจำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการภัสสร บ้านเดี่ยวระดับราคา 5–8 ล้าน ซึ่งปิดการขายไปแล้ว และ โครงการเดอะ ปาล์ม บ้านเดี่ยวในระดับราคา 8–15 ล้าน คาดว่าจะปิดโครงการในไตรมาส 3 ของปีนี้นายสรศักดิ์ กล่าวว่า พฤกษายังมีที่ดินรอการพัฒนาอยู่อีก 33 ไร่บนถนนสายนี้ โดยเรามองถนนหอการค้าไทยเป็นทำเลศักยภาพ รายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมที่สะดวกสบาย เป็นทำเลที่มีความเจริญเข้ามามากในช่วงที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นย่านที่อยู่อาศัยแนวราบที่บริษัทอสังหาฯ ต่างๆ เข้ามาพัฒนา ทำให้บรรยากาศสภาพแวดล้อมของถนนหอการค้าไทยมีความเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย และด้วยศักยภาพของที่ดินที่เชื่อมต่อกับ ถ.ชัยพฤกษ์ และ ถ.345 สามารถเข้าเมืองได้สะดวก รวมถึงยังใกล้แหล่งงานมากมาย ทำให้เป็นทำเลที่สามารถดึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงเข้ามาในพื้นที่ได้มากเปิดเผยว่า พราว เรียล เอสเตท เป็นรายล่าสุดที่เข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยบนถนนหอการค้าไทย โดยแปลงที่ดินของเรามีความพิเศษคือสามารถเข้าออกได้ 2 ทาง คือเข้าทางถนน 345 และถนนหอการค้าไทย โดยที่ตั้งโครงการอยู่ติดถนน 345 ที่เป็นเหมือนประตูทางเข้าถนนหอการค้าไทย จึงทำให้ทางเข้าถนนเส้นนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับทำเลถนนหอการค้าไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยในส่วนของแนวทางการพัฒนา ทางบริษัทฯ เตรียมเปิดตัวโครงการในปี 2568 บริษัท โดยได้รวบรวมประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการระดับ Luxury - Ultra Luxury มูลค่า 100 ล้านบาทที่เคยทำ นำมาปรับใช้ให้ได้มากที่สุด พร้อมส่งต่อ Proud Pillars ของ พราว เรียล เอสเตท ตั้งแต่การบริการ การออกแบบที่โดดเด่น และการสร้างสรรค์รูปแบบชีวิตที่กลมกลืนสอดคล้องกับบริบทของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อให้ทุกชีวิตสัมผัสการใช้ชีวิตที่มากกว่า ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจของพราว เรียล เอสเตทเปิดเผยว่า บริษัทมองเห็นศักยภาพถนนหอการค้าไทย ซึ่งเป็นทำเลที่เดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวก และพรั่งพร้อมด้วยศูนย์การค้าชั้นนำ เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์, เซ็นทรัล เวสต์เกต รวมทั้งยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาติชื่อดังอย่างโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี (SISB วิทยาเขตนนทบุรี) ดังนั้นทำเลถนนหอการค้าไทยจึงเป็นทำเลที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัย ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัทสนใจลงทุนพัฒนาโครงการในทำเลนี้ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนา มีที่ดินขนาด 75 ไร่ บนถนนหอการค้าไทย มีแผนพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โดย CPN Residence ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์การพักอาศัยและใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้า ทั้งในด้านของฟังก์ชั่นที่รองรับไลฟ์สไตล์ และเข้าใจการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัยในบ้าน ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ รวมถึงงานดีไซน์ที่สวยงามบอกถึงความภูมิใจและตัวตนของผู้พักอาศัย และที่สำคัญคือระดับราคาขายที่สามารถแข่งขันได้