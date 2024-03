'เซ็นทรัลพัฒนา' ทุ่ม 8,200 ล้านบาท เปิด‘เซ็นทรัล นครปฐม’ มิกซ์ยูสแห่งแรกในนครปฐม แลนด์มาร์กประตูสู่ภาคตะวันตก

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นครปฐม” เป็นจังหวัดที่พร้อมด้วยศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยจากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าฯ ปี พ.ศ. 2566 นครปฐมมี GPP รวมที่ 365,986.90 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นทุกปี ถือเป็นอันดับ 3 ของภาคกลาง และเป็นอันดับ 7 ของประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีเมกะโปรเจกต์ภาครัฐหลายโครงการ อาทิ รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน (จากนครปฐมสู่ใจกลางกรุงเทพฯ) มอเตอร์เวย์ 2 สาย ได้แก่ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และ สายชลบุรี-สระบุรี-นครปฐม พร้อมด้วยระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง-ตะวันตก ด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ซึ่งนครปฐม เป็น “ประตูเศรษฐกิจสู่ภาคตะวันตก” ที่รองรับกำลังซื้อจากคนนครปฐม และขยาย New Catchment ไปยัง ราชบุรี และ กาญจนบุรีนอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศักยภาพหลายด้าน ได้แก่ 1มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญตั้งแต่สมัยทวาราวดี เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองเก่า และมีแลนด์มาร์กสำคัญอย่างพระปฐมเจดีย์ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น จึงเป็นแหล่งศูนย์รวมของ new generation และ 3) เมืองแห่งการท่องเที่ยว ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงในช่วงสุดสัปดาห์ ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบทุกรูปแบบ ทั้งไหว้พระทำบุญ ชื่นชมธรรมชาติ คาเฟ่ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยศักยภาพของนครปฐม และกำลังซื้อของคนในพื้นที่ ซึ่งมีมากกว่า 1 ล้านคนใน catchment area (รวมพื้นที่ใกล้เคียงกาญจนบุรี-ราชบุรี) และมีนักท่องเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ จึงเป็นที่มาของการเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล แห่งที่ 2 ของจังหวัด เสมือนจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่ และชลบุรีเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะ Local Essence Advocator ยังผลักดัน 3 เอกลักษณ์ของนครปฐมสู่ระดับประเทศ-ระดับโลก ร่วมกับชุมชน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จัดกิจกรรมและอีเวนต์ต่างๆ ผ่าน Platform ของเซ็นทรัลพัฒนา อาทิ: นครปฐมเป็นแหล่งสินค้าขึ้นชื่อด้านการเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว ส้มโอ มะพร้าว และเนื้อหมู โดยช่วงปลายปี 2566 "ข้าวหมูแดงนครปฐม" ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล เราจะตอกย้ำ นครปฐม เป็นเมืองแห่งครัวโลก จัดอีเวนต์ เช่น งาน Local Cuisine รวม street food อาหารไทยทั้งคาวหวาน: ครั้งแรกในจังหวัดกับเทศกาล Jazz Festival จาก 3 มหาวิทยาลัยชื่อดังในนครปฐม และคุณโก้ Mr. saxman: สนับสนุนเมืองแห่งศิลปะ จัดพื้นที่ Pathom Art ให้นักเรียนนักศึกษามาแสดงผลงาน พร้อมทั้งงจัด Art Event ตลอดปี เช่น Creative Craft Market รวมสินค้าดีไซน์จากนักศึกษาศิลปากร / ตลาด Art & Craft ในสวนส้มโอ เป็นต้น'เซ็นทรัล นครปฐม' นำสินค้าและงานท้องถิ่นโปรโมทไปสู่ระดับภูมิภาค และนำงานเทศกาลและอีเว้นท์ระดับประเทศมาที่นครปฐม สร้าง Awakening City ตลอดปี ให้กับเมือง อาทิ งาน Coffee Society, OTOP Roadshow, Motor Show 2024 เป็นต้น โดย เซ็นทรัล นครปฐม จะเป็น magnet ใหม่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด และช่วยกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนไปทั่วประเทศ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคู่ค้า ผู้เช่า และพันธมิตร ผลักดันเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคปฐมบทใหม่ กับเดสติเนชั่นที่เป็นความสุขของทุกคนชั้นนำครบครัน-มากที่สุดในนครปฐม อาทิ ร้านอาหารแบรนด์ดัง แซมาอึล, บุญตงกี่, Fashion & Beauty: Lyn, Jaspal, Pomelo, Beautrium ไอที Gadget : iStudio, Advice, IT City, JIB และ Multibrand อย่าง Jaymart, Banana, Big Camera สถาบันความงามชั้นนำ เช่น The Klinique, Apex, Gangnam, Merida Clinic อัปสกิลเพิ่มทักษะสำหรับเด็กๆ ที่ Click Robot, PlaySound แบรนด์ Magnet Anchors อย่าง Major Cineplex, Jetts Fitness 24 ช.ม. และครั้งแรกกับ Harbor Land เร็วๆ นี้ พร้อมรวบรวมร้านอร่อยของจังหวัดมาไว้ในที่เดียว อาทิ ย้อยหย่อย, เสน่ห์จันทน์, กำแพงแสน ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 20 บาท อร่อยไม่ต้องปรุง, ร้านเชลล์ไม่เคยชิม, ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อน่าล่อในสวน, ปากหม้อญวนปังญวนอุดร องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระดับท้องถิ่นTops, Power Buy, B2S, Supersports, OfficeMate, Auto1 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เปิดปฐมบทใหม่ของความสุขแห่งการช้อปบนพื้นที่กว่า 14,000 ตร.ม. ในดีไซน์การออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดอย่าง ‘พระปฐมเจดีย์’ พร้อมจับมือกับ The Maker ท้องถิ่น ร่วมสร้างผลงานการตกแต่งห้างเพื่อหลอมรวมเป็นห้างสำหรับทุกคนในจังหวัด ครบครันทุกความต้องการกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Lancome, Estee Lauder, Kiehl’s, Shiseido, Dyson, Nespresso ฯลฯ และสะดวกเหนือระดับกับบริการที่ดีที่สุด เสมือนบ้านหลังที่ 2 อาทิ Personal Shopper on Demand โทร.1425 กด 3 ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิพิเศษอย่างครบครันจากผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำสินค้า พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และช่วยเหลือสังคมมากมาย• ครั้งแรกในนครปฐมที่ Integrate พื้นที่ Semi-Outdoor ให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพร่วมกัน ครั้งแรกของ Running Track ลู่วิ่งลอยฟ้า เชื่อมต่อกับโซนสปอร์ตของศูนย์ฯ, โซน Pet’s Park สำหรับคนรักสัตว์ ร่มรื่นด้วยสวนส้มโอ ท่ามกลางสวนสวยที่บรรดาไม้ดอกนานาพันธุ์จะเบ่งบานตามฤดูกาลเดินหน้าสร้างความยั่งยืน กับบริการ EV Charger Station รองรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แสงธรรมชาติรอบโครงการ พร้อมติดตั้ง Solar Rooftop ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รักษาต้นไม้เดิมและปลูกเพิ่มอีกกว่า 300 ต้น ช่วยกรองอากาศและฝุ่น eco-friendly สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งศูนย์ ออกแบบศูนย์การค้าตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) สำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย เช่น ลิฟต์ที่กว้างขวาง, ทางลาดสำหรับรถเข็น, ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตได้สะดวกร่วมฉลองความสุขกับโปรโมชั่นสุดปัง อาทิ ช้อปครบทุก 1,500 บาท ลุ้นรับรถยนต์ Mazda, ช้อปครบ 2,500 บาท รับบัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex มูลค่า 260 บาท, ช้อปครบ 5,000 บาท รับฟรี Picnic Mat ลาย Exclusive มูลค่า 1,200 บาท ช้อปครบ 2 แสนบาท รับคะแนน The1 100,000 คะแนน เคลียร์คิวให้พร้อมแล้วมาร่วมเปิดปฐมบทของความสุขด้วยกัน!หมายเหตุ : เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัท ร้านค้า และธนาคารที่กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ เซ็นทรัล นครปฐม