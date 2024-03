เพอร์เฟคฯผนึกTOA สร้างบ้านซีรีส์ใหม่ ด้วยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พัฒนาโครงการ ภายใต้แนวคิด Go Green นำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ทั้งในระดับโครงการ รวมทั้งภายในบ้าน ล่าสุดร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สี TOA Green Certified มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดบ้านซีรีส์ใหม่ของ“เพอร์เฟค พาร์ค”กับ 3 โทนสีใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ Color of Nature ได้แก่ Marine Blue สีน้ำเงินแห่งสายน้ำ Green Forest ,สีเขียวของต้นไม้ และ Terracotta สีส้มอิฐจากดิน นำร่องในโครงการเพอร์เฟค พาร์ค 4 ทำเล คือ แจ้งวัฒนะ, พหลโยธิน - จตุโชติ, สุวรรณภูมิ และกรุงเทพกรีฑา - รามคำแหงสำหรับผลิตภัณฑ์สี TOA ในคอนเซ็ปท์ Color of Nature นี้ มีจุดเด่นในการช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้าน เพราะช่วยสะท้อนความร้อนและลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ รวมทั้งยังปราศจากสารที่เป็นอันตราย จึงมีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อประกอบกับการออกแบบของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด อาทิ การมีนวัตกรรมระบบ Smart Airflow ทำให้อากาศหมุนเวียนได้ดี มีความเย็นสบาย การติดตั้ง EV Ready ระบบรองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้แบบบ้านซีรีส์ใหม่ของเพอร์เฟค พาร์ค สามารถตอบรับเทรนด์รักษ์โลกให้กับกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้ ขณะเดียวกันยังยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยและนำไปสู่การสร้างความสุขสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไปด้าน นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับ บริษัทฯ นั้น มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรยั่งยืน ตามแนวทาง ESG กับพันธกิจ Green Mission ในการพิชิตเป้าหมาย Net Zero Emission องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี พ.ศ.2593ด้วยโรดแมพการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตในระบบ Lean & Automation Process การใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่จะช่วยเก็บพลังงานแสงจากแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการด้านขนส่ง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการเรื่องขยะ (Waste Management) การร่วมสร้างพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน “TOA Green Certified” สัญลักษณ์สินค้าคุณภาพสูง การันตีด้วยเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล อันจะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้างให้กับลูกค้า ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนัก หันมาใส่ใจต่อสิ่งรอบตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ที่จะช่วยตอกย้ำแนวคิดเรื่อง Go Green ที่โครงการเพอร์เฟค พาร์ค ทั้ง 4 ทำเล ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร มาตรฐาน TOA Green Certified ด้วยเทคโนโลยีสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผสานนวัตกรรม Advance Titanium ทำให้ฟิล์มสีมีคุณสมบัติทนยาวนาน ทนต่อทุกสภาวะอากาศ ฟิล์มสีเช็ดล้างทำสะอาดตัวเองได้ ช่วยสะท้อนความร้อนให้ผนังบ้าน จึงช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน ช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้าได้ ทั้งยังได้เลือกใช้โทนสีใหม่ Color of Nature ที่ทำให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น มาออกแบบภายนอกบ้านให้มีความโดดเด่น ตอบรับเทรนด์ลูกค้าที่ชอบสีสัน บ่งบอกสไตล์ที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนใคร กับบ้านหลังแรกที่จะเติมเต็มชีวิตดีๆ ในทุกๆ วันความร่วมมือครั้งนี้ เป็นอีกก้าวของผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีแนวทางการการดำเนินธุรกิจเพื่อผู้อยู่อาศัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักการดำเนินงานของ ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง