เจ้าแรก! 'ธนชาตประกันภัย'เปิดแจ้งอุบัติเหตุ ต่อประกันรถยนต์ผ่าน Facebook Messenger ยืนหนึ่งให้บริการบน Social Platform

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนชาตประกันภัย ได้นำเอาแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยอย่าง “Line Official Account” มาต่อยอด ออกแบบระบบให้เชื่อมโยงกับทุกบริการที่มีของบริษัทฯ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านประกันออนไลน์ได้อย่างครบวงจร ทั้งการแจ้งอุบัติเหตุ เลือกซื้อประกันภัยหรือต่อประกันรถยนต์ผ่านไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงล่าสุด ธนชาตประกันภัย เดินหน้าสร้างสรรค์บริการเพื่อให้เข้าถึงคนไทยมากยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาช่องทาง Facebook Messenger ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยให้สามารถใช้งานได้ครบทุกฟีเจอร์เช่นเดียวกับทาง Line Official Account โดยธนชาตประกันภัยนับเป็นเจ้าแรกที่เปิดให้บริการแจ้งอุบัติเหตุ ซื้อ หรือต่อประกันรถยนต์ผ่าน Social Platform เพื่อตอกย้ำการให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและผูกพัน ควบคู่การส่งมอบประสบการณ์ใช้บริการที่ดีกว่า เหนือกว่า ในราคาเหมาะสมสำหรับช่องทางบริการผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Messenger นี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าสะดวกและมีทางเลือกในการใช้บริการได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีทั้งการให้แจ้งอุบัติเหตุง่ายๆ เพียงแค่คลิกและแชทผ่าน Messenger ของ Facebook เพจ Thanachartinsurance - TNI โดยไม่ต้องเสียเวลาหาเบอร์ติดต่อ หรือรอสายโทรศัพท์ มีขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุที่ทำเพียงไม่กี่ขั้นตอน และไม่ต้องกังวลกับปัญหาการบอกเส้นทางแจ้งจุดเกิดเหตุ และสามารถติดตามสถานะการเดินทางของเจ้าหน้าที่สำรวจภัยที่กำลังเดินทางมาให้บริการได้ตลอดนอกจากนี้ ยังสามารถเลือกซื้อประกันภัยราคาเหมาะสม และต่อประกันรถยนต์ ง่าย สะดวก จ่ายเวลาไหนก็ได้ ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังเปิดให้ดาวน์โหลดกรมธรรม์ จองบริการซ่อมรถ กับ Meet and Care ค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลใกล้ๆ เพื่อเข้ารับบริการ รวมถึงเลือกรับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่บริษัทมีได้ด้วยนายพีระพัฒน์ กล่าวว่า การให้บริการที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจประกันภัย ธนชาตประกันภัยจึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนางานด้านบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการให้เข้ากับยุคดิจิทัล และเป็นที่มาของนำ Social Platform มาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว ที่สำคัญคือเรื่องของความมั่นใจที่จะซื้อหรือรับบริการผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้องรองรับด้วยระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่บริษัทในความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยปัจจัยสำคัญเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อและรับบริการประกันภัยผ่านระบบออนไลน์กับบริษัทในที่สุด