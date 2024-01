'ท็อปส์'เปิดศักราชปีมังกร จัดแคมเปญ “DISCOVER CHINA’S BEST 2024” กระตุ้นจับจ่ายตรุษจีน หวังดันยอดขายโต 15%

นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ภาพรวมของการบริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 45,000 ล้านบาท หรือเติบโต 13.6% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งถือว่าสูงสุดรอบ 3 ปี (ที่มา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทุกปี คาดว่าปีนี้ ก็จะยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น ท็อปส์ ในฐานะผู้นำค้าปลีกธุรกิจฟู้ดรีเทล มองเห็นศักยภาพในการขยายตัวของตลาด รวมถึงโอกาสในการจับจ่าย จึงจัดใหญ่แคมเปญแรกแห่งปี “DISCOVER CHINA’S BEST 2024 ค้นพบมหัศจรรย์พลังมงคล” เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคัก ตอกย้ำความเป็น Food Discovery & Destination ในทุกๆ เทศกาล พร้อมตั้งเป้ากระตุ้นยอดขายเติบโต 15% ในช่วงเทศกาลปีนี้ตรุษจีนปีนี้ ท็อปส์ ยังคงเดินหน้าธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์การนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีและตรงใจลูกค้าที่สุด จากข้อมูลดาต้าลูกค้าของท็อปส์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปี 2566 ที่ผ่านมา พบ 3 เทรนด์หลักที่น่าสนใจ ได้แก่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าของไหว้ที่ถูกต้องตามประเพณี ขณะเดียวกันผู้บริโภคเจเนอเรชั่นใหม่ที่ปรับตัวตามยุคสมัยมองหาสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากขึ้น โดยเน้นทั้งคุณภาพและความมงคล โดยในปี 2566 พบตัวเลขยอดจับจ่ายซื้อสินค้าต่อตะกร้าเติบโตขึ้น 31% จากช่วงการจับจ่ายปกติ สำหรับสัดส่วนยอดขายของกลุ่มสินค้าที่จำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์ (Fresh Meat) และกลุ่มอาหารทะเล (Seafood) คิดเป็น 44% กลุ่มผักและผลไม้ (Produce) 24% และกลุ่มอื่นๆ (Others) 32% นอกจากนั้น ยอดขายการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (พรีออเดอร์) สินค้าตรุษจีนของท็อปส์ที่เติบโตขึ้น 38.4%พบว่าเทรนด์รักษ์โลกที่เข้ามาส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า เมื่อผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น จึงปรับตัวโดยยังไหว้แต่ลดการจุดธูปและเผากระดาษในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อลดการก่อมลพิษ รวมถึงการมองหาสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและยังให้ความสำคัญกับความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารเพื่อนำมาบริโภคหลังการไหว้เช่นเดียวกันที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและแทรกซึมเข้าไปอยู่ในธุรกิจต่างๆ โดยจากผลสำรวจพบว่า คนไทยกว่า 52 ล้านคน มีความเชื่อเรื่องมูเตลู (ที่มา: ข้อมูลจากงานสัมมนา “Marketing in the Uncertain World การตลาดของคนอยู่เป็น” โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล)จากดาต้าของท็อปส์ พบว่า 70% ของลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นเพศหญิง และอายุระหว่าง 30- 54 ปี โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งคิดเป็น 69% จากลูกค้าทั่วประเทศจากการศึกษาอินไซต์ของลูกค้า ทำให้ท็อปส์ได้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกแง่มุมอย่างแท้จริง และนำข้อมูลลูกค้าดังกล่าวมาใช้ในการวางกลยุทธ์สำหรับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ BEST ASSORTMENT, BEST EXPERIENCE และ BEST DEALS– ท็อปส์ คัดสรรที่สุดของสินค้าตรุษจีนรวบรวมมาให้ลูกค้าได้เลือกช้อปแบบครบจบในที่เดียวตลอดเทศกาลตรุษจีน กว่า 500 รายการo สร้างสีสันพร้อมยกระดับประสบการณ์ช้อปที่แตกต่างด้วยสินค้าที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครเพื่อตอบเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงเวลา อาทิ ชุดธรรมชาติเซ็ตมงคลอาหารไหว้ซีฟู้ดพรีเมี่ยม รวมสุดยอดวัตถุดิบมหามงคล เจ้าแห่งท้องทะเล อาทิ กุ้งล็อบสเตอร์ หอยเป๋าฮื้อปูอลาสก้า และปลาหมึกออคโตปุส, ชุดรวมชาบูหม่าล่า ชุดชาบูเสียบไม้ซอสหม่าล่า รับเทรนด์กระแสหม่าล่ามาแรงตอบโจทย์นิวเจน, ชุดโหงวแซซีฟู้ด ที่ชูโรงด้วยปลากระพงสีทองนึ่ง เลี้ยงด้วยดอกเบญจมาศo ครบครันด้วยสินค้าอุปโภค-บริโภค ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่ม ช้อปสะดวกครบจบในที่เดียว ตั้งแต่วันเตรียมบ้าน วันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว การันตีคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน สะอาดสดใหม่ และปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากล อาทิ ชุดไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ และชุดโหงวแซฮองเฮาเงินเหลือกินเหลือใช้ ตอบโจทย์ความสะดวกสบายด้วยเซตสินค้าที่ครบสูตรตามหลักการไหว้, ชุดผลไม้มงคลพรีเมี่ยมนำเข้า ดีไซน์เป็นกิฟต์เซ็ตหรู เหมาะสำหรับการให้เป็นของขวัญ พร้อมด้วยขบวนทัพสินค้าตรุษจีนอีกมากมายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อแบบครบจบในที่เดียวo คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ ท็อปส์ได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ชุดไหว้จากถาดพลาสติกมาเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ด้วยกระดาษย่อยสลายได้ เพื่อตอบเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งออกแบบด้วยรูปลักษณ์แปดเหลี่ยมสีแดง-ทองถูกต้องตามหลักมงคลจีนอีกด้วย– ยกระดับประสบการณ์ตรุษจีนปีนี้ให้พิเศษกว่าที่เคย ดึงดูดใจลูกค้าทุกเจเนอเรชั่นพร้อมจับเทรนด์ ‘มูเก็ตติ้ง’ เอาใจสายมูด้วยกิจกรรมการตลาดสุดพิเศษที่หาได้เฉพาะที่ท็อปส์o ดึง หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์ เสริมทัพพรีเซ็นเตอร์แคมเปญร่วมไกด์เคล็ดลับการเลือกสินค้าและการไหว้ตรุษจีนปีมังกรอย่างถูกวิธีและปังกว่าที่เคยo ร่วมลุ้นเป็นนักช้อป Top Spender 20 คนแรกที่จะได้ไปตะลุยทริปทำบุญแก้ชงสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับหมอช้าง ที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์o ทำนายดวงชะตาแบบง่ายๆ ใกล้บ้าน กับกิจกรรมเสี่ยงเซียมซีดิจิทัลที่สาขาท็อปส์ ทั่วประเทศ– การันตีความคุ้มค่าทุกการช้อป จัดเต็มโปรโมชั่นมหัศจรรย์พลังมงคล ช้อปคุ้ม 5 ต่อ ฉลองปีมังกรo ต่อแรก รับฟรี! อั่งเปาส่วนลดมูลค่ารวม 3,219 บาท เมื่อช้อปครบ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จo ต่อที่ 2 รับฟรี! กระเป๋าโชคดี ร่ำรวย เฮงเฮง มูลค่า 250 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ท็อปส์ ทุกสาขา หรือรับกระเป๋าโชคดี ร่ำรวย เฮงเฮง มูลค่า 350 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ทุกสาขา หรือ แลกซื้อเครื่องรางมงคลโดยหมอช้างมูลค่า 199 บาท ในราคา 59 บาท เมื่อช้อปครบ 99 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขาo ต่อที่ 3 สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The1 ใช้ 888 คะแนน แลกรับส่วนลด 180 บาทo ต่อที่ 4 แลกเงินคืนหรือรับส่วนลดกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการo ต่อที่ 5 ลุ้นเป็น Top spender 20 ท่านแรก ร่วมทริปทำบุญเสริมเฮงกับหมอช้างนอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ท็อปส์ ยังเตรียมเสิร์ฟความอร่อยกับหลากเมนูอาหารจีนจากร้านค้าชื่อดัง อาทิ กระเพาะปลาแท้แบบฉบับดั้งเดิม เฮียหงีกระเพาะปลาเยาวราช, ลูกชิ้นกุ้งสูตรเด็ดเจ้าดัง เจ๊แดงเยาวราช, อาหารจีนโบราณที่ใช้ความพิถีพิถันในการถนอมอาหาร แต่ยังคงความสดอร่อย จากร้านอากงโฮมเมดเยาวราชต้นตำรับ ‘จุ๋ยก้วย’ เจ้าแรกในประเทศไทย ของร้านหลี่ชิมเฮีย ตลาดน้อย ,ซาลาเปาร้านเด็ดขวัญใจสาวกซาลาเปา จากร้านอร่อยนางเลิ้ง, กุ้ยช่ายชื่อดัง จากร้านเจ๊มล วัดศาลเจ้า และตบท้ายด้วยขนมเปี๊ยะและทาร์ตไข่ จากร้าน Tasty Congee ร้านมิชลิน 1 ดาว หนึ่งในร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในฮ่องกงนายจักรกฤษณ์ คาดหวังว่า ตรุษจีนปีนี้ จะได้เห็นบรรยากาศการจับจ่ายของผู้บริโภคที่คึกคักมากยิ่งขึ้น และท็อปส์พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 1 ให้เติบโตขึ้นด้วยแคมเปญ “DISCOVER CHINA’S BEST2024 ค้นพบมหัศจรรย์พลังมงคล” ผ่านสินค้าและบริการที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในทุกๆ วัย ให้ได้มาค้นพบประสบการณ์ความสนุกและแตกต่างที่มากกว่าเดิม ตามจุดมุ่งหมายของการเป็น Food Experience for Allช้อปสะดวกครบครันตั้งแต่วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว จบในที่เดียว กับแคมเปญ “DISCOVER CHINA’S BEST 2024 ค้นพบมหัศจรรย์พลังมงคล” เริ่มพรีออเดอร์ชุดไหว้ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ท็อปส์ ออนไลน์ และบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว (Personal Shopper) หรือจะไปเลือกช็อปด้วยตัวเอง ที่ ท็อปส์, และท็อป ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TopsThailand, หรือแอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailand