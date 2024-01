ผงาดรับศักราชใหม่ปีมหามังกร! ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ทุ่ม 500 ล้าน อัดแคมเปญ“The Great Chinese New Year 2024”ตอกย้ำแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุด

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา และห้างเซ็นทรัล ตอกย้ำความเป็นเดสติเนชั่นอันดับหนึ่งในทุกเทศกาล และเป็นแลนด์มาร์กการจับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมอัดแคมเปญแรกต้นปีด้วย 3 กลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความคึกคักให้กับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ เราเน้นโฟกัส 3 กลุ่ม Quality Target ได้แก่ คนไทยเชื้อสายจีน, คนรุ่นใหม่ และ นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและจีน ซึ่งถือว่าติดอันดับชาติที่เดินทางเข้าไทยสูงสุด สอดรับกับโครงการ ‘Easy E-Receipt’ ของภาครัฐที่จะยิ่งกระตุ้นจับจ่ายเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรก ตั้งเป้า ทราฟฟิกเพิ่มขึ้น 20% ทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะสร้างเงินสะพัดจากแคมเปญกว่า 15,000 ล้านบาทณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ในฐานะห้างสรรพสินค้าแห่งแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต เราเล็งเห็น Potential ของการเติบโตทั้งระบบเศรษฐกิจไทยตลอดไตรมาส 1 ที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเริ่มกลับมาจับจ่ายต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่ เราจึงอยากสร้างฟีลช้อปให้ยาวต่อไปถึงตรุษจีนด้วยการผนึกกำลังระหว่างห้างฯ- ศูนย์การค้าฯ และ Central The 1 Credit Card เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งและการเฉลิมฉลองที่ดีที่สุดสำหรับทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศอยู่เสมอ โดยเฉพาะตรุษจีนปีมังกรนี้ เราดันความสำเร็จผ่าน 3 Great Strategies คือโดยเราได้จับมือกับ Jeanne Detallante อาร์ทติสต์ชาวฝรั่งเศสที่ร่วมงานแบรนด์ระดับโลกมากมาย ชวนมาเนรมิตห้างให้เป็นที่สุดแห่งแลนด์มาร์กตรุษจีนที่รอให้ทุกคนมาใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขที่นี่ ซึ่งพลาดไม่ได้กับผลงานมาสเตอร์พีซ อย่างหัวมังกรมหามงคล ที่จะตั้งตระหง่านอยู่ที่ ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมให้ทุกคนได้มาถ่ายภาพและแชร์โมเม้นต์แห่งความสุขร่วมกันทุกวัน รวมถึงยังมี Element ต่างๆ ที่สวยงามปลุก Emotional นักช้อป ซึ่งวัสดุต่างๆ เรายังใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติตอกย้ำความมุ่งมั่นด้าน Sustainabilityช้อปเพลินกับสินค้ามงคลจากแบรนด์ดังในทุกหมวดหมู่ และสินค้าคอลเลกชันพิเศษที่มีเฉพาะห้างเซ็นทรัล รวมถึง Chinese Market ที่รวบรวมสินค้าทั้งแฟชั่น บิวตี้ โฮม เป็น One Stop Service พร้อมทั้งยังมี ซองอั่งเปามหามงคล และอีกมากมายและด้วยเราเป็นรีเทลเลอร์ผู้นำที่เชื่อมออมนิชาแนลได้อย่างไร้รอยต่อ แน่นอนว่าดีล และกิจกรรมต้องดีที่สุดในทุกช่องทางช้อป ความสนุกที่เอนเกจน์กับลูกค้าทั้งอินสโตร์และออนไลน์ อย่าง กิจกรรม “Chinese Dragon Filter And AR” สนุกกับ AR มังกรที่จะโผล่ออกมาให้ทุกคนได้ร่วมเฟรมถ่ายรูป หรือ “Chinese AI Photo Snap” เปลี่ยนลุคการแต่งกายแบบจีนด้วย AI รวมถึง Store Activity และโชว์ชุด “Chinese Dragon Dance On Cherry Blossom Pillars” การแสดงเชิดสิงโต ที่ลูกค้าสามารถมาลอดท้องมังกร เสริมมงคลตามความเชื่อที่ว่าจะนำความโชคดีมาให้ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารมงคลกว่า 50 เมนูจากร้านดังมากมายที่ Lofter @ Central Chidlom ชั้น 7, Public Market และ Public Lane ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม, Living House ชั้น 7 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวขณะเดียวกัน กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ยังอีกหนึ่งกลไกหนุนภาพรวมจับจ่ายตรุษจีนให้คึกคักเป็นพิเศษ และด้วยนักท่องเที่ยวที่กลับเข้ามาในประเทศและเข้ามาใช้บริการที่ห้างเราทั้ง Russia, China, Middle East และอีกมากมาย จึงคาดว่าจบไตรมาส 1 จะมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 20%ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านศูนย์การค้า 39 สาขาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมพร้อมโปรโมชั่นฉลองตรุษจีน ปลุกกำลังซื้อไตรมาสแรก พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาใช้เวลาช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนที่ประเทศไทย โดยสถิติจากกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 28 ล้านคน* ข้อมูลจากททท. มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยสูงสุด ได้แก่ มาเลเซีย (4.5 ล้านคน) และจีน (3.5 ล้านคน) โดยนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากมาตรการฟรีวีซ่า คาดปี 67จะเป็นไปตามเป้าที่รัฐวางไว้ โดยเซ็นทรัลพัฒนา เตรียม Tourist package ต้อนรับนักท่องเที่ยวผ่าน Tourist malls ทั้ง 15 ศูนย์การค้า มีแม็กเน็ตดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ จับมือกับ Online Travel Platform: ครั้งแรกกับ Klook lounge โซน Hug Thai centralwOrld, The 1 Exclusive Tourist membership รับฟรี Welcome package 10,000 บาท และรับกระเป๋าสาน Goods Goods นอกจากนี้ ยังร่วมโครงการ Easy E-Receipt โดยสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt กิน ช้อป ชิล ที่เซ็นทรัลทุกสาขา ได้สูงสุด 50,000 บาท รับเงินคืนภาษีสูงสุด 17,500 บาท* ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ รวมทุกมิติของการฉลองตรุษจีน ทั้งจับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว โดยเป็นแลนด์มาร์กที่เรียกได้ว่ารวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาโอกาสสักการะได้ยากมาไว้ในที่เดียว ซึ่งปีนี้นอกจากจะเป็นปีมังกรแล้ว ยังเป็นปีที่เข้าสู่ยุคที่ 9 ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เซ็นทรัลจึงรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่เดียว พร้อมรวมไฮไลท์ความมงคล ครั้งแรกในไทย พิธีไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ นำพิธีโดยหมอช้าง พร้อมคณะสงฆ์จีนสวดมนต์ให้พรเสริมสิริมงคลครั้งแรกในโลก กำแพง 9 มังกรดิจิทัลที่ยาวที่สุด ไหว้ครั้งเดียวโชคดีตลอด 20 ปี อัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ จากทั่วสารทิศ ประดิษฐานที่เซ็นทรัลทั่วไทยและรวมของไหว้มหามงคลที่ Chinese Marketเซ็นทรัลเวิลด์ - เทพมังกร จากสาธารณรัฐประชาชนจีน, เซ็นทรัล พระราม 3 - เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 5 เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ – เจ้าแม่กวนอิม, เซ็นทรัล เชียงใหม่ – เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย, เซ็นทรัล ชลบุรี – องค์หน่าจาซาไท้จื้อ, เซ็นทรัล ภูเก็ต - องค์กิ้วเที้ยนเฮี้ยนลื้อ (เทพจากลัทธิเต๋า ช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยจากอันตรายให้ร่มเย็นเป็นสุข)เนรมิตทั่วศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเป็น Dragon Kingdom โดยฝีมือการออกแบบของศิลปินชาวฝรั่งเศส Jeanne Detallante (จาน เดอทาลอง) ผลงานอาร์ต ที่ผสานระหว่างวัฒนธรรมไทย กับลายแบบ Art Nouveau ไว้อย่างลงตัว จึงทำให้งานมีสีสันสดใส มีรายละเอียดที่ดูลักชูรี และการนำลวดลายของธาตุต่างๆ มาจัดองค์ประกอบให้หลากหลาย ทำให้มังกรตัวนี้เป็นความตื่นเต้นรูปแบบใหม่ให้กับตรุษจีนเซ็นทรัล เซ็นทรัลพัฒนา สะท้อนอัตลักษณ์ ความภูมิใจท้องถิ่น: จับมือคอมมูนิตี้ศิลปินท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์ ประติมากรรม 17 มังกรหัตถศิลป์มงคลสุดยิ่งใหญ่ เพื่อสะท้อน Local Essence ด้วยสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ถ่ายทอดความเชื่อมโยงของธรรมซาติกับชุมชนได้อย่างงดงาม มังกรแห่งความก้าวหน้าเจริญมั่งคั่งสูงสุด ถ่ายทอดผ่านศูนย์การค้า 17 สาขาทั่วประเทศ และพลาดไม่ได้ กับ 9 จุดถ่ายรูป Photo Spot พร้อม ไฮไลท์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ โซน Central court พบมังกร Inflatable ขนาด 114 เมตร ยาวที่สุดในประเทศLucky Draw ลุ้นรับทองคำแท้หนักรวมกว่า 9 บาท จาก NGG Jewellery หรือแหวนพลอยทับทิม และรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 50 รางวัล เมื่อกิน-ช้อปครบทุก 2,000 บาท* รับ 1 สิทธิ์ลุ้นกินช้อปครบ 3,000.- ขึ้นไป* รับฟรี ซองอั่งเปาดีไซน์พิเศษ 1 ชุด (4 ลาย)กินช้อปครบ 6,000.- ขึ้นไป*รับสิทธิ์แลกซื้อ “หมอนอิง Limited Edition” ออกแบบโดยศิลปินระดับโลก Jeanne Detallante จำนวน 1 ชิ้น ในราคาพิเศษ 299.- (ปกติมูลค่า 1,050.- )สะสม-แลกคะแนน The 1 ที่ร้านค้าในโซนพลาซามากกว่า 800 แบรนด์ พร้อมรับเพิ่ม 1,000 คะแนน เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทต่อเดือน และรับคืน 400 คะแนนเมื่อแลกทุก 1,000 คะแนน แค่บอกเบอร์และกดรับสิทธิ์ผ่าน App The 1 ทุกเดือนโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% โดยไม่ต้องแลกคะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือใช้คะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% หรือเลือกผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ25 TOP SPENDERS* สะสมยอดใช้จ่ายตลอดปี 2567 สูงสุด ตั้งแต่ 10 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับเครื่องประดับเพชรแท้ จาก Jubilee Diamond มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาทและเมื่อช้อปที่ห้างเซ็นทรัล พบกับแบรนด์ชั้นนำลดและรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50%, รับ Digital Coupon หรือ คูปองแทนเงินสด และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รวมสูงสุด 14% พิเศษ! รับตะเกียบลายพิเศษ 1 ชุด เมื่อช้อปครบ 20,000 บาท ขึ้นไป/วัน หรือ รับฟรี ซองอั่งเปา 1 ชุด (4 ซอง) เมื่อ ช้อป 3,000 บาท ขึ้นไป/วัน และเฉพาะวันที่ 10 ก.พ. 67 ลูกค้าที่เกิดปีชงรับคูปองส่วนลด 200 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ทั้งนี้ สำหรับลูกค้า Mastercard รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 5,000 เมื่อช้อป 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปพบ#ช้อปเซ็นทรัลเฮงปังดังรวย ที่ศูนย์การค้าและ #ช้อปมั่งมีโชคดีปีมังกร ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ