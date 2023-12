“เบอร์เกอร์คิง” ผุดแคมเปญ ปลุกกระแสไวรัล ปั้นยอดขายทะลุนิวไฮ ลุยกลยุทธ์ใหม่เต็มสูบ ตอกย้ำ“คิงส์ ออฟ เบอร์เกอร์”

นายธนวรรธ ดำเนินทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 11 เดือนของปี 2566 เบอร์เกอร์คิง เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 23 ปี ด้วยกลยุทธ์ที่ตั้งเป้าให้เข้าถึงคนไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ขยายเพิ่มเติมรวมถึงปรับปรุงสาขาเดิมไปมากกว่า 10 สาขานอกจากนี้ ยังพัฒนาเมนูใหม่ ๆ และเมนูเดิมที่มีอยู่ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานในรสชาติที่คนไทยคุ้นเคย เช่น พายขนมครก และไก่ทอดหาดใหญ่ ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค ไปจนถึงการออกโปรโมชันที่มาพร้อมความคุ้มค่าคุ้มราคาทั้งในส่วนเมนูเบอร์เกอร์ เมนูข้าว ฯลฯ รวมทั้งยังพัฒนาช่องทางในการจำหน่ายให้หลากหลายตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต อาทิ การสั่งหน้าร้าน แอปพลิเคชัน ไดฟ์ทรู ตลอดจนระบบ self-pick up หรือการสั่งล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากที่สุดนอกจาก การพัฒนาเมนูอาหารใหม่พร้อมช่องทางการให้บริการแล้ว เบอร์เกอร์คิงยังใช้อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญคือ การทำแคมเปญการตลาดออนไลน์เพื่อสื่อสารถึงผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ เช่นที่เป็นการโปรโมทแท็กไลน์ของร้าน Have It Your Way เพื่อตอกย้ำว่า เบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุด คือ เบอร์เกอร์ในแบบที่เราชอบ จนเป็นที่มาของปรากฎการณ์ Real Cheese Burger เบอร์เกอร์ชีสล้วน 20 แผ่น และ Real Meat Burger เบอร์เกอร์เนื้อ 100 ชิ้น ที่สร้างกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ไปทั่วประเทศแคมเปญดังกล่าวส่งผลให้ทำให้เบอร์เกอร์คิงสามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น 50% รวมถึงยอดการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า และสร้างสำหรับช่วงท้ายของปี 2566 ที่เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข และต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ ช่วงไฮซีซั่น เบอร์เกอร์คิง ปล่อยที่เป็นการนำซอสโบโลเนสขึ้นชื่อของประเทศอิตาลี มาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหาร ทั้งหมด 3 เมนู ได้แก่ เบอร์เกอร์ไก่ชิ้นยาวซอสแดง, ดับเบิ้ลเบอร์เกอร์เนื้อซอสแดง และเฟรนช์ฟรายส์ชีส ซอสแดง ในราคาเริ่มต้นเพียง 99 บาทความพิเศษ คือ ชื่อเมนูที่มาจากแคมเปญบนเฟซบุ๊ก Burger King Thailand ที่ให้ผู้ติดตามช่วยกันตั้งชื่อเมนูใหม่ที่กำลังจะวางจำหน่าย ซึ่งการที่เลือกใช้ชื่อเมนูดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้ง่ายขึ้น และสามารถสั่งซื้อได้อย่างสะดวก สะท้อนการเป็นแบรนด์ที่มีการสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคอย่างแท้จริงนายธนวรรธ ย้ำว่า จากการดำเนินกลยุทธ์ข้างต้น เบอร์เกอร์คิงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจในช่วงท้ายและทำให้ภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจในปี 2566 เติบโตทะลุเป้าได้มากกว่า 20% ขณะที่ทิศทางธุรกิจในปี 2567 จะยังคงเดินหน้าพัฒนาเมนูใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ พร้อมกับการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศมากขึ้น เพื่อตอกย้ำการเป็นคิงส์ออฟเบอร์เกอร์อันดับ 1 และเดินหน้าสู่การเป็น Restaurant as a Future ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยครอบคลุมทุกด้าน