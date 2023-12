TNI รุก“ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า”เต็มสูบ ตั้งเป้าปีหน้าเบี้ยโต 19%

นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TNI) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท ได้รับรางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในงานบริการและร่วมโหวตให้ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทดีที่สุด เป็นบทพิสูจน์ที่ยืนยันได้ถึงความสำเร็จของการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง Ecosystem อย่างครบวงจรและตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยในหมวดความคุ้มครอง จะให้ความคุ้มครองทุกกรณี ครอบคลุมทุกภัย ทั้งตัวรถและผู้ขับขี่ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจยิ่งขึ้นส่วนงานบริการ สามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีศักยภาพความพร้อมในการดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุด โดยในส่วนลูกค้าประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า นอกเหนือจากการดูแลที่ดีตามมาตรฐานการให้บริการ ทั้งการแจ้งอุบัติเหตุ ผ่าน Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ยังเพิ่ม “บริการและสิทธิประโยชน์พิเศษ” ให้กับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นบริการประสานงานหาจุดชาร์จรถไฟฟ้า บริการรถยกรถยนต์ไฟฟ้าไปยังจุดชาร์จรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด บริการติดตั้ง Wall charger ในราคาพิเศษ และการให้คำปรึกษา แนะนำการติดตั้ง Wall charger เป็นต้นนายคงศักดิ์ กล่าวว่า จากความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.- ต.ค.66) บริษัทสร้างเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า เติบโตเพิ่มขึ้น 67% และเชื่อมั่นว่าผลประกอบการทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยจากประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 19% พร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุน Ecosystem สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์งานบริการต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า