ILM ปรับโฉมใหญ่“สาขาพัทยา”รองรับภาคอสังหาฯ การท่องเที่ยว โตก้าวกระโดด ตั้งเป้ายอดขายพุ่ง 15%

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM เปิดเผยว่า ได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เพื่อมุ่งสู่ Lifestyle Mall ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสินค้า บริการ ควบคู่ การมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งทุกมิติ ซึ่งการรีโนเวทสาขาและการปรับโฉมสโตร์ใหม่เพื่อสร้าง EXPERIENCE ให้ทุกการช้อปของลูกค้า โดยปี 2023 อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ได้แพลนรีโนเวทรวมทั้งสิ้น 2 สาขา โดยโฟกัส Tourist stores เพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวและกำลังซื้อที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับ Q3 / 2023 ที่ผ่านมาได้รีโนเวทสาขาภูเก็ตเรียบร้อยแล้วล่าสุด Q4 / 2023 (พ.ย.) ได้รีโนเวทใหม่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทใจกลางเมืองพัทยา โดยได้ขยายกลุ่มสินค้าพร้อมกับเพิ่มโซนใหม่ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยแนวคิด "The New Experience in Pattaya" สู่การเป็น "The Biggest furniture store in pattaya"...ครบ จบที่เดียว มอบความครบครันทุกไลฟ์สไตล์โซลูชั่นเพื่อการอยู่อาศัย โดยทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท ให้เป็นที่สุดของเฟอร์นิเจอร์อันดับ 1 แห่งภูมิภาคตะวันออก! จุดหมายใหม่ของคนรักบ้าน และกลุ่มธุรกิจที่ชื่นชอบการตกแต่ง “DISCOVER A NEW DESTINATION, THE BIGGEST SELECTION OF HOME ACCESSORIES, MATTRESSES, SOFAS & FURNITURE ETC. FOR YOUR HOME” พร้อมส่งมอบประสบการณ์ช้อปใหม่สุดพิเศษ…ดังนี้ดีไซน์คอนเซ็ปต์สโตร์ในสไตล์ Modernism & Cozy เลือกใช้โทนสีตามธรรมชาติ เช่น สีน้ำตาลของเปลือกไม้ เขียว เทา ครีม เลือกวัสดุไม้เพิ่มบรรยากาศให้รีแลคซ์ ผ่อนคลาย อบอุ่น ในขณะเดียวกันยังคงความทันสมัย เพิ่มอินสไปร์ในทุกการช้อปด้วยการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และดิสเพลย์หลากสไตล์อย่างลงตัว ลดทอนความทึบของสโตร์จากผนังห้องแบบเดิมมาเป็นฉากกั้นแบบโปร่ง เพื่อแยกกลุ่มสินค้าในแต่ละโซน&ฟังก์ชัน แต่ยังสามารถเชื่อมต่อการช้อปแบบไม่มีสะดุดเอ็กซ์คลูซีฟโซนดับเบิ้ลความเป็นที่สุดของสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ โซน Sofa เลือกได้หลายดีไซน์ สี วัสดุ และฟังก์ชันให้ตอบโจทย์ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์, โซน Mattress รวมที่นอนนับ 10 แบรนด์ดังและชุดเครื่องนอนพรีเมี่ยม แบรนด์ Santas, Amber แบบ shop in shop และเฟอร์นิเจอร์ Bedroom, Living , Dining, Home Office และ Trend design (เทรนด์ ดีไซน์) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์-ของแต่งบ้านนำเข้าระดับพรีเมี่ยม สไตล์ Modern Elegance ตอบโจทย์กลุ่ม ไฮเอนด์ รวมถึงแบรนด์ Furinbox ตอบโจทย์ฟังก์ชันและความคุ้มค่า ในราคาย่อมเยา เจาะกลุ่มแมสเปิดประสบการณ์เหนือระดับกับโซน “Design Studio” ดีไซน์ให้เป็นแกลอรี่ Designer บริการให้คำแนะนำ และออกแบบห้องเสมือนจริงด้วยโปรแกรมทันสมัย สู่ The Best Interior Design ในภูมิภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีโซน Index Community Room มุมรับรองให้ลูกค้าพักดื่มน้ำ จิบกาแฟ ระหว่างเลือกสินค้าและรับบริการ“Everything you need customize your home” สร้างแรงบันดาลใจให้บ้านในฝันเป็นจริงด้วย “Personalized Furniture” ในกลุ่มสินค้า Ital Smart – Italiving, The Sofa Studio - The Bed Studio (ตู้เสื้อผ้า, เตียงนอน, ชุดโฮมเอ็นเตอร์ฯ, โซฟา) ที่สามารถเลือกดีไซน์ สไตล์ สี ขนาด วัสดุ ฟังก์ชันได้ตามต้องการ และสร้างดีไซน์ให้ไม่ซ้ำใคร “Customized Furniture” (เฟอร์นิเจอร์สั่งตัดตามใจคุณ) ช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างตรงใจ พร้อมขยายโซน Kitchen ด้วยชุดครัวหลากไซน์ หลายดีไซน์ พร้อมวัสดุให้เลือกแบบ Unlimited โดยมีดีไซน์เนอร์ส่วนตัวคอยออกแบบห้องให้ Fit & Match ลงตัวกับทุกพื้นที่ครบทุกโซลูชั่น ตามงบประมาณที่กำหนดได้พบกับโปรฯ ฉลองเปิดโฉมใหม่สาขาพัทยา…สมาชิกใหม่ Joy Card รับส่วนลด!! 300บาท*, ช้อปรับคะแนนสูงสุด 3 เท่า, พิเศษ 600 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท (จากปกติ 1,000 คะแนน = 100 บาท) พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ, ฟรี! Special Premium คอลเลคชั่น “HAP:PINES” จาก “Painterbell” Artist ชื่อดัง, สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าต่างชาติ ช้อปครบ 15,000บาท รับฟรีกระเป๋า Tote Bag พร้อมสัมผัสบรรยากาศ Christmas & Gift Festival ในเทศกาล Festive และร่วม Workshop กิจกรรมสุดอาร์ท พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 66 – 3 ม.ค. 67 เฉพาะที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา เท่านั้นนางสาวกฤษชนก กล่าวว่า อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา เป็นสโตร์ No.1 ของกลุ่ม Tourist stores ที่มีศักยภาพ และมีโอกาสทำยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกชาติที่เพิ่มขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวเอเชีย และฝั่งยุโรปตะวันตก รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย จากข้อมูล : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าปี 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังพัทยาจำนวน 2.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ราว 1.5 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวที่น่าจับตาคือชาวรัสเซียที่มีการเข้ามาไทยในปี 2566 ราว 4.68 แสนคน เติบโตกว่า 7% เมื่อเทียบกับปี 2562 (ก่อนโควิด-19)มีปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวพัทยาที่หลากหลาย ได้แก่ การเปิดประเทศ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาครัฐฯ มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่พัทยาและพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสามสนามบิน และโครงการมอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด การพัฒนาโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ และสามารถกระตุ้นให้เมืองพัทยามีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าพื้นที่เมืองพัทยาเพิ่มขึ้นจาก 100 ตารางกิโลเมตรในปี 2523 เป็น 215 ตารางกิโลเมตร ในปี 2565 ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เมืองพัทยาเติบโต โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม สอดคล้องกับข้อมูลว่าอสังหาริมทรัพย์ระบุว่าปี 2566 มีผู้ซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุด คิดเป็น 55% ของยอดขายทั้งหมด และรองลงมาคือโครงการบ้าน มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 20% ในขณะที่วิลล่าและทาวน์เฮ้าส์ได้รับความนิยมน้อยกว่า มีส่วนแบ่งทางตลาดเพียง 15% และ 10%สำหรับ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา ถือเป็นสาขาที่มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายทั้งคนในพื้นที่ ผู้ประกอบการอสังหาฯ-,ภาคการท่องเที่ยว และยังรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลายประเทศ ทั้งชาวยุโรป รัสเซีย จีน เวียดนาม อินเดีย ฯลฯ ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่หลากหลายในเมืองพัทยาและละแวกใกล้เคียง ทั้งรูปแบบท่องเที่ยวทางทะเลและเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิ์การเดินทางเข้าประเทศที่สะดวกขึ้น หลังรัฐบาลขยายระยะเวลาให้พำนักในไทยจาก 30 วัน เป็น 90 วัน ( 1พ.ย.66 – 30 เม.ย.67) จากเดิมวีซ่าฟรีอยู่แล้ว ก็เป็นปัจจัยเอื้อให้ดีมานด์นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับฐานข้อมูลของลูกค้าสมาชิก Joy Card ที่พบว่ามีจำนวนลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่กลับมาช้อปที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา เพิ่มขึ้นถึง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติที่เติบโตสูงถึง 38% เรียกว่าสูงเกินคาด และจากสัญญาณบวกจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาจึงนำไปสู่การรีโนเวทปรับโฉมใหม่ของสาขาพัทยา ทั้งนี้ได้โฟกัสการเพิ่มสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น โดยเสริมทัพด้วยการเพิ่มพื้นที่ 100% สำหรับสินค้ากลุ่ม Personalized Furniture ให้ตอบโจทย์การเลือกดีไซน์ได้ด้วยตัวเอง ทั้งหน้าบานตู้, ชั้นวาง, หัวเตียง, วัสดุ และขยายพื้นที่โซน Kitchen เพิ่มอีก 50% ด้วยชุดครัวดัวอย่าง และวัสดุต่างๆ เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น พร้อมเพิ่มโซน Design Studio ส่งมอบบริการด้านดีไซน์ระดับพรีเมี่ยม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้าของใช้ ของแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ BANANA ให้ช้อปครบ จบที่เดียว ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายในสโตล์ Cozy โดยใช้เทคนิคการจัดวางที่ Flexible และการดิสเพลย์ เพื่อสร้างอินสไปร์การแต่งบ้านแบบไร้ขีดจำกัด และต้อนรับ High-season ด้วยเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกับ “Gift of Happiness” ด้วย Magic X’mas Tree & Ornament ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์ช้อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เชื่อมั่นจะสามารถผลักดันยอดขายโต ราว 15% / เดือน หลังจากการปรับโฉมสโตร์