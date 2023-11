ร่วมช้อป ชิม แชะ ไปกับงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่สวนหลวง ร.๙ 

ปีนี้ ปตท. จัดงานภายใต้ Concept ‘Music in the Garden’ ที่จะมอบเสียงเพลงไพเราะ ท่ามกลางดอกไม้เมืองหนาว 🌷 ได้แก่ ดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์ และสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกโดยใช้พลังงานความเย็นจากกระบวนการแปรสภาพ LNG ถ่ายภาพมุมสวยๆ พร้อมเพลิดเพลินกับบทเพลง ‘เธอคือพลังของฉัน’ จาก เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย และอิ้งค์ วรันธร เปานิล บทเพลงครบรอบ 45 ปี ปตท.พร้อมแวะช้อป แวะชิมขนมและเครื่องดื่ม จากสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมแบรนด์ Harumiki ที่ยกขบวนมาเสิร์ฟความอร่อยกันแบบจัดเต็มภายในงาน 🍓สัมผัสมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่สวนหลวง ร.๙ ‘Music in the Garden’ ได้ที่งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ธ.ค. 66 เวลา 09.00 - 19.00 น.