Alt.Eatery ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมงาน “Eat Play Live”

ในวันที่ 22-24 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ร้าน alt.Eatery สุขุมวิท 51 โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน(Sustainable Living for Everyone) โดยเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหาร (Sustainable Food) สุขภาพ (Sustainable Health) และการอยู่อาศัย (Sustainable Green Living) เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ยั่งยืน ร้าน alt.Eatery คอมมูนิตี้แพลนท์เบสของผู้ที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรได้แก่ NRF Sansiri และ Innobic ตอบโจทย์ Sustainable Living for Everyoneนอกจากนี้การจัดงานได้เน้นไปในการใช้วัสดุรักษ์โลก ไม่ทำลายธรรมชาติ และไม่มีเนื้อสัตว์เพราะอาหารแพลนท์เบสไม่ใช่เพียงแค่อาหาร แต่ลึกลงไปในเนื้อจากพืชก้อนเล็ก ๆ นี้ ยังหลอมรวมไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแบบ Food for Now and Futureภายในงานจะพบกับร้านค้า Plant-Based รูปแบบใหม่มากมายกว่า พร้อม Plant-Based Cooking Show และรับฟังเพลง Live Music เพราะๆได้ตลอดงาน