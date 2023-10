ธอส.MOU สมาคมนักบัญชีไทย จัดแพ็คเกจสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ นางสาวชนกานต์ ธารเรวดี นายกสมาคมนักบัญชีไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)“โครงการ Life Begins with GHB” ระหว่าง ธอส. กับ สมาคมนักบัญชีไทย มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมนักบัญชีไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 6,000 รายทั่วประเทศ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษของ ธอส. ภายใต้โครงการ Life Begins with GHBนายวิทยา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 70 ปี ธอส. ยังคงพร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ครอบคลุมลูกค้าประชาชนในหลากหลายอาชีพมากขึ้นครั้งนี้ ธอส. จึงได้ร่วมมือกับสมาคมนักบัญชีไทย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมนักบัญชีไทย สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารได้สะดวกยิ่งขึ้น และได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารผ่าน “โครงการ Life Begins with GHB”ด้านนางสาวชนกานต์ กล่าวว่า ในนามของสมาคมนักบัญชีไทยขอบคุณ ธอส. ที่ให้การสนับสนุนให้นักบัญชีไทยที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ กว่า 6,000 ราย ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้นักบัญชีไทยมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้นสมาชิกของสมาคมนักบัญชีไทยที่มีความประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษของ ธอส. ภายใต้ “โครงการ Life Begins with GHB” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์