SCOPE เปิดพอร์ตคอนโดฯอัลตร้าลักซ์ชัวรี4ทำเล มูลค่ากว่า 1.7 หมื่นล.

ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโคป จำกัด หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรีในสเกลแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนเรื่องรสนิยมที่แตกต่างเหนือระดับ กล่าวถึง เอกลักษณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแบบของสโคปว่า “สโคป มีความโดดเด่นด้านการจัดหาที่ดิน Freehold และได้สุดยอดของทำเลทองในการพัฒนาที่ดินมาตลอด เพราะคำนึงถึงความต้องการของผู้ซื้อที่จะเลือกทำเลเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ ทั้งนี้ สโคปยังต่อยอดด้วยการนำที่ปรึกษาระดับโลกมาร่วมออกแบบอาคารให้มีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้น สโคปยังมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยการบริหารแบบ Life at its finest.ความแตกต่างในการพัฒนาโครงการของสโคป คือ ความเข้าใจในรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยที่มีความ Sophisticated คือชื่นชอบพี่พักอาศัยที่มีความงดงามแบบน้อยแต่มาก พิถีพิถันในการคัดสรรทุกองค์ประกอบอย่างลงตัวในแบบที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม โดยบริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสเกลแบบ เอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้แนวคิด Life at its Finest ให้ความสำคัญใน 4 ด้านของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต ได้แก่เลือกเฉพาะที่ดินที่ใช่ทั้งด้านไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน รวมถึงเรื่องศักยภาพในด้านมูลค่าที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลาน ทั้งยังเป็น Address ที่สร้างความภาคภูมิใจและแสดงความสำเร็จแก่ผู้ที่ครอบครองในแบบที่ไม่ต้องอธิบายสโคปให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องการออกแบบที่ต้องได้มาตรฐานระดับ International ทั้งเรื่องความสวยงาม และฟังก์ชันการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรดีไซนเนอร์ระดับโลกในการออกแบบโครงการ เลือกใช้วัสดุระดับท็อป และแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกในการตกแต่งภายใน รวมถึงฟังก์ชันที่คิดมาอย่างชาญฉลาดตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้จริงบริษัทมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่มีความ Sophisticated เป็นอย่างดี จึงนำเสนอบริการและสาธารณูปโภคที่มีความแตกต่าง และครบครันผ่านการคิดและนำเสนอครอบคลุมทุกการใช้งานที่มากกว่าที่คุณจะจินตนาการ และสโคปเน้นพัฒนาโครงการในสเกลแบบเอ็กซ์คลูซีฟ มีจำนวนยูนิตไม่เยอะในแต่ละโครงการ เพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยในสังคมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวอย่างสูงสุดให้กับลูกบ้านของทุกโครงการที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาโครงการระดับลักซ์ชัวรี่ และอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ในสเกลแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้ SCOPE COLLECTION มาแล้ว 4 โครงการ ได้แก่• SCOPE LANGSUAN (สโคป หลังสวน) คอนโดมิเนียมระดับ Ultimate Class มูลค่าโครงการ 9,800 ล้านบาท บนทำเลหลังสวนที่ราคาที่ดินที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดพร้อมพิถีพิถันในทุกรายละเอียดภายใต้แนวคิด THE SCOPE OF FINEST SENSORIAL ปัจจุบันปิดการขายไปแล้วกว่า 60%• SCOPE PROMSRI (สโคป พร้อมศรี) คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ที่ลักซ์ชัวรี่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยในย่านสุขุมวิท มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท ที่โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ที่ดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยสีสันของคนรุ่นใหม่กับการเลือกใช้แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไอคอนิกระดับโลกอย่าง Ligne Roset ปัจจุบันปิดการขายไปแล้วกว่า 60%• SCOPE THONGLOR (สโคป ทองหล่อ) คอนโด Highrise 32 ชั้น แบบ Ultra Luxury มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ที่ห้องทั้งหมดเป็นเพนต์เฮ้าส์สุดหรูในสเกลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพียง 18 ยูนิต กับสุดยอดทำเลติด BTS ทองหล่อ เตรียมเปิดขายในช่วงเดือนตุลาคม• SCOPE PRASARNMIT (สโคป ประสานมิตร) คอนโดมิเนียมระดับ Ultra Luxury ที่จับกลุ่มลูกค้า International Premium ใจกลางย่านอโศกที่เป็นหนึ่งในหัวใจด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ซึ่งเตรียมเปิดขายเร็วๆนี้