เริ่มแล้วWorld Kaphrao Thailand Grand Prix ดัน'ผัดกะเพรา'Soft Powerไทย สู่เมนูระดับโลก

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน "World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023" ภายใต้แนวคิด "The Greatest Kaphrao on Earth" ผลักดัน 'ผัดกะเพรา' อีกหนึ่ง Soft Power อาหารจานด่วนประจำชาติของไทยให้ดังไกลสู่เมนูระดับโลก ตอกย้ำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2566 มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนักชิมทั่วโลก พร้อมเปิดเวที "Pad Kaphrao Thailand Championship" เฟันหาแชมป์ยอดฝีมือผัดกะเพราของประเทศไทยอาหารไทย (F-Food) ถือเป็นหนึ่งใน Soft Power และมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติไทยที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งหนึ่งในเมนูที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนก็คือ "ผัดกะเพรา" อาหารจานด่วนที่เต็มไปด้วยคุณค่าจาก "กะเพรา" สมุนไพรไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ และเป็นเมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์การจัดงาน "World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023" ครั้งนี้ ททท. นำเสนอแนวคิด "The Greatest Kaphrao on Earth" สร้างปรากฎการณ์ยกระดับเมนูกะเพราให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับโลก โดยนำเสนอเรื่องราวและวัฒนธรรมของเมนูผัดกะเพราทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เจาะกลุ่มตลาดศักยภาพสูงสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เชื่อมโยงสู่ระดับชุมชนภายในงาน มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ได้แก่: การแข่งผัดกะเพราเนื้อชิงแชมป์ประเทศไทยการออกร้านจาก 12 ร้านกะเพรานานาชาติจากสุดยอดเซฟอาหารไทย อาทิ DINO VHAM Corn Dog คอนด็อก กะเพราWH cafe คาเฟ่ที่นำเสนอเมนูสปาเกตตี้กะเพรา , Zebraz ร้านเม็กชิกันกับเมนูเคซซาดีญ่ากะเพราเบคอน , เบอร์เกอร์รูกับเมนูเบอร์เกอร์กะเพรา , JB's Bakery Snow Bun พบกับเมนูสโนว์บันกะเพราไก่: เอาใจเหล่า Foodies นักชิม ยกทัพเมนูยอดนิยมจากร้านสตรีทฟู้ดในตำนานมากถึง 15 ร้าน ได้แก่ หมึกย่างแดนมังกร , ซี่โครงบาร์บีคิว HUNGRYMONKEY , ป้าติ๋มขนมถังแตก ศิริราช , แม่กีราชวัตร สาคูไส้หมู (เจ้าดั้งเดิม) , บัวลอยคลองสาน, เฮงหอยทอดชาวเล, คั่วไก่ไอ้เครา , บุ้ง บุ้ง บะหมี่ฮ่องเต้ ข้าวมันไก่โกลีฮาลาล , เอ็กซ์ไก่ย่างบางตาล (ลูกผู้ใหญ่วร) , หงกี่ (ก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรฮ่องกง), ตี่โภชนา บะหมี่เป็ดย่าง, ผัดไทยอาแปะ, เอ๊ยบเท่งอิ้ว น้ำแข็งไสไต้หวัน , ชา Shake และจับเลี้ยงวังหลัง / Kaphrao & Friends Market: ชวนช้อปวัตถุดิบ ผักสด เนื้อสัตว์ และเครื่องปรุงอาหารภายในตลาดเพื่อนกะเพราและตลาดสดออร์แกนิก: ชมนิทรรศการให้ความรู้สวนกะเพราและพืชสมุนไพร่ไทย / Klong Light-up: เพลิดเพลินเจริญตาไปกับคลองผดุงกรุงเกษมเวอร์ชั่น 'เรืองผดุงกรุงเกษม' ที่ตกแต่งด้วยไฟประดับ แสง สี สวยงามตระการตา พร้อมด้วย Landmark ยักษ์กะเพรา หุ่นโคมไฟตั้งบนฐานไม้และ: ปิดท้ายด้วยกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงจากศิลปินมากมายตลอดทั้งงาน ได้แก่ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 พบกับนักแสดง ติวเตอร์-กรภัทร์ ลำน้อย และ ยิม-ปริญญากรณ์ ขันสวะ ,วันที่ 26 สิงหาคม 2566 การแสดงจาก คริสต้า ชิม The Voice และ โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และวันที่ 27 สิงหาคม 2566 การแสดงจากศิลปินวง Nap a Lean และ วง Paradoxคาดการณ์ว่า ตลอดระยะเวลาจัดงาน 3 วัน จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักชิม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 15,000 คน สร้างกระแสเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาทแฟนพันธุ์แท้ผัดกะเพราตัวจริงห้ามพลาด ! กับ "World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023" ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคมนี้ ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตั้งแต่เวลา 15.00 - 22.00 น. เข้าชมงานได้ฟรี