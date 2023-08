เริ่มแล้ว MONEY EXPO 2023 KORAT จัดหนักโปรแรงสู่แดนอีสาน 18-20 ส.ค.

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17 MONEY EXPO 2023 KORAT โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 18สิงหาคม 2566 เวลา 10.19 น. ณ เวทีพิธีเปิด ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายธนาคาร นักธุรกิจ ในจังหวัดนครราชสีมา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานคึกคักนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17 MONEY EXPO 2023 KORAT จัดขึ้นวันที่ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา จัดภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว”ธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจรมาให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสานตอนล่างได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้น กองทุนอาทิ สินชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 1.99% นาน 9 เดือน, SME กู้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ฟรีดอกเบี้ย-ปลอดเงินต้น 6 เดือนแรก, เงินฝากประจำ Step Up ดอกเบี้ยสูง 2.35% นาน 36 เดือน, ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 50% ซื้อประกันในงานฯ แจกทอง 50,000 บาท สมัครบัตรเครดิต ลุ้นแพ็กเกจทัวร์ฝรั่งเศส-สวิส-ไต้หวัน-ทองคำ บัตรกดเงินสด 0% นาน 3 เดือน อนุมัติไวในงานซื้อ/สร้าง/ซ่อม/ต่อเติม/รีไฟแนนซ์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้านกสิกรไทย สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) วงเงินกู้สูงสุด 100% สินเชื่อบ้าน Green Zero เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นาน 9 เดือนแรก สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน ดอกเบี้ย เริ่มต้น 5.82% ต่อปี วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท นาน สูงสุด 30 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้านสิน เชื่อรีไฟแนนซ์ My Home My Cash รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ: ธนาคารกสิกรไทย ทรัพย์สินรอการขาย ลดราคาสูงสุด 50% อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปี กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย เพื่ออยู่อาศัยและลงทุน รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารกรุงไทย ทรัพย์สินรอการขาย ลดราคาสูงสุด 50% อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปี กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท: ธนาคารกสิกร บัตรเงินด่วนเอ็กเพรส แคช อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัตรกดเงินสด Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี ธนาคารออมสิน สมัครบัตรเดบิตภาย ในงานรับของที่ระลึกมากมาย: ธนาคารกรุงไทย เงินฝากประจำ แบบ Step Up อัตราดอกเบี้ยสูง 2.35% นาน 36 เดือน เงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX อัตราดอกเบี้ย 2.30 % ต่อปี เงินฝาก Krungthai Next Saving ดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี ธนาคารไทยพาณิชย์ เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรกถึง 2 ล้านบาทธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ยสูงสุดในแต่ละวัน 1 ล้านบาทขึ้นไปรับทองคำ มูลค่า 50,000 บาท บมจ.ไทยประกันชีวิต สมาชิกไทยประกัน Infinite รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท เช็กอินผ่านแอปฯ ไทยประกันชีวิต รับฟรี mini Pretzel Dogs Snack Box ดาวน์โหลดและเข้าใช้งานแอปฯ ไทยประกันครั้งแรก รับฟรี Shopping Bag SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต อาคเนย์คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5 ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 300% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท ประกันสุขภาพ My Health My Choice ออกแบบความคุ้มครองเองได้ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง ค่าห้อง ด้วยเบี้ยเริ่มต้นวันละ 12 บาท บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซัมซุง เวลท์ โพรเทคชัน 85/5 และ ซัมซุง เวลท์ โพรเทคชัน 85/7 ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ยต่อปีสูงสุดถึง 2.84% ซัมซุงบำนาญ A90/5 ตอบโจทย์เพื่อชีวิตที่เกษียณผลตอบแทน เฉลี่ยสูงสุด ถึง 3%: ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำสุดแห่งปี เริ่มต้น 4.5% ต่อปีผ่อนนานสุด 20 ปี สินเชื่อ SME วงเงินสูง X3 ได้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (ฟรีดอกเบี้ยและปลอดเงินต้น 6 เดือนแรก) ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อธุรกิจเพื่อโลกสะอาด ลดดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สินเชื่อ BCG LOAN อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นานสูงสุด 15 ปี สินเชื่อ SME D พร้อม อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 5.25% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นานสูงสุด 15 ปี สินเชื่อ SME SPEED UP อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 6.25% ต่อปี วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท: ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อรถคือเงิน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนภายในงานยังมีให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน ในหัวข้อ “การเมืองคลายล็อกเปิดทางเก็บ หุ้น Upside เด่น” วิทยากรโดย คุณสมพงค์ เบญจเทพานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ บริเวณเวทีกิจกรรม เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช รับชมได้ในรูปแบบ Live ทางแฟนเพจ Money Expo, Money & Banking Channel และการเงินธนาคารนอกจากนี้ มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17 ยังสามารถใช้บริการได้ในที่มีการเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นของแต่ละสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครใช้บริการบนแฟลตฟอร์มนี้ได้ทันที