สสว.ดัน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัด'SME GP DAY:รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย' 24 – 26 ส.ค.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประกาศความพร้อมจัดงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย โดยนำสินค้าและบริการของ MSME ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมงานจำนวน 100 กว่ากิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 ณ HALL 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายและโอกาสทางธุรกิจภายใต้โครงการได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท และเกิดมูลค่าเศรษฐกิจจากมาตรการ THAI SME-GP มากกว่า 4 แสนล้านบาทนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า มาตรการ THAI SME-GP เป็นมาตรการสำคัญที่กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ สสว. ส่งเสริมสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้เอสเอ็มอีมีแต้มต่อด้านราคา 10 % และหากได้รับการรับรอง Made in Thailand หรือ MiT ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะได้แต้มต่อเพิ่มอีก 5 % รวมเป็น 15 % หากจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องซื้อจากเอสเอ็มอีก่อน โดยเอสเอ็มอีที่ได้รับสิทธิจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP แล้ว โดยในปี 2565 สสว. ได้เผยแพร่มาตรการในวงกว้าง ทำให้มี SME เข้ามาลงทะเบียนในระบบ THAI SME-GP สูงถึงกว่า 150,000 ราย มีสินค้าและบริการให้เลือกซื้อกว่า 1,100,000 รายการที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้างจากเอสเอ็มอีที่อยู่ในระดับไม่เกิน 30 % สูงขึ้นเป็น 41 % ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น สสว.จึงผลักดัน SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 สสว. ได้จัดกิจกรรม Roadshow ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงตลาดภาครัฐและขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้ SME สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 45 %ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และมีเป้าหมายจะผลักดันไปจนถึง 50%นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ออกแบบงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อ SME โดยจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าและบริการด้านการแพทย์ สินค้าและบริการด้านดิจิทัล และสินค้าที่ขึ้นทะเบียน Made in Thailand โดยผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบนระบบ THAI SME-GP และผ่านการบ่มเพาะพัฒนาจากโครงการของ สสว.ในกิจกรรมออกแบบให้มีทั้งการค้าแบบ B2B และ B2C มีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจตลอดทั้ง 3 วัน ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยผู้ลงทะเบียนเข้างานจะได้รับนามบัตรดิจิทัล D-Card ซึ่งสะดวกกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าได้มากขึ้นนอกจากโอกาสทางการค้าและได้จับจ่ายซื้อของภายในงานแล้ว สสว.ยังมีไฮไลท์ต่างๆ เพื่อให้บริการผู้ประกอบการตลอด 3 วัน เช่น การบริการขึ้นทะเบียน THAI SME-GP และ SME ONE ID การบริการสนับสนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการ BDS (SME ปังตังได้คืน) การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปยังจะได้รับความรู้และความบันเทิงตลอด 3 วันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถานการณ์ SME การอัปเดตเทรนด์การตลาดปี 2567 การบริหารต้นทุนในกิจกรรมสำหรับ SME การวางฮวงจุ้ยอย่างไร ให้ออฟฟิสปัง ซึ่งงาน SME GP DAY หนึ่งปีมีครั้งเดียว มางานเดียวได้ครบทั้งความรู้และโอกาสทางธุรกิจ ยังได้อัปเดตเทรนด์สินค้าใหม่ๆ และสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจ