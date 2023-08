CPNผนึกThe1ดันยอดใช้จ่ายผ่าน'บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน'ปีนี้ 6พันล.

นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Advisor, CRM บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)(CPN) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เปิดเผยว่าเซ็นทรัลพัฒนา ใช้จุดแข็งที่สำคัญคือการเป็น The Ecosystem for All ที่แข็งแกร่ง โดยมี Expertise ที่เป็นหัวใจสำคัญคือ การพัฒนา “ศูนย์การค้าชั้นนำ” ทั่วประเทศไทย ซึ่งโมเดล Ecosystem ของเรา ยึดหลักการ Synergy ทั้งกับภายในธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนา ที่มีทั้งศูนย์การค้า, โรงแรม, และอาคารสำนักงาน รวมมือกับ BUs ต่างๆ ใน Central Group และในวันนี้ ที่เรากำลังสร้าง The Future of CRM ให้กับประเทศ ด้วยการผนึกกำลังกับ The 1 พร้อมดึงพันธมิตรอย่างบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ซึ่งเป็นการเชื่อม 2 Benefits สร้างความแข็งแกร่งให้กับ B2B2C ด้วยคือปัจจุบันข้อมูล Big Data ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ เราจึงได้นำ The 1 Biz – Business intelligence ซึ่งเป็น Loyalty program ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย มาช่วย Empower ร้านค้า ด้วย Quick Win ทางลัดชนะใจลูกค้า ต่อยอดธุรกิจให้กับคู่ค้า ทำให้เข้าถึงระบบ Loyalty ของ The 1 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยฐานสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทยถึง 20 ล้านคน และร้านค้าใน Ecosystem กว่า 3,000 แบรนด์ นอกจากนี้ยังมีระบบ MarTech ทำให้เห็น และ Personalize ความต้องการของลูกค้าแบบ Head-to-toe View ดังนั้น The 1 Biz จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วย Scale-up Business Ecosystem ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วม The 1 Biz อย่างมหาศาล ส่งผลให้ร้านค้าเกิดการเติบโต ขยายฐานลูกค้า Loyalty และดึงกลุ่มใหม่ รวมถึงกระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชั่นและ Privilege ต่างๆซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการศูนย์การค้า ที่มอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับตลอด Journey การช้อป ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดให้กับลูกค้า สำหรับ Core Benefit นี้เริ่มตั้งแต่ 15 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2566 ลูกค้าสามารถช้อป-สะสม-แลกคะแนน The 1 สูงสุด คูณ 3 เท่า ทันที ไม่ต้องรอแคมเปญช่วงเทศกาล ได้ที่ร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกว่า 500 แบรนด์ ต่อจากนี้ความสุขของลูกค้าจะเกิดขึ้นได้ทุกวัน ด้วย Core Benefit ที่ให้กับลูกค้า และ Top up ด้วยโปรโมชั่นช่วงเทศกาล หรือช่วงเคมเปญตลอดทั้งปี แบรนด์ชั้นนำที่เข้าร่วม อาทิ Starbucks, Adidas, Pomelo, Mango, Hoka, Pandora, Innisfree, iStudio by copperwired, Jaymart, Spaghetti Factoryนายอธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เปิดเผยว่า จากข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ชี้ให้เห็นว่า การใช้จ่ายในหมวดร้านค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เติบโตเป็นอย่างดี โดยในครึ่งปีแรกของปี 2566 มียอดการใช้จ่ายเติบโต 26% เทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคและโอกาสทางการตลาด บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน จึงต่อยอดความร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา และคู่ค้า เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ GEN MZ โดยมอบคะแนนเดอะวัน พิเศษสูงสุด 3 เท่า สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกหน้าบัตร เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ครอบคลุมกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ ในหลากหลายหมวดทั้ง อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น เครื่องสำอาง สินค้าไอที จิวเวลรี นาฬิกา แว่นตา ไปจนถึงสถาบันการศึกษาและคลินิกความงาม เพื่อมอบดีลสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน ครอบครัว ฯลฯ เพื่อขยายฐานลูกค้า และกระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทคาดว่า ความร่วมมือทางธุรกิจกับเซ็นทรัลพัฒนาในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจเป็นอย่างดี และตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ 6,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 30% ภายในสิ้นปี 2566นางสาวภัทรพร กล่าวด้วยว่า การผนึกกำลังในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการศูนย์การค้ากับ Core Benefits จากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มอบคะแนนเดอะวันสูงสุด 3 เท่า สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เมื่อช้อปที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการกว่า 500 แบรนด์ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เริ่ม 15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2566 และในอนาคตเราก็จะสร้างสรรค์ Core Benefits พิเศษ ให้กับลูกค้าต่อไป ให้กับช้อปของลูกค้าสนุก และคุ้มค่า แบบไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ ยังได้ เก้า - สุภัสสรา ธนชาต มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่จะช่วยเข้าถึงกลุ่ม New Generation ได้อีกด้วย ไม่ว่า Gen ไหนก็ Enjoy Shopping ได้ทุกวัน