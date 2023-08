PTT Group Circular Economy Forum 2023 รวมพลังกลุ่ม ปตท. เดินหน้าธุรกิจเพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสรรสร้าง “อนาคตที่ดีกว่าเดิม”

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เป็นประธานในพิธีเปิดงาน PTT Group Circular Economy Forum 2023 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Connext for a Better Future: รวมพลัง สร้างอนาคต”โดยมีคุณนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณประสงค์ อินทรหนองไผ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม ปตท. ร่วมในพิธี ณ ปตท.สำนักงานใหญ่ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากิจกรรมนี้เป็นการผนึกกำลังของ PRISM และ Flagship กลุ่ม ปตท. เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันภายในกลุ่ม ตั้งแต่ปรับแนวคิดในการทำงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต บริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ นำไป Recycle และ Upcycling มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้อีกครั้ง ทำให้เกิดการหมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่อง ตามหลักการ Circular Economy อย่างแท้จริง ที่นอกจากจะช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบ ลดการปล่อย CO2 และการเกิดของเสียจากกระบวนการที่น้อยลง อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย1. นิทรรศการ Circular Economy ของกลุ่ม ปตท.2. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ ในหัวข้อ Circular Economy in Action จากผู้บริหารกลุ่ม ปตท.3. Workshop “Circular Fashion: Creative Ways to Reuse” ให้พนักงานที่สนใจได้ร่วมปฏิบัติจริง4. CE Market ที่ให้พนักงานได้สนับสนุนสินค้าที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ว่าเป็นหลักการที่สามารถปรับใช้ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และชีวิตประจำวัน เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับสังคม ทั้งยังช่วยให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไปทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามหลัก Circular Economy มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วและวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเมื่อจบกิจกรรมมีการส่งคืนเพื่อนำไปใช้งานต่อ ไม่ว่าจะเป็นการส่งคืนจากการการเช่าใช้ การนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆ การนำส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล รวมถึงเป็นของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ร่วมกิจกรรม เพื่อลดการเกิดของเสียให้ใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด