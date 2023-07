ส.อ.ท.,ออมสิน สนับสนุนผู้ประกอบการ 2,000 ราย เข้าถึงแหล่งเงินทุน นำร่อง 10 จังหวัด

(12 ก.ค.66)สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ ธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้กับสมาชิก ส.อ.ท. ทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจให้แก่ SMEs และสตาร์ทอัพ (Startup) รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับสินเชื่อหรือบริการของธนาคารออมสินสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. อาทิ ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยในอัตราพิเศษสำหรับ ส.อ.ท. และการดำเนินขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิก ส.อ.ท. ในครั้งนี้ สอดคล้องกับการดำเนินนโยบาย ONE FTI ของ ส.อ.ท. ที่ต้องการยกระดับ SMEs ไปสู่การเป็น Smart SMEs ใน 3 ด้านประกอบไปด้วย Go Digital, Go Innovation และ Go Global ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเอื้อต่อสมาชิกครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมและ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากการให้บริการปกติสำหรับสมาชิกทั่วประเทศแล้ว จะเลือกพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดหรือกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับดำเนินกิจกรรม เพื่อรวบรวมความต้องการสำหรับพัฒนาบริการสินเชื่อให้ตอบโจทย์แต่ละจังหวัดหรือกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไป โดยตั้งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศจำนวน 2,000 รายด้านนายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ทำให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน ธนาคารออมสินในฐานะธนาคารของรัฐให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยได้ออกมาตรการต่างๆ อาทิ โครงการสินเชื่อ Soft Loan ช่วย SMEs ภาคการท่องเที่ยว ,โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงินโครงการสินเชื่อ Soft Loan Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม, โครงการสินเชื่อ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไป รวมถึงช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าถึงแหล่งเงินทุน พลิกฟื้นธุรกิจ พร้อมก้าวผ่านวิกฤตในช่วงเวลานั้น ซึ่งที่ผ่านมาธนาคาร มีโครงการที่ช่วยเหลือสังคมกว่า 50 โครงการ ช่วยเหลือประชาชนได้ 16 ล้านคน ให้การสนับสนุนการให้สินเชื่ออีก 7.30 ล้านคนในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs มีการเติมทุนเสริมสภาพคล่องกว่า 2.50 แสนล้านบาท ช่วย SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในโครงการ “มีที่มีเงิน” อีก 21,300 ล้านบาท และสนับสนุนธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนอีกกว่า 8,000 ล้านบาทนอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. เช่น สินเชื่อธุรกิจ GSB Smooth Biz โครงการสินเชื่อ GSB for BCG Economy โครงการสินเชื่อ GSB for Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรมเฟส 2สมาชิก ส.อ.ท. ที่สนใจสินเชื่อของธนาคารออมสิน ติดต่อได้ที่สาขาใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) โทร. 02-345-1093