CPN ผนึกพันธมิตร ดันงานไพรด์ประเทศไทย เป็น Top of Pride Destination ของ LGBTQIAN+ทั่วโลก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงจัดงาน THAILAND’S PRIDE CELEBRATION 2023 พร้อมด้วย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ, ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา(CPN) ,มร.เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย UNDP, เมทินี กิ่งโพยม CEO จาก Muse by Metinee, ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ผู้ก่อตั้งบางกอกไพรด์ , ภก.พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงาม ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ,ประภัสสร กาญจนสูตร ศิลปินผู้เชื่อในความเท่าเทียมของมนุษย์ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมเป็นหัวหอกในการผนึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลักดันให้งานฉลองเทศกาล Pride Month ของประเทศไทยเป็น Top of Pride Destination ของคนทั่วโลก และยกระดับสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2028 ชาติแรกในเอเชียตามเป้าหมายที่มีร่วมกัน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไตรมาส 2 และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยชู 3 แนวคิดสำคัญ ได้แก่การผนึกกำลังร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก และพันธมิตรชั้นนำภาครัฐ-เอกชน จัดงานฉลองเทศกาลไพรด์ยิ่งใหญ่ผ่านพื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ, Global destination ชูไทยเป็น 1 ในแลนด์มาร์กแห่งการฉลองเทศกาลที่ทั่วโลกอยากมาเยือน เทียบชั้น NYC Pride นิวยอร์ก, EuroPride 2019 & Pride Week เวียนนา ออสเตรีย, Tokyo Rainbow Pride ญี่ปุ่น และTaiwan LGBT Pride เพราะประเทศไทยเป็นเดสติเนชั่นที่เหมาะสม เปิดกว้าง และยอมรับในความแตกต่าง หลากหลาย และการสร้าง Global awareness สร้างกระแสผ่าน Tourist Platform ทั่วโลก เหมือนที่เราประสบความสำเร็จมาแล้วจากการจัดงานเคานต์ดาวน์ และเทศกาลสงกรานต์•ขานรับนโยบาย “เศรษฐกิจดี” ของกรุงเทพมหานคร มุ่งปั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้คึกคัก ยกระดับงานไพรด์ของไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก•จับ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) กลุ่ม LGBTQIAN+ กำลังซื้อสูง ตลาดสำคัญในยุค Genderless เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายสินค้าและท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูง รายได้ดี มีรสนิยมดี สร้างเม็ดเงินมหาศาลในหลายอุตสาหกรรม เช่น ท่องเที่ยว ภาพยนตร์ ดนตรี บันเทิง รวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์ จากข้อมูล พบว่า ปัจจุบัน LGBTQIAN+ ทั่วโลกมีมากถึง 486 ล้านคน อยู่ในเอเชีย 288 ล้านคน และเป็นคนไทย 4 ล้านคน โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 50,000-85,000 ต่อคน และ 2) กลุ่ม Gen Z ที่เปิดกว้างสนับสนุนความเท่าเทียม ให้ความสำคัญกับ Brand value•แบรนด์ดัง Global & Local ผลิต Collectible items ช่วง Pride Month อาทิ สายกิน: Daisen กับเมนูซูชิสีรุ้ง, ไอศกรีม Guss Damn Good พิเศษเฉพาะเทศกาลไพรด์ (เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว), สายแฟชั่น: พบกับไอเท็ม Pride คอลเลคชั่น สุดว้าวจาก Adidas, Calvin Klein, Casetify, CPS CHAPS, Guess, Nike, Comma And มัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์แห่งใหม่ล่าสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึง LEGO และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายสร้างปรากฏการณ์ PRIDE ทั่วประเทศ ตลอดเดือนมิถุนายน 2566 ให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็น Trendsetter ของทุกจังหวัด โดยมีไฮไลต์พิเศษมากมาย อาทิโบกสะบัดธงสีรุ้งใน 8 สาขาทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ จัด 2 งานใหญ่: Pride Fashion Parade จาก Muse by Metinee โดย ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม และศิลปินดัง-นักศึกษากว่า 500 คน และงาน Bangkok Pride 2023 ร่วมกับกรุงเทพมหานครฯ และนฤมิตรไพรด์ ขบวนพาเหรดธงสีรุ้งสุดตระการตาใหญ่ที่สุดในไทยกว่า 144.8 เมตร ประกาศก้องความหลากหลายและเท่าเทียม โดยขบวน Bangkok Pride2023 จะเคลื่อนตัวจากแยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์ พร้อมผู้คนนับแสนที่ร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่โชว์สุดพิเศษ มินิคอนเสิร์ต การฉลองความหลากหลายทางเพศ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะเอก อัคราชฑูต หน่วยงานราชการ และตัวแทนจากชุมชน LGBTQIAN+ โดยเซ็นทรัลเวิลด์เป็นไฮไลต์เดสติเนชั่นสุดท้ายฉลองร่วมกัน สมเป็น World’s Best Festive Destination, เซ็นทรัล พัทยา และเซ็นทรัล มารีนา จัดงาน Pattaya International Pride Festival 2023 ไพรด์พาเหรดเลียบชายหาดเมืองพัทยา, Central Phuket Pride For All ไพรด์พาเหรดครั้งแรกใหญ่สุดในภาคใต้ พร้อมแฟชั่นโชว์ร่วมกับไซม่อนคาบาเร่ต์ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย คือ เซ็นทรัล ขอนแก่น, อุบล, อุดร และสมุยอาทิ Pride Talk ร่วมกับ UNDP และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฟังเสวนาจาก LGBTQIAN+ คนสำคัญในวงการ สร้างแรงบันดาลใจที่เซ็นทรัลเวิลด์, พัทยา, ภูเก็ต, อุดร, ขอนแก่น, เชียงใหม่, ชลบุรี, Pride Competition ชมการประกวด Miss International Queen ชุดประจำชาติ ที่เซ็นทรัลเวิลด์, Pride Market อาทิ centralwOrld ร่วมกับ SpicyDisc และ Tinder แอพหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลก presents "ตลาดโสด MADE WITH PRIDE" 1-4 มิ.ย.66 เป็นต้นและ Pride Concert จากศิลปินดังที่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พัทยา, ภูเก็ต, อุบล, ชลบุรีชม Installation Art จากศิลปินดัง เตยยี่-ประภัสสร เจ้าของผลงาน Seat the Pride ฉลองความเท่าเทียม ตลอด 2 เดือนเต็มที่เซ็นทรัลเวิลด์ (มิ.ย. - ก.ค. 2566) และ เซ็นทรัล ชลบุรี ในคอนเซ็ปต์งาน "Mirror Mirror: Reflect Yourself” และพลาดไม่ได้ จุดเช็คอินสีรุ้ง Pride Photo landmark ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกิจกรรมพิเศษจาก กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ผู้นำนวัตกรรมด้านความงามที่ใหญ่ที่สุดของโลก ปีนี้มีกิจกรรมพิเศษ ที่จะให้ผู้ที่สนใจร่วมโชว์“This is my look” ของคุณเอง โดยผู้โชคดีจะได้รับรางวัล Beauty package มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท จาก 5 คลินิกความงามชั้นนำ V Square Clinic, Nitipon Clinic, The Klinique, SLC Clinic, KKC Clinic สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook page, TikTok “Central Pattana” พร้อมชมขบวนพาเหรดที่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พัทยา, มารีน่า, ภูเก็ต, อุบล, และอุดร อยากให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจ และเชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถดูดีและมีเสน่ห์ โดยไม่คำนึงถึงเพศหรือเชื้อชาติเป็นตัวเองอย่างแท้จริง ในทุกสถานการณ์ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในการเป็นตัวเองได้อย่างอิสระ