Token Xผุด'Token X Application'ให้บริการICO Portalชูโอกาสลงทุนรูปแบบใหม่ในโทเคนดิจิทัล เตรียมส่ง'RealX'ประเดิมเหรียญแรก

นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ ‘Token X’ เปิดเผยว่า บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘SCBX’ เป็นผู้ให้บริการ ICO Portal ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.ล่าสุด Token X ได้เปิดตัว ‘Token X Application’ แอปพลิเคชันให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบครบวงจร ด้วยจุดเด่น สะดวก ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูง สมัครลงทุน จองซื้อโทเคนดิจิทัล และจัดสรรโทเคนดิจิทัล ครบจบในแอปพลิเคชันเดียว ด้วยความตั้งใจให้ Token X เป็นแพลตฟอร์มสำหรับ Future of Investment for Everyoneจุดเด่นของการลงทุนในโทเคนดิจิทัล คือ 1) เข้าถึงสินทรัพย์ราคาสูงได้ด้วยการลงทุนผ่านโทเคนดิจิทัล ในอดีตหากต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งโทเคนดิจิทัลเข้ามาทลายกำแพงตรงนี้โดยการแบ่งสินทรัพย์เหล่านั้นเป็นหน่วยที่เล็กลง (Fractionalization) เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ราคาสูงได้ง่ายขึ้นด้วยเงินลงทุนจำนวนไม่มาก2) เทรดได้บนตลาดรอง เมื่อโทเคนดิจิทัลถูกจดทะเบียนในตลาดรองแล้ว สามารถซื้อขายได้เช่นเดียวกับหุ้น หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ เพิ่มสภาพคล่องในการถือครองทรัพย์สินนางสาวจิตตินันท์ เชื่อว่า การเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากมีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล & VAT จากการขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ซึ่งจะทำให้บริษัทต่างๆ ใช้โทเคนดิจิทัลเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการระดมทุน เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ และก้าวเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการใช้ Tokenization และ Blockchain เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ (Financial Innovation) และใช้เทคโนโลยีเชื่อมระบบนิเวศทางธุรกิจเข้าหากัน (Connect Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนให้นักลงทุนเข้ามาเป็นลูกค้าได้ในอีกทางหนึ่ง (Investor to Customer) รวมถึงการแปลงสินทรัพย์จริง สู่สินทรัพย์ดิจิทัล ในอนาคตจะเห็นโทเคนดิจิทัลที่มีสินทรัพย์อ้างอิงในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือก และช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตนักลงทุนToken X เชื่อว่า เมื่อระบบนิเวศของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแข็งแกร่งขึ้น และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในโทเคนดิจิทัลมากขึ้น เวลานั้นยุคทองของโทเคนดิจิทัลจะมาถึง ซึ่งเราคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 3 ปีทั้งนี้ Token X ได้ร่วมมือกับ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนเชียล จำกัด ในการออกโทเคนดิจิทัล ‘RealX’ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีคอนโดมิเนียมระดับ Luxury Segment บนพื้นที่พร้อมพงษ์ ทองหล่อ และพญาไท เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยผลตอบแทนของโครงการจะมาจากรายได้ค่าเช่าคอนโดฯ (ปีที่ 1-10) และการขายคอนโดฯ (ปีที่ 6-10) ตามแผนงานที่กำหนดไว้นอกจากนี้ โทเคนดิจิทัล RealX สามารถเข้าเทรดได้ในตลาดรอง Token X มุ่งเป็นสื่อกลางระหว่างโลกของระบบการเงินแบบดั้งเดิม (Traditional Finance) และโลกการเงินแบบใหม่ ตามยุทธศาสตร์ยานแม่ ‘กลุ่มเอสซีบี เอกซ์’ ในการวางรากฐานสู่โลกการเงินแห่งอนาคต โดย Token X จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป้าหมายสำคัญในระยะแรกของ Token X คือ การสร้างระบบนิเวศของการลงทุนในโทเคนดิจิทัล (Digital Token Ecosystem) ให้แข็งแกร่ง ผ่านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ในโลกการเงินแห่งอนาคตให้แก่นักลงทุน (Opportunities for Everyone)**สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้