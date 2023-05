ธ.ก.ส.เปิดแคมเปญเงินฝากสุดฮอต ในงาน Money Expo 2023

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2023 ภายใต้แนวคิด Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย ธ.ก.ส. จัดให้ผู้เข้าร่วมงาน เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก Step Up รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 15.80 % ต่อปี เฉลี่ย 3.50 % ต่อปี ฝากตั้งแต่ 50,000 สูงสุดถึง 500,000 บาท และคงยอดเงินฝาก 158 วัน และคะแนน A-Rewards 1,000 คะแนน (จำกัด 100 สิทธิ์ต่อวัน) “แคมเปญฝากแสน แถมพัน” เมื่อสมัครใช้บริการ A-Mobile Plus และฝากเงิน A-Savings 100,000 บาทขึ้นไป รับคะแนน A-Rewards 1,000 คะแนนหรือ ออมเบาๆ กับสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ราคาหน่วยละ 50 บาท อายุสลาก 2 ปี เมื่อครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท และระหว่างที่ถือสลาก สามารถลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รวมเงินรางวัล 15,917,000 บาทต่อเดือนด้านธ.ก.ส. มุ่งส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและการออมแบบยั่งยืนด้วยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต พิเศษเฉพาะในงาน! เมื่อสมัครกรมธรรม์ ธกส เพิ่มรัก2 12/10 รับทันที กระเป๋าเดินทาง 4 ล้อลากขนาด 20 นิ้ว และส่วนลด 4% หรือสมัครกรรมธรรม์ ธกส รักคุณ Easy Life ผ่านแอปพลิเคชัน A-Insure รับกระเป๋าผ้าแคนวาส หรือกระบอกน้ำเก็บความร้อน – เย็น โดยลูกค้าที่สมัครกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทุกประเภท ได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำในแคมเปญปลูกรัก รับโชค น้ำหนักกว่า 90 บาท มูลค่ากว่า 2.9 ล้านบาท 1 สิทธิ์/กรมธรรม์ ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2566นายฉัตรชัย กล่าวว่า เพื่อตอบโจทย์ชีวิตสีเขียวและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก BCG Model ธ.ก.ส. พร้อมนำเสนอเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาด และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4% ต่อปี ทั้งสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในการดำเนินธุรกิจ วงเงินไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้กับผู้ประกอบการและ Smart Farmer และสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายที่สำคัญ คือ กิจกรรม BAAC LIVE เสวนา Green Finance for Green Living ที่จะมีการพูดคุยในประเด็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อกักเก็บคาร์บอน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ที่ดินและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยคุณปรีชา หงอกสิมมา กรรมการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ คุณเพยาว์ แสงประไพ ประธานธนาคารต้นไม้บ้านบางเสด็จ และคุณผลึก อาจหาญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชุมชน ธ.ก.ส. กิจกรรม A-Product LIVE จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรลูกค้าในราคาพิเศษ อาทิ ผลิตภัณฑ์ Green Fruity set : 4 นางพญา Greenlicious set : ทานอร่อย และ Green Healthy set : อายุวัฒนะ ผ่าน Facebook page : ธกส บริการด้วยใจ และ Youtube : BAAC Thailand และมินิคอนเสิร์ตจาก วงนิวคันทรี่ (New Country) โดยร่วมสนุกกันได้ที่บูธ ธ.ก.ส. ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.40 – 17.20 น. และคุณ Kethy and George ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.20 – 14.00 น.