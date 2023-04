ttb หนุนลูกค้าธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคล

นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี กล่าวว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจตามวิถีความยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดสัมมนา “ลงทุน เพื่อความยั่งยืน เริ่มต้นจากการสร้างคน” เสริมองค์ความรู้ให้กับลูกค้าธุรกิจ ผ่านกูรูมากประสบการณ์ มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ด้าน ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง รวมถึงแนวทางการดูแลพนักงานด้วยเครื่องมือที่ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรนายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ กรรมการบริหาร ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainability กล่าวว่า ความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญและปรับตัวเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองต่อ “ความคาดหวัง” จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในอดีตการประกอบธุรกิจเน้นเรื่องการทำกำไรให้ได้สูงสุด (Maximize Profit) แต่ปัจจุบันธุรกิจจะยั่งยืนได้ ต้องเติบโตอย่างสมดุลใน 3 มิติ ภายใต้แนวคิด Triple Bottom Line ได้แก่ Profit การสร้างความสมดุลในเรื่องกำไรที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์และต้นทุนด้วย Planet เจ้าของธุรกิจต้องมองว่าธุรกิจของตัวเองส่งผลกระทบต่อโลก ประเทศ และสังคมอย่างไร รวมทั้งมิติเรื่องสังคมหรือ People ที่มีต่อผู้คนรอบข้าง แรงงาน และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัวและนำมาดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตด้าน ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ประธานและที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กูรูด้าน HR กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันถือว่าเป็น “ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด” ของการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในเรื่องการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นการลาออกระลอกใหญ่ (The Great Resignation) โดยตัวเลขการลาออกของพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 12.1% โดย 2.6% เป็นการเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจ ส่วนพนักงานที่ยังอยู่กว่า 4.4% ก็ประสบภาวะหมดไฟหมดพลังในการทำงาน ไม่รู้สึกผูกพันและไม่ทุ่มเทให้กับองค์กรเหมือนแต่ก่อน และอีกความท้าทายคือ เป็นยุคที่มีคนรุ่น Gen Z เข้ามาในตลาดแรงงานจำนวนมาก การจะทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงานร่วมกัน บนพื้นฐานความแตกต่างและความหลากหลายจึงเป็นเรื่องที่ยาก ทุกวันนี้โลกของการบริหารคนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ผู้บริหารต้องใช้ “การบริหารคน” เพื่อเปลี่ยนเกม และสร้างอิมแพคให้กับธุรกิจ โดยสร้างระบบนิเวศในการทำงานให้เป็น Joyful Organization ดึงดูดให้คนอยากมาทำงานด้วย และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่ความยั่งยืนขณะที่ นางกนกพร จูฑา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าธุรกรรมทางการเงิน ภายในประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า การสร้างความยั่งยืนเริ่มต้นที่ “การดูแลคน” ซึ่งเป็นเสาหลักขององค์กร เพราะหัวใจของการพัฒนาธุรกิจคือ “คน” หากขาดคนเก่ง คนมีความสามารถ คนมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าไปกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก็ยากที่ธุรกิจจะไปได้ไกล ซึ่งการขึ้นเงินเดือนสู้กับคู่แข่ง ไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืน แต่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในองค์กรจะช่วยสร้างความสุข ความมั่นคงในการทำงาน และสร้าง ความรู้สึกผูกพันรักองค์กรให้เกิดขึ้นได้ แต่ความท้าทายที่เจ้าของธุรกิจต้องเผชิญคือ “ต้นทุน” ที่ตามมา คือ การให้บริการสวัสดิการกลุ่มในราคาที่เหมาะสม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเป็นรายปี ซึ่งต้นทุนดังกล่าว โดยทั่วไปสูงถึง 15-20% ของค่าจ้าง ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ขององค์กร อีกทั้งการที่จะมีระบบบริหารงานบุคคลที่ดีมาใช้ เป็นการลงทุนที่สูงและต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีนางกนกพร ย้ำว่า ทีเอ็มบีธนชาต ได้พัฒนา เครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถบริหารจัดการเงินเดือน และดูแลสวัสดิการพนักงานได้แบบครบวงจร ทีทีบี เพย์โรลพลัส (ttb payroll plus) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรอย่างแข็งแรงและยั่งยืนสำหรับลูกค้าธุรกิจ ที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านบริการจ่ายเงินเดือน และดูแลสวัสดิการพนักงาน ทีทีบี เพย์โรลพลัส (ttb payroll plus) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน (หากท่านเป็นลูกค้าธุรกิจของ ทีทีบี) หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00-20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร