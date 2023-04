ไอคอนสยาม จัดใหญ่! มหาปรากฏการณ์เทศกาลสงกรานต์ THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2023 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา11-17เม.ย.

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และยังเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานมหาสงกรานต์ “THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2023 ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๖” ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันทรงคุณค่า เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์ของไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อยกให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเปิดพื้นที่ริเวอร์ พาร์ค เพื่อจัดเทศกาลให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้สงกรานต์วิถีไทย ก้าวสู่ความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศเทียบเท่ามรดกโลก สอดคล้องกับ Core Value ของไอคอนสยามที่มีเป้าหมายในการนำมรดกทางวัฒนธรรมไทยมาเชิดชู ผสมผสานความร่วมสมัย นำเสนอสู่อนาคต หรือ Heritage to Future พร้อมกับการสืบสานและเสริมสร้างภาพลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปสำหรับงาน “THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2023 ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์ ๒๕๖๖” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ไอคอนสยาม และองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน ได้แก่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, เมืองสุขสยาม, บริษัท ห้าตะขาบ (ซิม เทียน ฮ้อ) , แป้งตรางู, บ้านทองสมสมัย, น้ำอบนางลอย, สมาคมการค้าและธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิด Blooming สื่อถึงความเบิกบาน การเริ่มต้นใหม่ การได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีอลังการกับขบวนแห่นางสงกรานต์ที่สวยงามวิจิตรแบบไทย เสริมสิริมงคลสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง พร้อมสนุกสนานกับการสาดน้ำสงกรานต์ริมเจ้าพระยา และการแสดงดนตรีของศิลปินชั้นนำ ครบทั้งสายมูที่มองหาความเป็นมงคล สายกิน สายช้อป ตอบโจทย์ครบทุกกลุ่มทั้งครอบครัว คนรุ่นใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกพิธีเปิดงานไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๖ ในวันที่ 11 เมษายน 2566 มีไฮไลต์ขบวนแห่นางสงกรานต์ ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา นำโดยนักแสดงสาวชื่อดัง ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ สวมบทบาทนางกิมิทาเทวี นางสงกรานต์ประจำปี 2566 ซึ่งมีความงดงามของการแต่งกายด้วยชุดไทยอันวิจิตรสวยงาม ออกแบบโดยอาจารย์พีรมณฑ์ ชมธวัช ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทยโบราณ พร้อมสวมใส่เครื่องประดับไทยโบราณ หาชมได้ยาก อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี จากคุณพุทธพงษ์ เพียรเจริญ นักสะสมเครื่องเพชรเครื่องประดับโบราณแนวหน้าของเมืองไทย มาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมด้วยอีกหนึ่งไฮไลต์ของปีนี้คือขบวนแห่นางสงกรานต์ในวันมหาสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2566 นำโดย อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2563 และผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 69 เผยโฉมในเครื่องแต่งกายเสมือนนางกษัตริยาสมัยสุโขทัย ออกแบบโดย ดร.สุรัตน์ จงดา ประดับด้วยเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ทองคำล้ำค่า และสนุกสุดมันส์ไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อาทิ Three Man Down, Tilly Birds, ATLAS และอีกมากมายที่จะมาสร้างสีสันภายในงานเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสการแสดงทางวัฒนธรรมของไทย ผสานความสนุกสนานจากการสาดน้ำสงกรานต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งวัน ภายใต้มาตรการความปลอดภัย ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งดอกไม้นานาชนิดสีสันสดใสไอคอนสยาม ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม หนึ่งในพันธกิจที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ จึงร่วมมือกับร้านกาแฟภายในไอคอนสยาม นำผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากกากกาแฟ มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุน้ำ และเก้าอี้ที่ใช้ภายในงานด้วยขอเชิญพุทธศาสนิกชนรับความสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย สรงน้ำพระพุทธรูปเกสรดอกไม้องค์จำลอง จากวัดสารพัฒนึก จังหวัดอุบลราชธานี ตามตำนานพระพุทธรูปเกสรดอกไม้องค์จริง เป็นพระโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สร้างเพียง 5 องค์ในประเทศไทย สร้างจากดอกไม้ที่ประชาชนนำมาถวายพระแก้วมรกต มีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และโชคลาภ รวมทั้งขอเชิญร่วมทำบุญพระพุทธรูปประจำวันเกิด ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ตลอดจนเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้า จากร้านดัง พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กชอป ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M