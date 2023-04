GoPro จับมือ ททท.ผุดแคมเปญ สาดความสุขสงกรานต์เชียงใหม่“Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวในประเทศไทยภายใต้แคมเปญ “Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters” ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีจุดแข็ง คือ 5F อันได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์ (Film) เทศกาลประเพณี (Festival) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fight) และสินค้าแฟชั่น (Fashion) โดย ททท. มุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือกับ GoPro อีกครั้งจากแคมเปญที่ทำร่วมกันในปี พ.ศ. 2562ย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีที่แล้ว GoPro ได้ร่วมมือกับ ททท. พาครีเอเตอร์จากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาร่วมสนุกกับเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวสาร แลนด์มาร์กเล่นน้ำยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร และได้มอบประสบการณ์สงกรานต์พื้นเมืองในแหล่งมรดกโลกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย สำหรับปีนี้ GoPro หวังจุดประกายเหล่าครีเอเตอร์ด้วยทริปสงกรานต์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมไฮไลท์ GoPro HERO11 Black ให้กลายเป็นตัวเอกของทริป นำคุณสมบัติของกล้องมาสร้างสรรค์เรื่องราวความสนุกที่ไร้ขีดจำกัดในแบบฉบับประเทศไทยให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมส่งออกความมันส์สู่สายตาระดับโลกRick Loughery รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของ GoPro กล่าวถึงแคมเปญสงกรานต์ GoPro ในปีนี้ว่า “พวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พาครีเอเตอร์ของ GoPro กลับมาเฉลิมฉลองสงกรานต์ในประเทศไทยอีกครั้ง โดยในปีนี้จะได้เล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศสงกรานต์ล้านนา เราตั้งตารอชมเลยว่าครีเอเตอร์จะเก็บโมเมนต์สายลุยแบบไทยๆ ผ่าน GoPro มาได้วิเศษขนาดไหน และพวกเราเชื่อว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นตัวจุดประกายผู้คนทั่วโลกให้อยากกลับมาสัมผัสความ ‘Amazing Thailand’ อีกครั้งนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลยุทธ์ ททท.ในปี 2566 มุ่งสานต่อความสำเร็จจากปี 2565 ผ่านการสื่อสารด้วยเอกลักษณ์ที่่คุ้นเคยอย่าง ‘Amazing Thailand’ ภายใต้แคมเปญ ‘Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters’ ซึ่งแคมเปญนี้จะเป็นตัวแทนความร่วมมือระหว่างททท. และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการกระจายอิทธิพลและคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย รวมถึงสร้างแรงบันดาลให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว และในท้ายที่สุด ผลลัพธ์ของแคมเปญจะตอกย้ำว่าประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของโลกความร่วมมือระหว่าง ททท. และ GoPro สำหรับเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนี้จะได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าเป็น “การเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยประจำเดือนเมษายน (Thai New Year Celebration in April”) ด้วยคอนเทนต์สุดฉ่ำ สร้างสรรค์ผ่านมุมมองเฉพาะตัวของครีเอเตอร์ทั้ง 13 ท่าน จากหลากหลายประเทศ ได้แก่ บราซิล สเปน เกาหลีใต้ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน พร้อมความสุกกับกิจกกรรมที่อัดแน่นทั้ง 5 คืน 6 วันรูปแบบคอนเทนต์ที่เกิดจากการร่วมมีประสบการณ์จริงของครีเอเตอร์ จะส่งเสริมให้แคมเปญเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์ สร้างการรับรู้ของแบรนด์ รวมถึงกระตุ้นให้เกิด call-to-actionคอนเทนต์จากผู้ใช้งานออนไลน์ หรือ user-generated content: UGC ที่ติดแฮชแท็ก #amazingthailand #amazingnewchapters #GoProXTAT จะทำให้เกิดความสนใจเป็นวงกว้างในโลกออนไลน์ (online buzz) ได้ด้วยคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแคมเปญสงกรานต์ประจำปีนี้จะได้โพสต์ลงสื่อออนไลน์ต่างๆ ของ GoPro ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสื่อออนไลน์ของ ททท.GoPro HERO11 Black และ Mini เป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุด และทรงพลังที่สุดจากแบรนด์ GoPro โดยเริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2565 ทั้งสองรุ่นนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์ขนาดใหม่และใหญ่กว่าเดิม ทำให้ภาพมีความละเอียดสูงสุดนอกจากนี้ยังมอบความลึกสีสูงสุดที่ 10 บิต ระบบกันสั่นวิดีโอระดับสูงสุด และมุมมองภาพกว้างสุดเท่าที่เคยมีในกล้อง HERO และตอนนี้ก็ถึงเวลาหยิบ GoPro คู่ใจไปลุยกับเทศกาลสุดพิเศษของไทย อย่าลืมแท็กแอ็กเคานต์ @GoProThailand เพื่อร่วมเล่นชาเลนจ์ใหม่ที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ และในโอกาสวันปีใหม่ไทย GoPro ขอมอบดีลสุดพิเศษเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น! พบกับเซ็ต สงกรานต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น สำหรับประเทศไทยเท่านั้น กับกล้อง GoPro HERO 11 Black + กระเป๋า GoPro Duo Daypack รุ่น limited edition (มูลค่า 2,190) ในราคา 18,500 บาท หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ GoPro ในประเทศไทย หากท่านใดที่ยังไม่มีกล้อง GoPro แต่อยากร่วมสนุกในชาเลนจ์นี้ สามารถสั่งซื้อ bundle นี้เพื่อเข้าร่วมชาเลนจ์ได้ทันที