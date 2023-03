28-31 มี.ค.ออมสิน เปิดจองสิทธิ์ฝากเงิน 500 บ.ขึ้นไป รับกระปุก'รักษ์โลก'

ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารออมสิน ก้าวสู่ปีที่ 111 ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ธนาคารออมสินขอเชิญชวนคนไทยสร้างจิตสำนึกรักการออม โดยผู้ที่ฝากเงินกับธนาคารครบ 500 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับกระปุก The planet in your hands “กระปุกออมสินรักษ์โลก” เป็นที่ระลึก โดยและของมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินยังได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมกระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นในโอกาสนี้ ผลิตจากเยื่อกระดาษฟางข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวข้าว มาผลิตเป็นกระปุกออมสินโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรใหม่ และลดการเผาฟางข้าวที่ทำลายหน้าดิน โดยตลอดกระบวนการผลิตกระปุกออมสินรักษ์โลก 1 ชิ้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2.5 gCO2e