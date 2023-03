BBL– AIS 5G ดัน Digital Economy เชื่อมดิจิทัลไลฟ์สไตล์ผ่านบัตรเดบิต

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของภูมิภาค และ เอไอเอส ผู้นำด้านบริการดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสาร ร่วมกันเปิดตัว “บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล เอไอเอส พอยท์” บัตร co-brand ร่วมกันครั้งแรก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านการชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านร้านค้าออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันยังตอบโจทย์ความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตร ทุกๆ 200 บาท รับ เอไอเอส พอยท์ 1 พอยท์ สูงสุดถึง 100 พอยท์ต่อบัตรต่อเดือน สำหรับสะสมแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเอไอเอส” มีจุดเด่นที่สามารถใช้ทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ใช้ได้สะดวก ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บัตรดิจิทัลเพียงอย่างเดียว หรือจะใช้คู่กับบัตรพลาสติกโดยบัตรพลาสติกจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ยืนยันในขั้นตอนการสมัครบัตร ทำให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมต่างๆของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ รวมถึงเบิก โอน จ่ายที่ตู้ ATM และชำระค่าสินค้าหรือบริการแบบไร้สัมผัส (Contactless) ทั้งยังมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยขั้นสุด ซึ่งใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับบัตรบีเฟิสต์ดิจิทัล ที่คว้ารางวัล “Debit Card of The Year” จากการประกาศรางวัล Global Retail Banking Innovation Awards 2022 จัดโดย The Digital Banker เว็บไซต์ด้านข่าวสาร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินการธนาคารระดับโลก และรางวัล “Most Innovative Debit Card Offering Thailand 2022” ตามด้วย “Most Innovative Debit Card Offering Thailand 2023” จาก World Economic Magazine นิตยสารออนไลน์ด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกานายโชค กล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้งธนาคารกรุงเทพและเอไอเอส ที่นำจุดแข็งมาผนึกความร่วมมือเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนา “บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล เอไอเอส พอยท์” ด้วยเป้าหมายการสร้างประสบการณ์ใช้บริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ทั้งการทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนหรือกำหนดวงเงิน ตลอดจนตรวจสอบยอดใช้จ่ายได้ด้วยตนเองผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จึงอุ่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย ทั้งยังได้รับความคุ้มค่าจากเอไอเอส พอยท์ และโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ฐานลูกค้าของเอไอเอสที่มีมากกว่า 46 ล้านราย จึงมั่นใจว่าลูกค้าจะให้ความสนใจและตอบรับที่ดี คาดว่าจะมีลูกค้าสมัครบัตรดังกล่าวไม่น้อยกว่า 6 ล้านบัตร ภายใน 5 ปี นับเป็นอีกหนึ่งแผนงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Payment Solution ได้อย่างครบวงจร และสอดคล้องกับการพัฒนาด้าน Digital Economy ของประเทศไทยอีกด้วยนายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน AIS กล่าวเสริมว่า “ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ AIS ในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีขีดความสามารถและพร้อมเชื่อมต่อการทำงานกับอุตสาหกรรมหลัก เพื่อสร้างการเติบโตให้กับ Digital Economy ของประเทศ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามีความเชื่อในเรื่องของการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ ทำให้วันนี้ AIS ยังคงสร้าง Ecosystem โดยใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่คนไทยและประเทศความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพครั้งนี้ จึงเป็นการยืนยันถึงเป้าหมายการทำงานในด้านการดูแลลูกค้าผ่านโปรแกรม AIS Points ด้วยการนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะมาสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงิน พร้อมรับ AIS Points จากการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต Be1st Digital AIS POINTS ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราต้องการตอบโจทย์ในมุมของการ Earn หรือสะสมคะแนน ให้ลูกค้าได้รับพอยท์จากพาร์ทเนอร์นอกเหนือจากการใช้บริการของ AIS ในขณะเดียวกันลูกค้ายังสามารถนำมา Burn หรือแลกคะแนนกับร้านค้าซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ AIS ที่ครอบคลุมทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์มากกว่า 1.8 ล้าน ร้านค้าทั่วประเทศ และอีก 20,000 แบรนด์ชั้นนำ บนห้างสรรพสินค้า ร้านค้ารายย่อย ร้านสตรีทฟู้ด รถเข็น ทั่วประเทศ บนแอป myAIS ได้เช่นกัน”นายธีร์ เชื่อว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการทำงานเพื่อลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากการที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ดิจิทัลจากการใช้จ่ายช้อปปิ้งออนไลน์แล้ว ความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้าของ AIS และธนาคารกรุงเทพ รวมถึงพาร์ทเนอร์ร้านค้าที่อยู่ในเครือข่ายของโปรแกรม AIS Points ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ Digital Economy จนนำมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตได้ท่ามกลางความท้าทายในช่วงเวลานี้สำหรับบัตรเดบิต Be1st Digital AIS POINTS มาพร้อมกับคาแรคเตอร์น้องอุ่นใจสุดน่ารัก 4 แบบ 4 ลาย ให้ลูกค้าได้เลือกทั้งในรูปแบบบัตรดิจิทัลและบัตรพลาสติก มีจุดเด่นในเรื่องปลอดภัยในการทำธุรกรรมขั้นสูงสุดตามมาตรฐานระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเดียวกันกับบัตรบีเฟิสต์ดิจิทัล ทำให้การใช้งานธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มีความสะดวกสบาย ครบถ้วน โดยลูกค้าธนาคารกรุงเทพ และลูกค้า AIS สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพลูกค้าที่สมัคร “บัตร Be1st Digital AIS POINTS” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2566 รับสิทธิพิเศษมากมาย ตั้งแต่ฟรีค่าธรรมเนียม 300 บาท โดยลูกค้าใหม่ที่มีการเปิดบัญชี e-Savings พร้อมโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ เมื่อมีการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตร ตามเงื่อนไขที่กำหนดครั้งแรกรับทันที 200 เอไอเอส พอยท์ และลูกค้าปัจจุบันเมื่อสมัครบัตรพร้อมใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรครั้งแรก รับทันที 100 เอไอเอส พอยท์ และพิเศษยิ่งขึ้น! ทุกการช้อปออนไลน์ผ่านบัตร “บัตร Be1st Digital AIS POINTS” ทุกๆ 200 บาท จะได้รับ 1 เอไอเอส พอยท์ สูงสุด 100 พอยท์ ต่อบัตรต่อเดือน โดยลูกค้าสามารถนำคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย ทั้ง ค่าโทร, ค่าเน็ต, แลก LINE STICKERS, แลกรับอาหารและเครื่องดื่ม หรือแม้แต่แลกรับส่วนลดสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ ร้านโชว์ห่วย หรือแม้แต่ร้านสตรีทฟู้ด มากกว่า 1.8 ล้าน ร้านค้าทั่วประเทศ บนแอป myAIS ผู้สนใจสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0-2645-5555 และ AIS ที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Cards/Be1st-Smart-Card/Be1st-Digital-AIS-POINTS