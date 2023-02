ธอส.คัดบ้านมือสองคุณภาพดี จัด GHB ALL HOME EXPO 2023 @ปทุมธานี 17-19 ก.พ.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดงาน มหกรรมบ้านมือสอง ธอส. : GHB ALL HOME EXPO 2023 ครั้งที่ 2 @ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นำบ้านมือสองคุณภาพดี ทำเลเด่น ราคาคุ้มค่าทั่วประเทศรวม 1,249 รายการ มาจำหน่ายพร้อมส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาประเมินปัจจุบันทรัพย์ที่ราคาต่ำสุดเพียง 50,000 บาท เท่านั้น!! ได้แก่ ทรัพย์ประเภทห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ชั้นที่ 5 จาก 5 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 25.50 ตารางเมตร ในโครงการเบสท์คอนโด 1 อ.เมืองสมุทรปราการจ.สมุทรปราการผู้ที่ซื้อทรัพย์ภายในงานสามารถใช้โปรโมชั่นสินเชื่อ 0% นานสูงสุด 24 เดือน และรับกระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ราย/1 ใบฟรีทันที! และสำหรับลูกค้า 75 รายแรก ที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดรับบัตรกำนัลแทนเงินสดมูลค่า 1,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)ผู้สนใจ สามารถดูข้อมูลทรัพย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center โทร.0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ / บ้านมือสอง ธอส. หรือดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application: GHB ALL HOME และ Line Official Account : @GHBALLHOME