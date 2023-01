AWC ทุ่ม1,000 ล้านบาท เปิด“Co-Living Collective: Empower Future” ที่อาคาร“เอ็มไพร์”ดันไทย เป็นจุดหมายขององค์กรและพนักงานจากทั่วโลก

“Co-Living Collective: Empower Future” เป็นครั้งแรกของการนำ Co-Living Space ในรูปแบบการใช้ชีวิตในบ้านมาอยู่เชื่อมต่อกับการทำงานให้ผู้เช่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ออกแบบโดยการเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนยุคปัจจุบันก้าวสู่อีกขั้นของความสำเร็จทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิตเอ็มไพร์ โฉมใหม่จะสร้างนิยามใหม่ของอาคารสำนักงานและศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่ล้ำสมัยด้วย Co-Living Space มีพื้นที่รวมกว่า 1,500 ตร.ม. สร้างประสบการณ์ในการทำงานให้เหมือนอยู่บ้าน ด้วยบรรยากาศของห้องรับแขก ครัวส่วนกลางแบบเปิดพร้อมพื้นที่รับประทานอาหาร รวมทั้งห้องสำหรับเด็ก โดยเตรียมเผยโฉมแต่ละโครงการตลอดปี 2566นอกจากนั้น เอ็มไพร์ ยังเตรียมเปิดตัว EA Rooftop สเปซแห่งการดื่มด่ำกับอาหารอันเหนือระดับบนชั้นดาดฟ้าแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พรั่งพร้อมด้วยร้านอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มหลากหลาย และการเข้าถึงบริการพิเศษจากโรงแรมในเครือ AWC สำหรับผู้เช่าสำนักงาน พร้อมเดินหน้าสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า ปัจจุบัน คนทำงานรุ่นใหม่ต้องการแสวงหาคุณค่าในการชีวิตและจุดมุ่งหมายในการทำงานมากขึ้น และพยายามสร้างจุดสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนเหมือนอยู่ที่บ้าน บทบาทของสถานที่ทำงานจึงต้องสามารถรองรับความต้องการในมุมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้คนทำงานได้มีการพบปะปฏิสัมพันธ์ เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งรักษาบุคลากรที่มีความสามารถในฐานะอาคารสำนักงานแนวไลฟ์สไตล์แฟล็กชิพของ AWC ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เอ็มไพร์ มีมูลค่าอาคาร 20,000 ล้านบาท และเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างสรรค์ “Co-Living Collective: Empower Future” ที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนสามารถผสมผสานการทำงานและการใช้ชีวิตเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแนวคิด Co-Living Collective: Empower Future ของเอ็มไพร์ เป็นการออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่ทำงานที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกัน มารวมตัวเพื่อสร้างคุณค่าด้วยกันภายใต้แนวคิด “Co-Living Collective: Empower Future” เอ็มไพร์เตรียมพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร บนชั้น 53 สร้าง The Residence at Empire Co-living พื้นที่ทำงานซึ่งเป็นบริการพิเศษสำหรับผู้เช่า มีการออกแบบตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้มีบรรยากาศเหมือนบ้านอันอบอุ่นและผ่อนคลาย ด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ห้องนั่งเล่น พื้นที่สันทนาการเพื่อการพักผ่อน เพลิดเพลินกับเกมคอนโซล โต๊ะพูล และโต๊ะปิงปอง ห้องครัวแบบเปิดส่วนกลาง และพื้นที่รับประทานอาหาร ห้องสำหรับเด็ก และพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม สำหรับโซนพื้นที่ทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงานส่วนตัว พื้นที่สำหรับสนทนากลุ่มและประชุม ตลอดจนโซนเพื่อการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วย Nap Lounge สำหรับการพักผ่อนเติมพลัง ห้องอาบน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านอกจากนี้ ยังมี Swing Floor พื้นที่ทำงานชั่วคราวสำหรับผู้เช่าระหว่างการออกแบบตกแต่งสำนักงาน ที่มีการตกแต่งบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่า เช่น ฉากกั้นแบบยืดหยุ่น เฟอร์นิเจอร์โมดูลาร์ เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับสรีระ ตลอดจนให้คำปรึกษาในการออกแบบและตกแต่งสำนักงาน ซึ่งโค-ลิฟวิ่ง สเปซ ที่ เอ็มไพร์ จะยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทยภายในปีนี้ เอ็มไพร์ ยังเตรียมเปิด EA Rooftop จุดหมายด้านอาหารและเครื่องดื่มบนยอดตึกแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 8,460 ตารางเมตร บนชั้น 55 - 58 รวบรวมประสบการณ์การรับประทานอาหารเหนือระดับจากหลายหลายแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกไว้ในที่เดียว ชูแนวคิดการออกแบบ “EA” (เอ-ยา) ซึ่งแปลว่า “เสรีภาพ อากาศ การเฉลิมฉลอง” เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับและชวนดื่มด่ำจากแบรนด์ภัตตาคารและร้านอาหารชื่อดังระดับโลกมากมายซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่นในกรุงเทพฯ นำโดยภัตตาคารโนบุ และอื่น ๆ อีกมากมายAWC ยังมอบประสบการณ์การบริการจากโรงแรมผ่านแอพพลิเคชั่น AWC Infinite Lifestyle (AWI) สำหรับผู้เช่าสำนักงานเพื่อเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้ง Business Center, Club Lounge และส่วนลดพิเศษของการบริการต่างๆ จากโรงแรมในเครือ AWC ทั้งหมด พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน และขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน LEED ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวที่ยั่งยืน และมาตรฐาน WELL เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือนนางวัลลภา กล่าวด้วยว่า เอ็มไพร์ มุ่งมั่นจะเป็นอาคารสำนักงานที่ส่งเสริมศักยภาพขององค์กรต่างๆ ด้วยการออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่แนวไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรมาอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อเอื้อให้การทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้บรรยากาศที่ผสมผสานสีสันและมีชีวิตชีวาของใจกลางกรุง กับบริการครบวงจรที่เหนือชั้นเข้าด้วยกัน โดยเชื่อว่า เอ็มไพร์ จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับองค์กรและคนทำงานและเมื่อองค์ประกอบใหม่ ๆ เหล่านี้เปิดตัวครบแล้ว เอ็มไพร์ จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในใจของคนทำงานรุ่นใหม่ สถานที่รวมตัวพบปะขององค์กรและพนักงานผู้เช่าเพื่อสร้างพลังและคุณค่าร่วมกัน และเราจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกันกับ Co-Living Collective: Empower Future