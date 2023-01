SRT Forex แตกไลน์ธุรกิจแลกเงินแบรนด์ใหม่ ‘OH! RiCH’

นางสาวสิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด (SRT Forex) ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดธุรกิจแลกเงินแบรนด์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “OH! RiCH” เพราะจุดเริ่มต้นของเรา คือ การเดินทางของลูกค้า บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ถือเป็นการขยายฐานลูกค้าและเพื่อให้แบรนด์สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี เพราะ OH! RiCH นับเป็นปลายทาง (Destination) สุดท้ายที่เราสามารถ Support Currency Journey เพื่อให้คุณเดินทาง เรียนรู้ และหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ บริษัทฯ จึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาคุณภาพขององค์กรในทุกด้านเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด และตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ที่ OH! RiCH จะเติบโตขึ้นมาเป็น DNA ใหม่เสียทีนางสาวสิตามนินท์ เล่าที่มาของชื่อ OH! RiCH ได้มาจากวงสนทนากลุ่มเพื่อน ที่มักบ่นว่าไม่มีเงิน แต่กำลังจะแลกเงินไปญี่ปุ่นเดือนหน้า และเดือนที่แล้วก็เพิ่งกลับมาจากประเทศอื่น ซึ่งหากไม่มีเงินอาจทำไม่ได้หรอก จึงกลายเป็นคำพูดหยอกว่า โอ้โห! รวยนิหว่า และกลายมาเป็นที่มาของชื่อ OH! RiCH ประกอบกับการเดินทางทุกครั้ง มักจะมีความยุ่งยากของสถานที่ปลายทาง ขอวีซ่า จองตั๋ว จองโรงแรม และด่านสุดท้ายคือ แลกเงินกับเรา เราจึงถือเป็นขั้นสุดท้ายของการออกไปเที่ยว เราจึงอยากให้เกิดสีสันและความสนุกเล็กๆน้อย ส่งกำลังใจ อวยพรที่เขาจะไปอีกเมือง ใช้จ่ายเงินสกุลที่เมืองอื่น อีกทั้งชื่อนี้ก็ง่ายกับการบริหารจัดการ และการจัดของสมนาคุณ โปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆ กับลูกค้าของเราสำหรับแบรนด์ OH! RiCH เปิดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บริการส่งถึงบ้าน โอนเงินต่างประเทศ บริการ Paid & Pick Up ลูกค้าสามารถล๊อคเรท โอนจ่ายเลย และรับเงินที่สาขาตามตกลง ด้วยช่องทางการชำระเงิน 3 รูปแบบ เงินสด บัตรเครดิต และ QR Code และยังมีช่องทางการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราจำนวน 11 สาขาทั่วกรุงเทพฯ อาทิ สาขา Siam Paragon 3rd Fl. สาขา Emporium B1 Fl. สาขา Regent House 19th Fl. สาขา Central Rama 9 5th Fl. สาขา Mega Bangna 1st Fl.กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ การเริ่มต้นใหม่ของ OH! RICH และการเดินทางของทุกท่าน บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุขในการเดินทางให้กับลูกค้าทุกท่าน และเพื่อให้ลูกค้าได้ลุ้นรับความสนุกตลอดทั้งปี โดยได้จัดกิจกรรมลุ้นทอง ลุ้นที่พักโรงแรม ลุ้นรับบัตรกำนัล Shopping Voucher และ Afternoon Tea ตลอดทั้งปี เริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรม Shop Fin Fun สำหรับคนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น เพียงแค่นำเงินบาทแลกเป็นเงินเยนที่ OH! RiCH มูลค่า 50,000 บาทขึ้นไป ก็รับคูปองส่วนลด 2,000 เยน ช้อปปิ้งที่ LOTTE Duty Free Tokyo Ginza Store เริ่ม 16 มกราคม - 16 มีนาคมนี้ เป็นต้นไปอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ลุ้นรับอั่งเปามงคล ฉลองความร่ำรวยได้ทุกสาขาของ OH! RiCH และเตรียมจัดกิจกรรมลุ้นรับรางวัลต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ แบบเรียลไทม์และติดตามสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านจุดบริการแลกเงินจำนวน 11 สาขา ทั่วกรุงเทพ และทางเว็บไซต์ www.srtforex.com, เฟซบุ๊คแฟนเพจ OH Rich Superrich Thailand หรือ โทร. 02 054 4000