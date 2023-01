TNI จับมือ ttb ชวนแก้ปีชงเสริมมงคลชีวิต พร้อมมอบโปรสุดปัง ร่วมฉลอง 107 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ

นางสาววิชินี โอรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TNI)เปิดเผยว่า ในโอกาสงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ หรือเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ประจำปี 2566 ธนชาตประกันภัยและทีทีบีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพลังศรัทธารักษาประเพณีอันยิ่งใหญ่เพื่อ "สืบสานพลังแห่งศรัทธา รักษาประเพณี 107 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ" ภายใต้รูปแบบการจัดงาน “มังกรเบิกฟ้า บุบผาเบ่งบาน” เต็มอิ่มกับการเฉลิมฉลอง 12 วัน 12 คืน ระหว่างวันที่ 15 - 26 มกราคม 2566 โดยขอเชิญชวนร่วมสัมผัสกับบรรยากาศการไหว้เจ้าขอพรจากองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ทั้ง 2 ศาลการแก้ชง สะเดาะเคราะห์-เสริมดวง การทำบุญอธิษฐานขอพร ลงบนเกล็ดมังกรทองปากน้ำโพ รับชมขบวนแห่กลางคืน “ชิวซา” และกลางวัน“ชิวสี่” ที่ยิ่งใหญ่อลังการเสริมมงคลในปีกระต่ายและเพื่อเป็นการร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีตรุษจีน ธนชาตประกันภัยและทีทีบียังได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมเสริมความปัง พร้อมจัดโปรโมชันเพิ่มความเฮงให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ร่วมรายการ และมีค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 300 บาท โดยผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1, ประกันภัยรถยนต์ ธนชาต 2+จัดเต็ม, ประกันภัยรถยนต์ ธนชาต 2+ฟิต และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลลนอกจากนี้ ยังมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าธนชาตประกันภัยได้อิ่มมื้อนี้โชคดีรับส่วนลดกับ 10 ร้านดัง ใน จ.นครสวรรค์ โดยสามารถรับสิทธิได้ผ่าน Line Official ธนชาตประกันภัย ซึ่งมีร้านอาหารที่ร่วมรายการ ได้แก่ สวนอาหารบ้านอีสาน, แพอาหารสี่แคว , แกะดำแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์, อีฟคัม คอนหวัน - If come Khonwan , BooBun Pocket ,ThaLo Kaffee ,GIVEN , Cafe Re’treat , Le Sugar