โลตัส พลิกโฉม ‘โลตัส นครอินทร์’ สู่ SMART Community Center

นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า จากเป้าหมายของโลตัส ในการเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชนรอบข้าง เรามีแผนงานพัฒนาสาขาใหม่ โดยมี โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เป็นสาขาต้นแบบ โดยแต่ละสาขาจะถูกออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ นอกจากนั้น สำหรับสาขาที่มีอยู่ โลตัส เดินหน้าปรับปรุงและพลิกโฉมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้า เพื่อยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สมาร์ทและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในชุมชนใกล้เคียงสาขามากยิ่งขึ้นล่าสุด เปิดตัวสาขานครอินทร์ จ. นนทบุรี ที่ได้รับการปรับรูปลักษณ์พร้อมเปิดโซนใหม่ ในคอนเซ็ปต์ ‘จุดหมายใหม่ทุกเรื่องกิน’ โดยได้ขยายพื้นที่ศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นกว่า 1,500 ตารางเมตร เพื่อรองรับร้านอาหารเพิ่มขึ้นและหลากหลายยิ่งขึ้น โดยมีพันธมิตรร้านใหม่หลายแบรนด์ดัง ครอบคลุมอาหารคาวหวานทั้งไทยและนานาชาติ เพื่อเข้ามาช่วยเติมเต็มรสชาติความอร่อย ตอบโจทย์ทุกความชอบเรื่องกิน ให้ลูกค้าในย่านนนทบุรีได้มีจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การกิน และยังสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างครบ จบ ในโลตัสที่เดียวนางสาวเบญจวรรณ กล่าวด้วยว่า โลตัสจะเดินหน้าตามแผนการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเปิดสาขา next generation รูปแบบใหม่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เฉพาะของคนในแต่ละพื้นที่ และมีร้านค้าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนในชุมชนนั้น ขอเชิญชวนประชาชนในนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่จัดเต็มเรื่องกินได้ที่โลตัส นครอินทร์โลตัส นครอินทร์ จุดหมายใหม่ทุกเรื่องกิน เปิดให้บริการ 08.00 – 22.00 น. มีร้านอาหารมากมาย เช่นอาทิ คัตซึยะ ร้านหมูทอดทงคัตสึสไตล์ญี่ปุ่น Shinkanzen Sushi ร้านซูชิในตำนาน เมนูอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย หมูกรอบอากง สูตรต้นตำรับจากฮ่องกง Guljak Topokki Chicken ร้านไก่ทอดเกาหลี และพันธมิตรแบรนด์ดัง MK Restaurants, KFC, Yayoi, Santan Fe’ Steak, S&Pของหวาน และสไตล์ Grab & Go อาทิ BEANHOUND by Greyhound Café อีกหนึ่งร้านเด็ดที่โดดเด่นด้านกาแฟคุณภาพ จากแหล่งผลิตชั้นดีทั่วทุกมุมโลก และเมนูเครื่องดื่มและขนมอีกมากมาย Olino Crepe & Tea ร้านที่โด่งดังในกลุ่มคนชอบเครป ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยทั้งเมนูเครปร้อน เครปเย็น และเครื่องดื่มแบบจัดเต็ม Fuku Matcha ร้านชานมไข่มุกสไตล์ญี่ปุ่น Fruits Party ร้านผลไม้สมูธตี้ บิงซูผลไม้ และบุฟเฟต์ผลไม้สด ปังสยาม เมนูเบเกอรี่ความอร่อยแบบดั้งเดิม ร้าน Swensen'sอาทิ Funny Fries ร้านเฟรนช์ฟรายส์ทอดราดชีส เอาใจคนรักชีส PAPA Snacks ร้านหนังไก่ทอดกรอบ ที่มีให้เลือกถึง 10 รสชาติ Stupid Fries ร้านเกี๊ยวซ่าทอดกรอบที่มีให้เลือกทานถึง 5 รสชาตินอกจากการขยายเพิ่มพื้นที่สาขาสำหรับร้านค้าประเภทอาหารแล้ว โลตัส นครอินทร์ ยังมีการปรับปรุงพื้นที่เดิมสำหรับร้านเช่า เพื่อให้มีรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีร้านค้าที่มาเปิดใหม่ในสาขานี้ อาทิ ร้านขายยา Healthy Mate ร้านทองเยาวราช สินทวี และ เงินติดล้อ เพื่อการให้บริการที่ครบครัน ครอบคลุมมากขึ้น