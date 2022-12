อีวี มี ชูคอนเซ็ปต์ “Unveil the Future: Beyond EVs” เตรียมจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในงาน Motor Expo 2022

บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVme) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเช่ารถ EV แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย เตรียมจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในงาน Motor Expo 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Unveil the Future: Beyond EVs หรือ อนาคตที่ล้ำสมัยแห่งโลก EV ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ภายในงานจะได้พบกับแพลตฟอร์มเช่ารถ EV แบบครบวงจรจากอีวี มี (EVme) โครงข่ายสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าจากออน ไอออน (on-ion) และแพลตฟอร์มบริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากสวอพ แอนด์ โก (Swap & Go) พร้อมโปรโมชันพิเศษจาก EVme ด้วยส่วนลด 10% และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายเฉพาะในงานเท่านั้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EVme ได้ที่ App Store และ Google Play หรือสอบถามข้อมูล ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้ที่โทรศัพท์ : 0-2021-0162 E-mail : Info@evme.io Line : @EVme Facebook Fanpage : EVmeTH Website: EVme.io