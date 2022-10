มุ่งสู่จักรวาล! JKN ทุ่ม550ล้าน ซื้อกิจการ IMG Worldwide,LLCคว้าลิขสิทธิ์แบรนด์ Miss Universe

จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงการเข้าถือครองธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล หรือ Miss Universe Organization (MUO) จาก Endeavor Group Holdings, Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของบริษัท IMG Worldwide, LLC ที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universeการทำธุรกรรมดังกล่าว จะใช้เงินประมาณไม่เกิน 14 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 550 ล้านบาท ซึ่งมาจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยได้จัดตั้งบริษัท JKN Metaverse, Inc ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JKN ที่ถือหุ้น 100% รองรับการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวในการรับโอนหุ้นกิจการทั้งหมดของ MUO ที่ประกอบด้วย 5 บริษัทได้แก่ (1.) IMG Universe, LLC. (2.) IMG Universe FranchCo, LLC. (3.) Miss USA BR Production LLC. (4.) MUO Productions, LLC. และ (5.) Miss USA Productions OH, LLC. โดยภายหลังจากที่รับโอนกิจการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการปรับเปลี่ยนชื่อบริษัท IMG Universe, LLC. เป็น JKN Universe, LLC. และ บริษัท IMG Universe FranchCo, LLC. เปลี่ยนเป็น JKN Universe FranchCo, LLC.MUO หรือ องค์กรนางงามจักรวาล ถือเป็นองค์กรระดับโลกที่มีมายาวนานกว่า 71 ปี เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วโลกที่ติดตามการรับชมการจัดการประกวดนางงามจักรวาลมากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก และมีประเทศต่างๆ ได้ซื้อลิขสิทธิ์การจัดการประกวดนางงามจักรวาลในแต่ละประเทศ เพื่อส่งนางงามเข้าประกวดมากกว่า 94 ประเทศการเข้าถือครอง MUO ของ JKN ครั้งนี้ เป็นการทรานฟอร์มธุรกิจเพื่อรองรับการนำลิขสิทธิ์และการบริหารการจัดการลิขสิทธิ์ Miss Universe ในการจัดประกวดมิสยูเวิร์สให้แก่แต่ละประเทศ ตั้งแต่การให้สิทธิ์แบรนด์ Miss Universe เพื่อจัดการประกวดและการเผยแพร่สัญญาณการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สของแต่ละประเทศ รวมถึง บริษัทฯ มีแผนนำแบรนด์ Miss Universe มาช่วยต่อยอดเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ Commerce ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอางค์ และกลุ่มสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่กลุ่มธุรกิจดังกล่าวในอนาคตอีกด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN ย้ำด้วยว่า การเข้าถือครองกิจการ MUO รวมถึงลิขสิทธิ์ Miss Universe ซึ่งถือเป็นแบรนด์เก่าแก่ที่คนทั้งโลกรู้จัก ของ JKN ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของ JKN ที่ไม่เป็นเพียงการจัดการประกวดและการให้สิทธิ์ถ่ายทอดการประกวดมิสยูนิเวิร์สเท่านั้น แต่เราจะนำแบรนด์ Miss Universe มาต่อยอดการผลิตและการทำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคไปในทุกประเทศเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ JKN และยกระดับภาพลักษณ์องค์กรก้าวสู่การเป็น Global Content Commerce Company