แคมเปญการตลาดบน TikTok มาแรง ติดเทรนด์การใช้จากอินฟลูเอนเซอร์ทั่วเอเชีย

AnyMind Group, บริษัทที่ทำธุรกิจแบบครบวงจร (End-to-end Commerce Enablement Company) เผยแพร่รายงานประจำปีฉบับที่สามเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ในเอเชีย ด้วยข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มการทำการตลาด โดยใช้อินฟลูเอนเซอร์อย่าง AnyTag รายงาน State of Influence in Asia 22/23 วิเคราะห์ข้อมูลจากอินฟลูเอนเซอร์กว่า 500,000 รายและแคมเปญการตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด 4,000 แคมเปญใน 10 ประเทศทั่วเอเชีย ได้แก่ กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนามในรายงานประจำปีฉบับนี้ พบข้อมูลใหม่ ตั้งแต่ข้อมูลที่เกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์และแคมเปญจาก TikTok อุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ที่สร้างแคมเปญการตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ การลงรายละเอียดด้านการทำการตลาดของทั้ง 10 ประเทศอย่างครอบคลุม และแบรนด์ที่อินฟลูเอนเซอร์กล่าวถึงมากที่สุด (ทั้งแบบออร์แกนิกและแบรนด์จ้าง) บน Instagramปีนี้เป็นปีแรกที่รายงาน State of Influence in Asia 22/23 มีข้อมูลเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์และแคมเปญบน TikTok สะท้อนให้เห็นความนิยมของแพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับการทำการตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ได้จากสัดส่วนการเติบโตของแคมเปญในช่วงเวลาที่วิเคราะห์ ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ยของแคมเปญที่ทำงานบน TikTok เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ อยู่ที่ 17.67% ในขณะที่ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม พ.ศ.2565 TikTok มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 24.34%นอกจากนี้ในทุกประเทศที่มีให้บริการ ยกเว้นในอินโดนีเซียที่ Instagram เป็นผู้นำด้านอัตราการมีส่วนร่วมเฉลี่ยนอกเหนือจากอินฟลูเอนเซอร์ระดับแมคโคร (อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านคน)ค่อนข้างน่าสนใจ เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการใช้งานโซเชียลมีเดียที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ คือในประเทศไทย Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและแบรนด์ก็นิยมทำการตลาดบนแพลตฟอร์มนี้มากที่สุดถึง 35.3% แต่อัตราการมีส่วนร่วมในเนื้อหาที่อินฟลูเอนเซอร์สร้างขึ้นนั้นต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ และเนื้อหาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ แฟชั่นและความงาม (25.23%) ความบันเทิงและงานอดิเรก (24.10%) และสุดท้ายคืออาหาร (11.20%)ทั้งด้านการใช้งานบนแพลตฟอร์มและอัตราการมีส่วนร่วมในเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งหากคิดเป็นเปอร์เซนต์จะอยู่ที่ 14.6% TikTok จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับแบรนด์หรือนักการตลาดที่ต้องการเน้นเรื่องอัตราการมีส่วนร่วมบนเนื้อหาให้มาเลือกใช้ทำการตลาดได้เช่นกัน และในอนาคตเราอาจได้เห็นการแข่งขันด้านการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มระหว่าง TikTok และ Instagram เนื่องจากความนิยมที่ค่อนข้างสูสีกันอย่างมากในประเทศไทยปีที่ผ่านมา Shopee เป็นแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด (137,800 ครั้ง) จากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั่วเอเชียบน Instagram ทั้งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ รองลงมา คือ LINE (96,910 ครั้ง) TikTok (88,931 ครั้ง) Lazada (59,995 ครั้ง) และ Canon (45,307 ครั้ง) ตามลำดับด้านอุตสาหกรรมชั้นนำในเอเชียปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ ที่ใช้แคมเปญการตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ ได้แก่ แบรนด์แฟชั่นและความงาม (29.66% ของแคมเปญทั้งหมด) อาหารและเครื่องดื่ม (26.24% ของแคมเปญทั้งหมด) ครอบครัวและการศึกษา (12.80% ของแคมเปญทั้งหมด) ไลฟ์สไตล์และบ้าน (11.06% ของแคมเปญทั้งหมด) ความบันเทิงและงานอดิเรก (6.16% ของแคมเปญทั้งหมด)การเปิดตัวรายงานนี้ Kosuke Sogo, CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง AnyMind Group กล่าวว่า การตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ในเอเชีย มาถึงจุดตัดของการเปลี่ยนแปลงแล้ว เชื่อว่าอนาคตของพื้นที่นี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมกับอัพเดตวิธีการต่าง ๆ ของการทำธุรกิจออนไลน์ ให้ความสามารถในการติดตาม การระบุแหล่งที่มา และความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นสำหรับนักการตลาด การมีเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมจะช่วยให้นักการตลาดและธุรกิจมีแรงผลักดันในการเร่งเข้าสู่ยุคใหม่ของการค้าขายแบบไร้พรมแดนและเปิดกว้างได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การรวมการตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ากับห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ไปจนถึงการจัดหาผู้สร้างสรรค์เนื้อหาที่มีความสามารถในการเริ่มต้นแบรนด์ของตนเองโดยตรงต่อผู้บริโภค เรากำลังพัฒนาการค้ายุคหน้าในเอเชียไปสู่ทั่วโลก