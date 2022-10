เอพี ไทยแลนด์ โชว์นิวไฮยอดขาย 9 เดือนกว่า 3.7หมื่นล้านบาท

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและ การสร้างสรรค์ บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวถึงภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย 9 เดือนที่ผ่านมา มีการฟื้นตัวกลับ ที่ดีขึ้นจากดีมานด์ลูกค้าโครงการแนวราบและแนวสูงทำเลในเมืองและปริมณฑลยังมีอยู่ต่อเนื่อง ประกอบกับแผนธุรกิจของเอพีที่วางให้ปี 2565 เป็นที่สุดแห่งปี กับการพุ่งทะยานไปต่อ BREAKTHROUGH ทุกข้อจำกัดสร้างความต่างที่เหนือกว่าให้กับวิถีชีวิตใหม่ ผ่านการเปิดโครงการขยายสินค้าทุกแบรนด์ในเครือเอพี พร้อมรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงและตอบกลุ่มเป้าหมายที่กว้างมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทุบสถิติสร้าง นิวเรค คอร์ดได้อีกครั้ง เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแม้ในสถานการณ์และเศรษฐกิจที่ท้าทายด้วยยอดขายสุทธิ (Net Presales) มากถึง 37,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็น 75% ของเป้ายอดขายที่วางไว้ทั้งปีที่ 50,000 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอนโดยกลุ่มธุรกิจทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวเครือเอพี ยืนหนึ่งผู้นำตัวจริงในอุตสาหกรรมฯ ครองความเชื่อมั่นของลูกค้าในการเป็น “ตัวเลือกแรกที่ดีที่สุด” ทุกทำเลทุกเซกเมนต์ สร้างยอดขายรวมสินค้าแนวราบ 9 เดือนที่ผ่านมา เติบโตสูงถึง 28,926 ล้านบาท รวมไปถึงการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม มีไฮไลต์สำคัญ “CENTRO บางนา” บ้านเดี่ยวเมกะโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดที่เคยพัฒนา มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท ชูจุดขาย “ครบที่สุดในย่าน” ประกาศประวัติศาสตร์ใหม่ บ้านเดี่ยวโซนบางนาที่ขายดีที่สุด สร้างกระแสยอดขายแล้วกว่า 1,050 ล้านบาท และ “บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 สเตชั่น” มูลค่าโครงการ 900 ล้านบาท การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของทาวน์โฮมแบรนด์บ้านกลางเมืองปักทำเล 5 นาทีถึงรถไฟฟ้า ใจกลางลาดพร้าว ที่กวาดยอดขายรวดเดียวสูงถึง 350 ล้านบาทสำหรับส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน ทั้งกระแสตอบรับที่ดีจากการเปิดพรีเซลโครงการใหม่ ASPIRE บุก 3 ทำเลซิตี้โซน โดยมี “ASPIRE ปิ่นเกล้า-อรุณอมรินทร์” มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ทำผลงานท็อปฟอร์มด้วยยอดขายทะลุ 60% รวมถึงพอร์ตคอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่ ที่สร้างยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นดีและต่อเนื่อง ผ่าน 2 โครงการสำคัญคือ โปรเจกต์พร้อมเข้าอยู่ “LIFE อโศก ไฮป์” มูลค่าโครงการ 5,880 ล้านบาท ทำยอดขายไปแล้วกว่า 80% และ “LIFE สาทร เซียร์รา” มูลค่าโครงการ 6,250 ล้านบาท ปิดการขายล่าสุดที่ 60% สะท้อนกำลังซื้อลูกค้า Real Demand ในกลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ทำเลติดรถไฟฟ้า ในราคาคุ้มค่ายังคงมีอยู่อย่างเหนียวแน่น ส่งผลให้เอพีมียอดขายจากสินค้าแนวสูง 9 เดือนที่ 8,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นแซงหน้าปีก่อน 3 เท่าตัว ถือเป็นอีกหนึ่งการส่งสัญญาณบวกที่ดีให้กับตลาดฯนายวิทการ มองภาพรวมตลาดอสังหาฯ โค้งสุดท้ายปี 2565 ว่า การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และอัตราการจ้างงานที่ยังดีอยู่ จะช่วยส่งผลให้ตลาดอสังหาฯ ต่อจากนี้มีอัตราการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน รวมถึงยังช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ เดินหน้าเต็มที่ตามแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ผ่านการเปิดตัวโครงการใหม่อีก 27 โครงการ มูลค่ารวม 37,760 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบอีก 24 โครงการ มูลค่ารวม 30,860 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 2 โครงการ มูลค่ารวม 6,200 ล้านบาท และโครงการต่างจังหวัด 1 โครงการ มูลค่า 700 ล้านบาทไฮไลต์ที่น่าสนใจในไตรมาสสุดท้ายนี้ ประเดิมด้วยต่อยอดความสำเร็จของโครงการบ้านเดี่ยวเอพี เตรียมพบกับ THE CITY แบบบ้านโมเดลใหม่ทั้งหมด บ้านเดี่ยวหรูพร้อมสเปซและฟังก์ชันใหม่ขนาดใหญ่ พร้อมเผยโฉมโปรดักต์ใหม่แกะกล่องแบรนด์ใหม่ล่าสุด MODEN บุกตลาดบ้านเดี่ยว “พื้นที่ชีวิตใหม่” ในราคา 3-5 ล้าน เจาะกลุ่ม Gen M และ Gen Z ปักธงรุก 3 ทำเลแรก MODEN พระราม 2, MODEN บางนา – เทพารักษ์ และ MODEN บางนา – ศรีนครินทร์ ที่พร้อมทยอยเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนเดินหน้าตามโรดแมป “Unlock Vertical Life พื้นที่ชีวิตแนวตั้งที่เลือกเองได้” พลิกทุกข้อจำกัด ไฮไลต์เตรียมตัวเปิดแบบบ้านทาวน์โฮมใหม่ บ้านกลางเมือง สาทร – เพชรเกษม ราคาเริ่ม 4.29-6.99 ล้านบาท พร้อมนำโครงการ PLENO TOWN โมเดลทาวน์โฮมและบ้าน 4 ดีไซน์ใหม่ บุกเพิ่ม 2 ทำเลใหม่ PLENO TOWN ราชพฤกษ์ – 345 ราคาเริ่ม 1.69-4.79 ล้านบาท และ PLENO TOWN ลำลูกกา – คลอง 5 ราคาเริ่ม 1.69-4.49 ล้านบาทด้านไตรมาสสุดท้ายพร้อมประเดิมเปิดพรีเซลโครงการ “ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น” มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท คอนโดมิเนียมใหม่ติดถนนสุขุมวิท ใกล้ BTS สถานีอ่อนนุช เพียง 200 เมตร ผสมผสานเติมเต็มทุกพื้นที่แบบ ALL – IN ในราคาที่คุ้มสุดในย่าน 1 ห้องนอนเริ่ม 129,000 บาท/ตารางเมตร (หรือเริ่ม 3.59 ล้านบาท) พบกันในงานพรีเซลเดือนพฤศจิกายนนี้นายวิทการ กล่าวด้วยว่า บริษัทฯยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจใหญ่คือ การส่งมอบชีวิตที่ดีๆ ที่เลือกเองได้ ด้วยแผนการดำเนินงานที่รัดกุม ควบคู่ไปกับความพร้อมที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยการบริหารจัดการ แบบกระจายอำนาจ ควบคู่การบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างเคร่งครัด