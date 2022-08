ธอส. คัดบ้านมือสองคุณภาพดี ลดสูงสุด 40% ใน GHB ALL HOME EXPO @สมุทรสาคร 19-21ส.ค.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้จัดงาน GHB ALL HOME EXPO 2022 : มหกรรมบ้านมือสอง ธอส. @สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 โดยนำทรัพย์มือสองคุณภาพดี ทำเลเด่น และราคาคุ้มค่าจำนวน 238 รายการ ทั้งทรัพย์ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทรัพย์ในภูมิภาค ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด(คอนโดมิเนียม) และที่ดินเปล่า พร้อมส่วนลด สูงสุด 40% จากราคาปกติโดยทรัพย์ที่มีราคาต่ำสุดเพียง 75,000 บาท ได้แก่ ทรัพย์ประเภทห้องชุด ชั้นที่ 5 จาก 5 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 32.38 ตารางเมตร ในโครงการอ้อมน้อยคอนโดมิเนียมซี 2 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครขณะที่ทรัพย์เด่นทำเลดีที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ ขนาดเนื้อที่ 24.9 ตารางวา ในโครงการฮาบิทาวน์ เนสท์ ท่าข้าม-พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ มีราคาอยู่ที่ 2,635,000 บาท เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่เดินทางได้หลายเส้นทาง และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า และทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 61 ตารางวา ในโครงการหมู่บ้านกำแพงแสนกรีนแลนด์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ราคาอยู่ที่ 3,330,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ในตัวเมือง เดินทางสะดวก เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเป็นอย่างมากผู้ที่ซื้อทรัพย์ภายในงานมีโอกาสได้รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) และผู้ที่ลงทะเบียนจองซื้อบ้านมือสองภายในงานสามารถรับของที่ระลึกกลับบ้านได้เลยนอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น.จะได้พบกับทรัพย์เด่น 20 รายการ ที่นำมาจำหน่ายในช่วง “GHB ALL HOME LIVE : บ้านถูกและดี...นาทีเดียว” ผ่านไลฟ์สดใน Facebook Page : บ้านมือสอง ธอส. @ghballhome ทำให้มีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายๆ เพียงพิมพ์ CF ทรัพย์ที่ต้องการใต้คอมเม้นระหว่างไลฟ์เป็นรายแรก จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center โทร. 0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : G H Bank Smart NPA และ Line Official Account : @GHBALLHOME