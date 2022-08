8.8 ประมูลออนไลน์บ้านมือสอง ธอส.ปิดยอดขาย258ล้านใน 1 ชม.

8.8 : The Infinity Maximum Sale ประมูลออนไลน์บ้านมือสอง ธอส. ปิดยอดขาย 258 ล้านบาท ภายใน 1 ชั่วโมงธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานผลการจัดงานประมูลออนไลน์บ้านมือสอง ธอส. 8.8 : The Infinity Maximum Sale” ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA ที่จัดขึ้นในวันนี้ (8 สิงหาคม 2565) ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. สามารถจำหน่ายบ้านมือสอง ธอส. ทั่วประเทศได้ 164 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินรวม 258 ล้านบาทแบ่งเป็นทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 46 รายการ จำนวนเงิน 111 ล้านบาท และทรัพย์ในส่วนภูมิภาค 118 รายการ จำนวนเงิน 147 ล้านบาท พิเศษ!! ชนะการประมูลจะได้รับ On Top เพิ่มอีก 10 % จากราคาที่ปิดประมูลเพียงทำสัญญาและทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และฟรีค่าประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองด้วยสำหรับทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาต่ำที่สุด คือ ทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ขนาด 105 ตารางเมตร ใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปิดประมูลในราคาเพียง 140,000 บาท เท่านั้นส่วนทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาสูงสุด คือ ทรัพย์ประเภทแฟลต 7 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 244 ตารางวา ใน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ปิดประมูลได้ในราคา 46,179,000 บาท เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ทำเลดี เดินทางได้ในหลายเส้นทางคมนาคม ใกล้รถไฟฟ้า และแหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย ( ยกเว้นโปรโมชั่น On Top 10 % )ผู้ที่พลาดการประมูลบ้านมือสอง ธอส. ของธนาคารในครั้งนี้ พบกับมหกรรมบ้านมือสอง ธอส. GHB ALL Home Expo 2022 ที่จะจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย มหกรรมบ้านมือสอง ครั้งที่ 1 จ.สมุทรสาคร วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2, มหกรรมบ้านมือสองครั้งที่ 2 จ.ปทุมธานี วันที่ 16-18 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, มหกรรมบ้านมือสองครั้งที่ 3 จ.สมุทรปราการ วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา และมหกรรมบ้านมือสองครั้งที่ 4 จ.นนทบุรี วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ภายในงานพบกับกิจกรรม “ G H B ALL HOME LIVE ” ซึ่งจะมีการไลฟ์สดขายบ้านมือสอง และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย