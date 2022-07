ธอส.ขนบ้านมือสอง 888 รายการ ประมูลออนไลน์ วันที่ 8 เดือน 8

ธอส. ขนบ้านมือสอง 888 รายการ ร่วมงาน 8.8 The Infinity Maximum SALE ลดราคาสูงสุด 40% ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดเพียง 130,000 บาท เท่านั้น!!ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)จัด“ประมูลออนไลน์บ้านมือสอง ธอส. 8.8 : The Infinity Maximum Sale” ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. โดยนำบ้านมือสองคุณภาพดี ทำเลเด่น และราคาคุ้มค่ารวม 888 รายการ แบ่งเป็นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 238 รายการ และทรัพย์ในภูมิภาค 650 รายการ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด(คอนโดมิเนียม) และที่ดินเปล่า พร้อมส่วนลด สูงสุด 40% จากราคาปกติทรัพย์ที่มีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดเพียง 130,000 บาท ได้แก่ ทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ขนาดเนื้อที่ 43.50 ตารางวา ในโครงการหมู่บ้านเครือวัลย์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีขณะที่ทรัพย์เด่นทำเลดีที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ ขนาดเนื้อที่ 46 ตารางวา ในโครงการหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 62/2 เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้นประมูลที่ 2,700,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่เดินทางได้หลายเส้นทาง และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า และทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 1 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 51 ตาราวา ในโครงการหมู่บ้านลักษิกา (โคราชวิลเลจ 5) อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ราคาเริ่มต้นประมูลที่ 1,700,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ในตัวเมือง เดินทางสะดวก เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเป็นอย่างมากผู้ชนะประมูลจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 10%จากราคาที่ปิดประมูล เพียงทำสัญญาและทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และฟรีค่าประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองด้วยผู้ที่สนใจสามารถดูทรัพย์จริงก่อนประมูลได้ทุกวัน หรือรับชมภาพทรัพย์ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA หรือ www.ghbhomecenter.com พร้อมกับลงทะเบียนและวางเงินประกันเข้าร่วมประมูลเพียง 5,000 บาท ต่อ 1 รายการทรัพย์ที่เข้าร่วมประมูล ผ่าน Application : GHB ALL ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 (ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB ALL จะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกับผู้เข้าร่วมประมูล)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center โทร. 0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : G H Bank Smart NPA และ Line Official Account : @ghbnpa