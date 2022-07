“Thai – Saudi Business Forum” ขยายผลการค้า การลงทุน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีของไทย เดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบีย เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เกิดการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเดินหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งภาคเอกชนเอง ก็มีส่วนร่วมด้วย ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการเริ่มต้นสานสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ หลังจากมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการล่าสุดวันนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Thai – Saudi Business Forum” ขึ้นที่ไอคอนสยาม เพื่อขยายผลการค้าระหว่างสองประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน เป็นนักธุรกิจจากซาอุดีอาระเบียประมาณ 100 คนโดยช่วงเช้า มี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน โดยเน้นย้ำว่า ไทยและซาอุดิอาระเบีย มุ่งมั่นจะดำเนินการตามแผนยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-ซาอุดีอาระเบีย โดยจะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงและผู้แทนในด้านอื่น ๆ ระหว่างกันให้มากขึ้น ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมของ 2 ประเทศส่วนช่วงบ่าย มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด Thai–Saudi Business Matching มีการจับคู่ธุรกิจ โดยมีเอกชนจากหอการค้าริยาด 70 บริษัท และเอกชนไทย ครอบคลุมธุรกิจสาขาต่างๆ 200 บริษัทMr.Krayem S. Alenezi, Member the Board of Directors of the Riyadh Chamber ในฐานะผู้นำคณะนักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า การเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนขับเคลื่อนและขยายการค้า การลงทุน ตามนโยบาย “Saudi Vision 2030” ของซาอุดีอาระเบีย มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ลดการพึ่งพาน้ำมัน และซาอุดีอาระเบีย ยังมีแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในระดับกิกะโปรเจกต์ โดยมุ่งหวังจะเชื่อมโยงเข้ากับแผนการพัฒนาอีอีซีของไทย เพื่อยกระดับระบบขนส่งโลจิสติกส์ของ 2 ประเทศนอกจากนี้ หอการค้าริยาด ยังได้ร่วมลงนามข้อตกลกับหอการค้าไทย 12 ฉบับ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการลงทุนระหว่างกัน ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศการเยือนไทยครั้งนี้ จะส่งผลต่อมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นหลายหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะการส่งออกปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตรของฝ่ายซาอุฯ และจะนำไปสู่การหารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อปลดล็อคอุปสรรคและหาแนวทางผ่อนปรนมาตรการด้านการส่งออก-นำเข้าสินค้าต่างๆ เช่น อาหารทะเลกระป๋อง ซึ่งฝ่ายซาอุฯ แสดงความสนใจระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาล ,ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ธนาคารในประเทศไทย มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยปัจจุบัน มีธนาคารในซาอุดิอาระเบีย 12 ธนาคาร ที่ติดต่อทำธุรกรรมกับไทย โดยสามารถทำธุรกรรมที่ครอบคลุมทั้งการนำเข้า ส่งออก และธุรกรรมอื่น ๆ โดยประเทศไทย มีความพร้อมรองรับสกุลเงินหลักของโลก ทั้งสกุลดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินของกลุ่มประเทศ G7 รวมทั้งยังรับรองการทำธุรกรรมร่วมกับสกุลเงินเฉพาะอีกมากกว่า 130 สกุลเงินการเดินทางเยือนไทยของคณะหอการค้าริยาดครั้งนี้ เป็นเพียงการนำร่องเท่านั้น โดยภาครัฐและเอกชน ยังได้เตรียมการต้อนรับมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งซาอุดิอาระเบีย ที่จะเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ พร้อมคณะผู้แทนหอการค้าซาอุฯประมาณ 100 คน ถือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทุกมิติ