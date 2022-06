CPNผนึกกลุ่มเซ็นทรัล ทุ่มงบ800ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมหกรรม'เซลกลางปี'

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) กล่าวว่า The Greatest Grand Sale 2022 #ช้อปให้โลกจำ ฉลองครบรอบ 40 ปี เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำการเป็นอภิมหางานเซลช่วงกลางปีที่ดีที่สุดทั่วประเทศ ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี จากการผนึกกำลังของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตรชั้นนำทั่วประเทศ ขานรับนโยบายรัฐทุกภาคส่วนในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนในภาวะที่สินค้าและน้ำมันแพง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาส 3 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยกว่า 5 แสนคนต่อเดือนจากประเทศระยะใกล้ ซึ่งไม่ต้องกักตัวขากลับ รวมถึงแถบตะวันออกกลาง และ ช่วงปลายปีนี้ คาดว่าไทยจะมีนักท่องเที่ยวพุ่งกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน ดันยอดรวมปี 65 แตะเป้า 7-10 ล้านคน โดยเน้นไปที่นักท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality tourist)จากข้อมูลพบว่ามีนักท่องเที่ยวจากประเทศที่เดินทางเข้าไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์, อินเดีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และกัมพูชา (ตั้งแต่วันที่ 1-21 พ.ค. 2565 ) คาดทราฟฟิกศูนย์ฯ ทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นกว่า 30% โดยอัดงบการตลาดกว่า 800 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้าได้ช้อปและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หลังการฟื้นตัวของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งการรวมพลังของภาคเอกชนอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลไกลหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทั้งการออกมาจับจ่ายใช้สอย และช่วยกันโปรโมทภาคท่องเที่ยวและบริการในประเทศทั่วทุกภูมิภาคดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวด้วยว่า ปีนี้ ยังเน้นเจาะกลุ่ม Wealth Segments รวมทั้งกลุ่ม New wealth ที่มีศักยภาพทั้งกำลังซื้อสูงและความถี่ในการจับจ่าย โดยจัดโปรฯ พิเศษสำหรับ Top spender ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการสูงสุดตามเงื่อนไข รับแพ็คเกจที่พักหรู จาก SILAVADEE KOH SAMUI และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ แลกรับ Cash Back สูงสุดถึง 30% โดยฐานข้อมูล The 1 พบว่า กลุ่มนี้สามารถช้อปปิ้งได้ทุกเวลา และให้ความสำคัญกับคุณค่าของความเป็นตัวตนที่ต่างจากคนทั่วไป มีช่องทางการใช้จ่ายที่สามารถ Personalized ได้ตามความต้องการทั้ง Offline-Online อีกทั้ง มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัล รีเทล ยินดีที่ได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนา ในการจัดงานอภิมหาแกรนด์เซลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง The Greatest Grand Sale 2022 #ช้อปให้โลกจำ ซึ่งเป็นแคมเปญต้อนรับการเปิดประเทศ เพื่อกระตุ้นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็นโอกาสให้คนไทยได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษสุดคุ้ม ทำให้บรรยากาศการช้อปปิ้งกลับมาคึกคักอีกครั้ง และทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลยกทัพสินค้าหลากหลายรายการใน 8 กลุ่มธุรกิจของเรา มาเข้าร่วมงานอย่างจัดเต็ม ทั้งช่องทางหน้าร้านและหน้าเว็บ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG), ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส และออฟฟิศเมท รวมทั้งสิ้น 1,195 สาขา ใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นแคมเปญซิกเนเจอร์ระดับประเทศที่ทุกคนรอคอย ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้ม ส่วนลดสูงสุด 80%, สินค้าแฟลชดีล และแฟลชคูปอง, ส่วนลดเพิ่มจาก The 1 และบัตรเครดิต รวมถึงคะแนน The 1 สำหรับลูกค้าที่ช้อปแบบรักษ์โลกด้วยการนำถุงผ้ามาเองเซ็นทรัล รีเทล คาดว่ายอดขายทั้งกลุ่มจากแคมเปญนี้จะเติบโต 15-20% และดัน Ticket Size เฉลี่ยของลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 5-10% และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีจากงาน The Greatest Grand Sale 2022 #ช้อปให้โลกจำ ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการคืนกำไรและแทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าของเราทุกคนแคมเปญ The Greatest Grand Sale 2022 #ช้อปให้โลกจำ ช้อปครั้งนี้เราทำเพื่อโลก” ที่ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG), ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท และช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเซ็นทรัลออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2565