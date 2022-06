CPN หนุนอีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์ รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ตอกย้ำการให้ความสำคัญ ‘Planet’ (โลกและสิ่งแวดล้อม) ตั้งเป้าเป็นองค์กร Mixed-use Developer รายแรก ด้วยแผนระยะยาวตั้งเป็น Net Zero Carbon Emission ให้ได้ ภายในปี 2050 สานต่อแนวคิด Journey to Net Zero และเจตนารมณ์ของแบรนด์ Imagining better futures for all ส่งเสริมลูกค้าสายรักษ์โลก เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง และ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม หรือ Better Planet เป็นหนึ่งในแผนงานขับเคลื่อนองค์กร โดยมีแผนงานโร้ดแม็ปลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ มลพิษจากธุรกิจสุทธิเป็นศูนย์ ในธุรกิจศูนย์การค้า ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรม ทั่วประเทศ ผ่านการลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้ CFC และสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 50% นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกโครงการให้ได้ถึง 1 ล้านต้นโดยเร็วบริษัทฯ ได้ติดตั้งโซลาร์เซล ใน 18 ศูนย์การค้าทั่วประเทศ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 19 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่า 1 ใน 3 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนอุบลรัตน์ และสามารถรีไซเคิลน้ำที่ใช้แล้ว ได้มากถึงปีละ 424 ล้านลิตร เทียบเท่า น้ำในสระว่ายน้ำโอลิมปิก 170 สระ และได้ส่งเสริมการติดตั้งจุด EV charger 63 จุด ใน 28 สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการชาร์จไฟ เต็มคันได้ถึง 150 คันต่อวันบริษัทฯ ยังเดินหน้าในศูนย์การค้าและกลุ่มธุรกิจ เชิญชวนลูกค้า ร้านค้า และ พนักงาน ให้สามารถจัดการกับขยะประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งการรีไซเคิล และ อัพไซเคิล รวมถึง การลดปริมาณขยะฝังกลบให้ได้มากขึ้น ด้วยแคมเปญต่างๆ อาทิ โครงการทิ้งดี และ การติดตั้ง Recycle Station ที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์,เซ็นทรัล ศรีราชา และ สาขาล่าสุดที่ เซ็นทรัล อยุธยา รวมถึงสาขาที่กำลังจะแล้วเสร็จ อย่างที่ gGarden บนพื้นที่ของ GLAND เพื่อให้มั่นใจว่า ปลายทางของขยะแต่ละประเภท จะได้รับการดูแลอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ คัดแยกขยะได้มากถึง 4,600 ตัน ต่อปี ลดการฝังกลบได้เทียบเท่าน้ำหนักบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 168 ตู้นับตั้งแต่ริเริ่มและออกแบบโครงการ บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรฐานโครงการใหม่ๆในอนาคต ให้เป็นรูปแบบเป็นอาคารประหยัดพลังงาน และ ลดปริมาณขยะจากการก่อสร้างให้ได้มากที่สุด โดยผนวกเอามาตรฐานอาคารสีเขียวทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มาปรับใช้ผ่านมิกซ์ยูส โครงการต่างๆ นำร่องสร้างศูนย์การค้าต้นแบบที่มีองค์ประกอบของ Eco-friendly Mall ครบครันที่สุด ทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงาน การจัดงานขยะ และ การมอบพื้นที่สีเขียวให้ลูกค้าในทำกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และ ศรีราชาโดยปีนี้ นำโดย ศูนย์การค้า เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ อีโค่เฟรนด์ลี่มอลล์ ได้เชิญชวนและส่งเสริมอีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์ของลูกค้า ผ่าน 4 จุดบริการ ให้ได้ใช้ชีวิต ช้อปแบบช่วยโลกได้ง่ายๆ พร้อมรับคะแนน The 1 เพิ่มทันที 40 คะแนน เมื่อใช้บริการแต่ละ สเตชั่น ได้แก่ ขับรถไฟฟ้า – ช้อปปิ้งสินค้าอีโค่ที่งาน EcoVille – แยกขยะที่รีไซเคิล สเตชั่น – สร้างสังคมแบ่งปันพืชผักสีเขียวที่ FARMLABล่าสุด ศูนย์การค้าได้เปิดตัว FARMLAB (ฟาร์มแล็บ) พื้นที่สีเขียวแห่งการสร้างสรรค์ บน SKYRUN ชั้น 3 ของศูนย์การค้า โดยจับมือร่วมกับบริษัท ยิบอินซอย จํากัด (YIP IN TSOI), มาดีรักษ์ (MA DELUX), INNORCHARD, ฟาร์ม-เล็ก-เล็ก ลุงเช็คปลูกผัก และเนรมิตรเกษตร ในการสร้างสังคม Wellness community โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร บนดาดฟ้า เป็นแหล่งพักผ่อนในเมืองที่สร้างแรงบันดาลใจภายใต้แนวคิด “พื้นที่แห่งคุณค่าร่วม (Shared Value Space)” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จับต้องได้ เป็นไปได้จริง ผ่านชีวิตประจำวัน พร้อมกิจกรรมดีๆมากมาย โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พร้อมมอบสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพียงพกถุงผ้า แก้วน้ำ และภาชนะใส่อาหารมาเอง พร้อมช้อปภายในงาน รับคะแนน The 1 100 คะแนน (จำกัด 200 ท่านแรก)นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือน มิถุนายน เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ยังเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้ารักษ์โลก ECO VILLE 2022 ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อีกด้วยสำหรับสาขาอื่นๆ ลูกค้าสายรักษ์โลก สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยบริษัทฯ ร่วมกับ กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ กว่า 40,000 ต้น ในทุกสาขาทั่วประเทศ ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของบริษัทฯ และวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยลูกค้าสามารถรับกล้าไม้ได้ฟรี ณ จุดบริการแจกกล้าไม้ ตั้งแต่ 17 มิ.ย. เป็นต้นไป และเตรียมพบกับโปรโมชั่นสำหรับสายรักษ์โลกได้ในแคมเปญเซลครั้งใหญ่ช่วงกลางปี ผ่านการแจกคะแนน The 1 ให้กับลูกค้ากลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย