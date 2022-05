“กรุงไทย”พร้อมขายพันธบัตรวอลเล็ต สบม.รุ่น“ออมเพิ่มสุข”ผ่าน“เป๋าตัง" 13 มิ.ย.65

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียม เปิดจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3.5% ต่อปี และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดปีที่ 1 -2 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย 3.0% ต่อปี และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.9% ต่อปีปี ปีที่ 1-2 อัตรา ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี ปีที่ 3-6 อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ปีที่ 7-8 อัตราดอกเบี้ย 4.0% ต่อปี และปีที่ 9-10 อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.6% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน จําหน่ายให้บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2565พันธบัตรวอลเล็ต สบม. รุ่น “ออมเพิ่มสุข” เป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์เรื่องการออมเงิน เพราะความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยหลังรับดอกเบี้ยงวดที่สองและถือพันธบัตรมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สามารถขายต่อในตลาดรอง ผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง รับเงินทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม โดยธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์การออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้าถึงการลงทุนพันธบัตรได้ง่ายอย่างเท่าเทียมผ่านช่องทางดิจิทัลธนาคาร ยังได้ร่วมจําหน่ายเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2565 (จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท/คน) และระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565 (วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1และไม่จำกัดวงเงินจองซื้อ) โดยเปิดขายให้นักลงทุนทั่วไป ทั้งรุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี วงเงิน 40,000 ล้านบาท จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.5%ต่อปี ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย 3.0%ต่อปี และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.9% ต่อปีปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี ปีที่ 3-6 อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ปีที่ 7-8 อัตราดอกเบี้ย 4.0% ต่อปี และปีที่ 9-10 อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.6% ต่อปีเปิดจำหน่ายผ่าน Krungthai NEXT และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ส่วนวงเงินอีก 5,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จําหน่ายให้กับสภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และองค์กรอื่นที่ไม่แสวงหากําไร จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี ปีที่ 4-8 อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปีและปีที่ 9-10 อัตราดอกเบี้ย 4.0% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.3% ต่อปีขั้นตอนการลงทุนพันธบัตรวอลเล็ตสบม. ง่าย สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพียงดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เปิดใช้งานวอลเล็ต สบม. แล้วโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ด้วย Wallet ID หรือ QR PromptPay ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร เลือกรุ่นพันธบัตรที่ต้องการซื้อ ระบุจํานวนเงิน และกดยืนยันการชําระเงิน ด้วยรหัส 6 หลัก ( PIN ) จะได้รับหลักฐานป็น E-Slip Payment ที่จัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติสําหรับลูกค้าแอปฯ Krungthai NEXT ที่ต้องการปรับวงเงินเพื่อโอนเข้าวอลเล็ต สบม. เพื่อซื้อพันธบัตร สามารถทํารายการผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ได้ทันที ขณะที่ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสามารถผูกบัญชีกับวอลเล็ตสบม. โดยระบบจะตัดยอดเงินบัญชีอัตโนมัติ เพื่อซื้อพันธบัตรโดยไม่ต้องเติมเงินเข้าวอลเล็ต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com หรือติดต่อ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111นายรวินทร์ กล่าวว่า การเปิดขายพันธบัตรวอลเล็ต สบม.สะท้อนถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และธนาคารกรุงไทย ในการพลิกโฉมการลงทุนพันธบัตรของไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ได้รับการพัฒนาโดย อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้งาน และพันธมิตรทุกกลุ่มเข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ออมเงินได้อย่างตรงจุดทำให้การเปิดขายพันธบัตรวอลเล็ต สบม.ทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ครั้งแรกทำสถิติขายหมด 200 ล้านบาท ภายในเวลา 99 วินาที ครั้งที่ 2 วงเงิน 5,000 ขายหมดก่อนกำหนด ครั้งที่ 3 วงเงิน 5,000 ล้านบาท ขายหมดภายในเวลา 8 ชั่วโมง 8 นาที ครั้งที่ 4 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ขายหมดภายในเวลา 2 ชั่วโมง 45 นาที ครั้งที่ 5 วงเงิน 10,000 ล้านบาท จำหน่ายหมดภายในเวลา 12 นาที คาดว่าในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากประชาชนเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา