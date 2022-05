AITกวาดรายได้Q1แตะ1.4พันล.รับข่าวดีคว้าสัญญางานติดตั้งระบบติดตามขบวนรถไฟแบบเรียลไทม์ของ รฟท.

AIT เผยผลดำเนินงานไตรมาส 1/65 กวาดรายได้1,399 ล้านบาท ทำกำไรสุทธิ 166 ล้านบาท รับข่าวดีคว้าสัญญางานติดตั้งระบบติดตามขบวนรถไฟแบบเรียลไทม์ของ รฟท. มูลค่า 947.5 ล้านบาท คาดส่งมอบ ต.ค.66 ตุน Backlog 7,900 ล้านบาท ดันผลงานปี 65 โตไม่ต่ำกว่า 15% หรือ 7,400 ล้านบาทนายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 (มกราคม – มีนาคม) บริษัทฯ มีรายได้จากงบการเงินรวมอยู่ที่1,399 ล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้งานโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยทยอยส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการซื้อขายและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่-ระยะที่ 2โครงการจ้างนำสายไฟลงใต้ดินเพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออกช่วงจากปากทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาถึงแยกวงเวียนอู่ตะเภา และโครงการจ้างนำสายไฟลงใต้ดินเพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออกช่วงจากแยกอู่ราชนาวีมหิดล อดุยเดชถึงท่าเรือจุกเสม็ดอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานอย่างต่อเนื่องทั้งภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคเอกชน หลังเศรษฐกิจเริ่มทยอยฟื้นตัว โดยหลายๆ องค์กรได้เดินหน้าปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย เพื่อเตรียมรับมือกับโลกดิจิทัล ซึ่งมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อีกทางหนึ่ง ส่งผลให้มีงานดังกล่าวทยอยเปิดให้เข้าร่วมประมูลจำนวนมากขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาส 1/2565 ทำได้ 166 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการรับรู้กำไรหลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบกับมีกำไรจากการขายหุ้นบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (Genesis Data Center) ในสัดส่วน 33.33% ให้กับ ETIX Everywhere (ETIX) พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เดินหน้าบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สามารถควบคุมอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ที่ระดับ 7-8%ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ พร้อมมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวต่อไป โดยล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ร่วมลงนามสัญญากับกิจการค้าร่วมเอเอ (AA Joint Venture : AIT และ Appworks) โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในกิจการร่วมค้าดังกล่าวราว 50% เพื่อดำเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย (Train Tracking and Freight Management System) โดยมีระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 18 เดือน รวมมูลค่าโครงการ 947.5 ล้านบาทโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อติดตามขบวนรถแบบเรียลไทม์ โดยผู้โดยสารสามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะสามารถทราบได้ทันทีว่าขบวนรถที่ต้องการเดินทางอยู่ที่ใดและอีกกี่นาทีจะเข้ามาถึงสถานี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านคมนาคม แก้ปัญหาความล่าช้าและยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยคาดว่า AA Joint Venture จะส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2566ปัจจุบัน บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 อยู่ที่ 7,900 ล้านบาท และยังมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกประมาณ 590 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ AIT ในปี 2565 คาดว่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 15% หรือ คิดเป็นรายได้ 7,400 ล้านบาท อย่างแน่นอน