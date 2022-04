" เกรียงไกร เธียรนุกุล"ประธานส.อ.ท.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ “Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand"เสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทย

" เกรียงไกร เธียรนุกุล" ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนใหม่ วาระปี 2565-2567 ชูวิสัยทัศน์ “Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม”สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 เป็นครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 363 คน โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2567 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2567 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ ส.อ.ท. ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม (Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand) ชูนโยบาย 4 กลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่ ONE FTI ดังนี้1. Industry Collaboration ผนึกกำลังอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง• ผลักดัน 1 อุตสาหกรรม 1 จังหวัด• ผลักดันโครงการ Smart Agricultural Industry (SAI)• International collaboration นำอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก2. First2Next-Gen Industry ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม สู่อนาคต• Innovation Capabilityo สานต่อกองทุนนวัตกรรมo จับคู่ Start up ยกระดับอุตสาหกรรม• Technology Improvemento ส่งเสริมการใช้ Industry 4.0 Platform• Human Improvemento ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานด้วย Pay by Skillo Up/Re-Skill แรงงานสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้วย FTI Academy• Environmental Improvemento พัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Eco Product / Eco Factory / Eco Towno จัดตั้ง Carbon Credit Exchange รองรับ Carbon Neutralityo รับรองผลิตภัณฑ์ไทยด้วย Thailand Forest Certification Council (TFCC)3. Smart SMEs ยกระดับ SMES สู่สากล• พัฒนา SMEs ใน 3 ด้านo Go Digitalo Go Innovationo Go Globalการช่วยเหลือ SMEs• Financial Supporto Digital Supply Chain Financingo Incubation Program to Live Exchange• Marketingo SME Proactive ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ พา SMEs ไปออกบูธต่างประเทศo Business Matching ทั้งในประเทศและต่างประเทศ4. Smart Service Platform พัฒนาการบริการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย• รับรอง Made in Thailand (MiT) เพื่อการสร้างโอกาสสินค้าไทย• เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ด้วย FTI.E-Business Platform• ใช้ประโยชน์ Big Data ภาคอุตสาหกรรม ด้วย IDS Platform (Industry Data Space)• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกด้วย FTI.E-Member Cardทั้งนี้ได้แต่งตั้งรองประธานสภาอุตสาหกรรม 43 คน มาร่วมเคลื่อนภารกิจในการสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงกว่าเดิม และเติบโตอย่างยั่งยืน