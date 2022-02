โรงแรมเครือMBKสนองนโยบายรัฐ จัดโปรรับ“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส 4

โรงแรมในเครือเอ็มบีเค กรุ๊ป มอบความสุขแห่งการพักผ่อนผ่านแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 4 ของรัฐบาล จัดโปรโมชันห้องพักและสิทธิประโยชน์โรงแรมในเครือ 4 แห่ง พร้อมรับบริการมาตรฐานเหนือระดับ โดยโครงการนี้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพักโรงแรม 40% ต่อคืน จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 พ.ค. 2565 และเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2565นางสาวอาทร วนาสันตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรมในเครือเอ็มบีเค กรุ๊ป ได้แก่ โรงแรมลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท, ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท ภูเก็ต และ ทินิดี ไฮด์อเวย์ ต้นไทร บีช กระบี่ จัดแคมเปญส่งความสุข กระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านการเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการผลักดันธุรกิจท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพักโรงแรม 40% ต่อคืน โดยโรงแรมเครือเอ็มบีเค กรุ๊ป พร้อมมอบประสบการณ์แห่งความสุขในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนหย่อนใจด้วยมาตรฐานการบริการเหนือระดับสำหรับข้อเสนอพิเศษเพื่อส่งเสริมแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของรัฐบาล บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด มอบแพ็คเกจห้องพักราคาพิเศษของโรงแรมในเครือ ดังนี้1 โรงแรม ลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้รับการรับรองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน Safety & Health Administration (SHA Extra Plus) และ Safe Travelsรับส่วนลด 40% จากการสนับสนุนของรัฐบาล สำหรับทุกโปรโมชันบนเว็บไซต์ ราคาเริ่มต้นสุทธิเพียง 2,520 บาท พร้อมรับ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 600 บาทต่อคืน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารของโรงแรม จองห้องพักที่ www.layanaresort.com2.โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่ ได้รับการรับรองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน Safety & Health Administration (SHA Extra Plus) และ Safe Travelsรับส่วนลด 40% จากการสนับสนุนของรัฐบาล ราคาเริ่มต้นสุทธิเพียง 1,800 บาท พร้อมรับ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 600 บาทต่อคืน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารของโรงแรม จองห้องพักที่ www.dusitthanikrabi.com3. ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท ภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับการรับรองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน Safety & Health Administration (SHA Extra Plus) และ Safe Travelsรับส่วนลด 40% จากการสนับสนุนของรัฐบาล ราคาเริ่มต้นสุทธิเพียง 810 บาท รวมอาหารเช้า, รับส่วนลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารล็อคเนส และห้องอาหารทินคัพ และใช้บริการฟิตเนสที่เซ็นทริค ไลฟ์ได้ไม่จำกัด พร้อมรับ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 600 บาทต่อคืน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารของโรงแรม จองห้องพักที่ www.tinideephuket.com4 . ทินิดี ไฮด์อเวย์ ต้นไทร บีช กระบี่ หาดต้นไทร จังหวัดกระบี่ ได้รับการรับรองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน Safety & Health Administration (SHA Plus) และ Safe Travelsรับส่วนลด 40% จากการสนับสนุนของรัฐบาล สำหรับทุกโปรโมชันบนเว็บไซต์ ราคาเริ่มต้นสุทธิเพียง 1,485 บาท พร้อมรับ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 600 บาทต่อคืน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารของโรงแรม จองห้องพักที่ www.tinideekrabiresort.comผู้สนใจเข้าร่วมแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของรัฐบาล จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 พ.ค. 2565 และเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2565 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลและโรงแรมกำหนด